Курс TEXX за сегодня изменился на 1.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.69, а максимальная — 29.79.

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