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TEXX: Horizon Kinetics Texas ETF

30.32 USD 0.53 (1.78%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TEXX汇率已更改1.78%。当日，交易品种以低点30.32和高点30.32进行交易。

关注Horizon Kinetics Texas ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TEXX股票今天的价格是多少？

Horizon Kinetics Texas ETF股票今天的定价为30.32。它在30.32 - 30.32范围内交易，昨天的收盘价为29.79，交易量达到1。TEXX的实时价格图表显示了这些更新。

Horizon Kinetics Texas ETF股票是否支付股息？

Horizon Kinetics Texas ETF目前的价值为30.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.39%和USD。实时查看图表以跟踪TEXX走势。

如何购买TEXX股票？

您可以以30.32的当前价格购买Horizon Kinetics Texas ETF股票。订单通常设置在30.32或30.62附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TEXX的实时图表更新。

如何投资TEXX股票？

投资Horizon Kinetics Texas ETF需要考虑年度范围25.35 - 31.13和当前价格30.32。许多人在以30.32或30.62下订单之前，会比较2.33%和。实时查看TEXX价格图表，了解每日变化。

Horizon Kinetics Texas ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Horizon Kinetics Texas ETF的最高价格是31.13。在25.35 - 31.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon Kinetics Texas ETF的绩效。

Horizon Kinetics Texas ETF股票的最低价格是多少？

Horizon Kinetics Texas ETF（TEXX）的最低价格为25.35。将其与当前的30.32和25.35 - 31.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEXX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TEXX股票是什么时候拆分的？

Horizon Kinetics Texas ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.79和18.39%中可见。

日范围
30.32 30.32
年范围
25.35 31.13
前一天收盘价
29.79
开盘价
30.32
卖价
30.32
买价
30.62
最低价
30.32
最高价
30.32
交易量
1
日变化
1.78%
月变化
2.33%
6个月变化
6.05%
年变化
18.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%