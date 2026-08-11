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XRPI: XRP ETF

5.58 USD 0.01 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XRPI за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.55, а максимальная — 5.64.

Следите за динамикой XRP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XRPI сегодня?

XRP ETF (XRPI) сегодня оценивается на уровне 5.58. Инструмент торгуется в пределах 5.55 - 5.64, вчерашнее закрытие составило 5.59, а торговый объем достиг 109. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XRPI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям XRP ETF?

XRP ETF в настоящее время оценивается в 5.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -67.35% и USD. Отслеживайте движения XRPI на графике в реальном времени.

Как купить акции XRPI?

Вы можете купить акции XRP ETF (XRPI) по текущей цене 5.58. Ордера обычно размещаются около 5.58 или 5.88, тогда как 109 и -0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XRPI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XRPI?

Инвестирование в XRP ETF предполагает учет годового диапазона 5.53 - 19.13 и текущей цены 5.58. Многие сравнивают -4.78% и -26.68% перед размещением ордеров на 5.58 или 5.88. Изучайте ежедневные изменения цены XRPI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции XRP ETF?

Самая высокая цена XRP ETF (XRPI) за последний год составила 19.13. Акции заметно колебались в пределах 5.53 - 19.13, сравнение с 5.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику XRP ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции XRP ETF?

Самая низкая цена XRP ETF (XRPI) за год составила 5.53. Сравнение с текущими 5.58 и 5.53 - 19.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XRPI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XRPI?

В прошлом XRP ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.59 и -67.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.55 5.64
Годовой диапазон
5.53 19.13
Предыдущее закрытие
5.59
Open
5.61
Bid
5.58
Ask
5.88
Low
5.55
High
5.64
Объем
109
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
-4.78%
6-месячное изменение
-26.68%
Годовое изменение
-67.35%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%