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TAXS: Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF

50.23 USD 0.04 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TAXS汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点50.20和高点50.23进行交易。

关注Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TAXS股票今天的价格是多少？

Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF股票今天的定价为50.23。它在50.20 - 50.23范围内交易，昨天的收盘价为50.19，交易量达到5。TAXS的实时价格图表显示了这些更新。

Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF股票是否支付股息？

Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF目前的价值为50.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.10%和USD。实时查看图表以跟踪TAXS走势。

如何购买TAXS股票？

您可以以50.23的当前价格购买Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF股票。订单通常设置在50.23或50.53附近，而5和0.06%显示市场活动。立即关注TAXS的实时图表更新。

如何投资TAXS股票？

投资Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF需要考虑年度范围49.93 - 50.72和当前价格50.23。许多人在以50.23或50.53下订单之前，会比较0.36%和。实时查看TAXS价格图表，了解每日变化。

Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF的最高价格是50.72。在49.93 - 50.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF的绩效。

Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF股票的最低价格是多少？

Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF（TAXS）的最低价格为49.93。将其与当前的50.23和49.93 - 50.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TAXS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TAXS股票是什么时候拆分的？

Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.19和0.10%中可见。

日范围
50.20 50.23
年范围
49.93 50.72
前一天收盘价
50.19
开盘价
50.20
卖价
50.23
买价
50.53
最低价
50.20
最高价
50.23
交易量
5
日变化
0.08%
月变化
0.36%
6个月变化
-0.75%
年变化
0.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%