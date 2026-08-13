TAXS: Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
今日TAXS汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点50.20和高点50.23进行交易。
关注Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TAXS股票今天的价格是多少？
Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF股票今天的定价为50.23。它在50.20 - 50.23范围内交易，昨天的收盘价为50.19，交易量达到5。TAXS的实时价格图表显示了这些更新。
Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF股票是否支付股息？
Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF目前的价值为50.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.10%和USD。实时查看图表以跟踪TAXS走势。
如何购买TAXS股票？
您可以以50.23的当前价格购买Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF股票。订单通常设置在50.23或50.53附近，而5和0.06%显示市场活动。立即关注TAXS的实时图表更新。
如何投资TAXS股票？
投资Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF需要考虑年度范围49.93 - 50.72和当前价格50.23。许多人在以50.23或50.53下订单之前，会比较0.36%和。实时查看TAXS价格图表，了解每日变化。
Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF的最高价格是50.72。在49.93 - 50.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF的绩效。
Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF股票的最低价格是多少？
Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF（TAXS）的最低价格为49.93。将其与当前的50.23和49.93 - 50.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TAXS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TAXS股票是什么时候拆分的？
Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.19和0.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.19
- 开盘价
- 50.20
- 卖价
- 50.23
- 买价
- 50.53
- 最低价
- 50.20
- 最高价
- 50.23
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.36%
- 6个月变化
- -0.75%
- 年变化
- 0.10%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%