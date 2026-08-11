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TEXX: Horizon Kinetics Texas ETF
Курс TEXX за сегодня изменился на 1.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.69, а максимальная — 29.79.
Следите за динамикой Horizon Kinetics Texas ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TEXX сегодня?
Horizon Kinetics Texas ETF (TEXX) сегодня оценивается на уровне 29.79. Инструмент торгуется в пределах 29.69 - 29.79, вчерашнее закрытие составило 29.41, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TEXX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon Kinetics Texas ETF?
Horizon Kinetics Texas ETF в настоящее время оценивается в 29.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.32% и USD. Отслеживайте движения TEXX на графике в реальном времени.
Как купить акции TEXX?
Вы можете купить акции Horizon Kinetics Texas ETF (TEXX) по текущей цене 29.79. Ордера обычно размещаются около 29.79 или 30.09, тогда как 5 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TEXX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TEXX?
Инвестирование в Horizon Kinetics Texas ETF предполагает учет годового диапазона 25.35 - 31.13 и текущей цены 29.79. Многие сравнивают 0.54% и 4.20% перед размещением ордеров на 29.79 или 30.09. Изучайте ежедневные изменения цены TEXX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Horizon Kinetics Texas ETF?
Самая высокая цена Horizon Kinetics Texas ETF (TEXX) за последний год составила 31.13. Акции заметно колебались в пределах 25.35 - 31.13, сравнение с 29.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon Kinetics Texas ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Horizon Kinetics Texas ETF?
Самая низкая цена Horizon Kinetics Texas ETF (TEXX) за год составила 25.35. Сравнение с текущими 29.79 и 25.35 - 31.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TEXX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TEXX?
В прошлом Horizon Kinetics Texas ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.41 и 16.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.41
- Open
- 29.69
- Bid
- 29.79
- Ask
- 30.09
- Low
- 29.69
- High
- 29.79
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 1.29%
- Месячное изменение
- 0.54%
- 6-месячное изменение
- 4.20%
- Годовое изменение
- 16.32%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%