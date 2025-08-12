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TINY: ProShares Nanotechnology ETF

79.50 USD 0.36 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TINY за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.50, а максимальная — 79.50.

Следите за динамикой ProShares Nanotechnology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TINY сегодня?

ProShares Nanotechnology ETF (TINY) сегодня оценивается на уровне 79.50. Инструмент торгуется в пределах 79.50 - 79.50, вчерашнее закрытие составило 79.86, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TINY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Nanotechnology ETF?

ProShares Nanotechnology ETF в настоящее время оценивается в 79.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 81.63% и USD. Отслеживайте движения TINY на графике в реальном времени.

Как купить акции TINY?

Вы можете купить акции ProShares Nanotechnology ETF (TINY) по текущей цене 79.50. Ордера обычно размещаются около 79.50 или 79.80, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TINY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TINY?

Инвестирование в ProShares Nanotechnology ETF предполагает учет годового диапазона 43.77 - 97.12 и текущей цены 79.50. Многие сравнивают 2.24% и 16.35% перед размещением ордеров на 79.50 или 79.80. Изучайте ежедневные изменения цены TINY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Nanotechnology ETF?

Самая высокая цена ProShares Nanotechnology ETF (TINY) за последний год составила 97.12. Акции заметно колебались в пределах 43.77 - 97.12, сравнение с 79.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Nanotechnology ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Nanotechnology ETF?

Самая низкая цена ProShares Nanotechnology ETF (TINY) за год составила 43.77. Сравнение с текущими 79.50 и 43.77 - 97.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TINY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TINY?

В прошлом ProShares Nanotechnology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 79.86 и 81.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
79.50 79.50
Годовой диапазон
43.77 97.12
Предыдущее закрытие
79.86
Open
79.50
Bid
79.50
Ask
79.80
Low
79.50
High
79.50
Объем
1
Дневное изменение
-0.45%
Месячное изменение
2.24%
6-месячное изменение
16.35%
Годовое изменение
81.63%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%