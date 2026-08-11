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TEXX: Horizon Kinetics Texas ETF

29.79 USD 0.38 (1.29%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TEXX за сегодня изменился на 1.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.69, а максимальная — 29.79.

Следите за динамикой Horizon Kinetics Texas ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TEXX сегодня?

Horizon Kinetics Texas ETF (TEXX) сегодня оценивается на уровне 29.79. Инструмент торгуется в пределах 29.69 - 29.79, вчерашнее закрытие составило 29.41, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TEXX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon Kinetics Texas ETF?

Horizon Kinetics Texas ETF в настоящее время оценивается в 29.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.32% и USD. Отслеживайте движения TEXX на графике в реальном времени.

Как купить акции TEXX?

Вы можете купить акции Horizon Kinetics Texas ETF (TEXX) по текущей цене 29.79. Ордера обычно размещаются около 29.79 или 30.09, тогда как 5 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TEXX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TEXX?

Инвестирование в Horizon Kinetics Texas ETF предполагает учет годового диапазона 25.35 - 31.13 и текущей цены 29.79. Многие сравнивают 0.54% и 4.20% перед размещением ордеров на 29.79 или 30.09. Изучайте ежедневные изменения цены TEXX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Horizon Kinetics Texas ETF?

Самая высокая цена Horizon Kinetics Texas ETF (TEXX) за последний год составила 31.13. Акции заметно колебались в пределах 25.35 - 31.13, сравнение с 29.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon Kinetics Texas ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Horizon Kinetics Texas ETF?

Самая низкая цена Horizon Kinetics Texas ETF (TEXX) за год составила 25.35. Сравнение с текущими 29.79 и 25.35 - 31.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TEXX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TEXX?

В прошлом Horizon Kinetics Texas ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.41 и 16.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.69 29.79
Годовой диапазон
25.35 31.13
Предыдущее закрытие
29.41
Open
29.69
Bid
29.79
Ask
30.09
Low
29.69
High
29.79
Объем
5
Дневное изменение
1.29%
Месячное изменение
0.54%
6-месячное изменение
4.20%
Годовое изменение
16.32%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%