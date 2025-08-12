- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TINY: ProShares Nanotechnology ETF
Курс TINY за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.50, а максимальная — 79.50.
Следите за динамикой ProShares Nanotechnology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TINY
- Tiny Ltd.: смешанные результаты за 1 квартал 2026 года
- Tiny за 4 квартал 2025: рекуррентная выручка выросла на 80%
- Tiny Ltd. сообщает о росте в Q4 2025, акции падают
- Canaccord Genuity assumes coverage on Tiny stock with Spec. Buy rating
- Tiny Ltd Q2 2025 slides: Recurring revenue jumps 37%, FCF turns positive
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TINY сегодня?
ProShares Nanotechnology ETF (TINY) сегодня оценивается на уровне 79.50. Инструмент торгуется в пределах 79.50 - 79.50, вчерашнее закрытие составило 79.86, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TINY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Nanotechnology ETF?
ProShares Nanotechnology ETF в настоящее время оценивается в 79.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 81.63% и USD. Отслеживайте движения TINY на графике в реальном времени.
Как купить акции TINY?
Вы можете купить акции ProShares Nanotechnology ETF (TINY) по текущей цене 79.50. Ордера обычно размещаются около 79.50 или 79.80, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TINY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TINY?
Инвестирование в ProShares Nanotechnology ETF предполагает учет годового диапазона 43.77 - 97.12 и текущей цены 79.50. Многие сравнивают 2.24% и 16.35% перед размещением ордеров на 79.50 или 79.80. Изучайте ежедневные изменения цены TINY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Nanotechnology ETF?
Самая высокая цена ProShares Nanotechnology ETF (TINY) за последний год составила 97.12. Акции заметно колебались в пределах 43.77 - 97.12, сравнение с 79.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Nanotechnology ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Nanotechnology ETF?
Самая низкая цена ProShares Nanotechnology ETF (TINY) за год составила 43.77. Сравнение с текущими 79.50 и 43.77 - 97.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TINY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TINY?
В прошлом ProShares Nanotechnology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 79.86 и 81.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 79.86
- Open
- 79.50
- Bid
- 79.50
- Ask
- 79.80
- Low
- 79.50
- High
- 79.50
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.45%
- Месячное изменение
- 2.24%
- 6-месячное изменение
- 16.35%
- Годовое изменение
- 81.63%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%