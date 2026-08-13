TEXX: Horizon Kinetics Texas ETF
今日TEXX汇率已更改1.78%。当日，交易品种以低点30.32和高点30.32进行交易。
关注Horizon Kinetics Texas ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TEXX股票今天的价格是多少？
Horizon Kinetics Texas ETF股票今天的定价为30.32。它在30.32 - 30.32范围内交易，昨天的收盘价为29.79，交易量达到1。TEXX的实时价格图表显示了这些更新。
Horizon Kinetics Texas ETF股票是否支付股息？
Horizon Kinetics Texas ETF目前的价值为30.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.39%和USD。实时查看图表以跟踪TEXX走势。
如何购买TEXX股票？
您可以以30.32的当前价格购买Horizon Kinetics Texas ETF股票。订单通常设置在30.32或30.62附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TEXX的实时图表更新。
如何投资TEXX股票？
投资Horizon Kinetics Texas ETF需要考虑年度范围25.35 - 31.13和当前价格30.32。许多人在以30.32或30.62下订单之前，会比较2.33%和。实时查看TEXX价格图表，了解每日变化。
Horizon Kinetics Texas ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Horizon Kinetics Texas ETF的最高价格是31.13。在25.35 - 31.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon Kinetics Texas ETF的绩效。
Horizon Kinetics Texas ETF股票的最低价格是多少？
Horizon Kinetics Texas ETF（TEXX）的最低价格为25.35。将其与当前的30.32和25.35 - 31.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEXX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TEXX股票是什么时候拆分的？
Horizon Kinetics Texas ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.79和18.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.79
- 开盘价
- 30.32
- 卖价
- 30.32
- 买价
- 30.62
- 最低价
- 30.32
- 最高价
- 30.32
- 交易量
- 1
- 日变化
- 1.78%
- 月变化
- 2.33%
- 6个月变化
- 6.05%
- 年变化
- 18.39%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%