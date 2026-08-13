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TINY: ProShares Nanotechnology ETF

80.31 USD 0.81 (1.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TINY汇率已更改1.02%。当日，交易品种以低点80.31和高点80.31进行交易。

关注ProShares Nanotechnology ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TINY股票今天的价格是多少？

ProShares Nanotechnology ETF股票今天的定价为80.31。它在80.31 - 80.31范围内交易，昨天的收盘价为79.50，交易量达到1。TINY的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Nanotechnology ETF股票是否支付股息？

ProShares Nanotechnology ETF目前的价值为80.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注83.48%和USD。实时查看图表以跟踪TINY走势。

如何购买TINY股票？

您可以以80.31的当前价格购买ProShares Nanotechnology ETF股票。订单通常设置在80.31或80.61附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TINY的实时图表更新。

如何投资TINY股票？

投资ProShares Nanotechnology ETF需要考虑年度范围43.77 - 97.12和当前价格80.31。许多人在以80.31或80.61下订单之前，会比较3.28%和。实时查看TINY价格图表，了解每日变化。

ProShares Nanotechnology ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Nanotechnology ETF的最高价格是97.12。在43.77 - 97.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Nanotechnology ETF的绩效。

ProShares Nanotechnology ETF股票的最低价格是多少？

ProShares Nanotechnology ETF（TINY）的最低价格为43.77。将其与当前的80.31和43.77 - 97.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TINY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TINY股票是什么时候拆分的？

ProShares Nanotechnology ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、79.50和83.48%中可见。

日范围
80.31 80.31
年范围
43.77 97.12
前一天收盘价
79.50
开盘价
80.31
卖价
80.31
买价
80.61
最低价
80.31
最高价
80.31
交易量
1
日变化
1.02%
月变化
3.28%
6个月变化
17.53%
年变化
83.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%