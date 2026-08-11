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XRPI: XRP ETF
Курс XRPI за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.55, а максимальная — 5.64.
Следите за динамикой XRP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XRPI сегодня?
XRP ETF (XRPI) сегодня оценивается на уровне 5.58. Инструмент торгуется в пределах 5.55 - 5.64, вчерашнее закрытие составило 5.59, а торговый объем достиг 109. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XRPI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям XRP ETF?
XRP ETF в настоящее время оценивается в 5.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -67.35% и USD. Отслеживайте движения XRPI на графике в реальном времени.
Как купить акции XRPI?
Вы можете купить акции XRP ETF (XRPI) по текущей цене 5.58. Ордера обычно размещаются около 5.58 или 5.88, тогда как 109 и -0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XRPI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XRPI?
Инвестирование в XRP ETF предполагает учет годового диапазона 5.53 - 19.13 и текущей цены 5.58. Многие сравнивают -4.78% и -26.68% перед размещением ордеров на 5.58 или 5.88. Изучайте ежедневные изменения цены XRPI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции XRP ETF?
Самая высокая цена XRP ETF (XRPI) за последний год составила 19.13. Акции заметно колебались в пределах 5.53 - 19.13, сравнение с 5.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику XRP ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции XRP ETF?
Самая низкая цена XRP ETF (XRPI) за год составила 5.53. Сравнение с текущими 5.58 и 5.53 - 19.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XRPI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XRPI?
В прошлом XRP ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.59 и -67.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.59
- Open
- 5.61
- Bid
- 5.58
- Ask
- 5.88
- Low
- 5.55
- High
- 5.64
- Объем
- 109
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- -4.78%
- 6-месячное изменение
- -26.68%
- Годовое изменение
- -67.35%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%