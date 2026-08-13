TEXX股票今天的价格是多少？ Horizon Kinetics Texas ETF股票今天的定价为30.32。它在30.32 - 30.32范围内交易，昨天的收盘价为29.79，交易量达到1。TEXX的实时价格图表显示了这些更新。

Horizon Kinetics Texas ETF股票是否支付股息？ Horizon Kinetics Texas ETF目前的价值为30.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.39%和USD。实时查看图表以跟踪TEXX走势。

如何购买TEXX股票？ 您可以以30.32的当前价格购买Horizon Kinetics Texas ETF股票。订单通常设置在30.32或30.62附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TEXX的实时图表更新。

如何投资TEXX股票？ 投资Horizon Kinetics Texas ETF需要考虑年度范围25.35 - 31.13和当前价格30.32。许多人在以30.32或30.62下订单之前，会比较2.33%和。实时查看TEXX价格图表，了解每日变化。

Horizon Kinetics Texas ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Horizon Kinetics Texas ETF的最高价格是31.13。在25.35 - 31.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon Kinetics Texas ETF的绩效。

Horizon Kinetics Texas ETF股票的最低价格是多少？ Horizon Kinetics Texas ETF（TEXX）的最低价格为25.35。将其与当前的30.32和25.35 - 31.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEXX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。