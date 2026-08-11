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TAXS: Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF

50.19 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TAXS за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.19, а максимальная — 50.19.

Следите за динамикой Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TAXS сегодня?

Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS) сегодня оценивается на уровне 50.19. Инструмент торгуется в пределах 50.19 - 50.19, вчерашнее закрытие составило 50.20, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TAXS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF?

Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.02% и USD. Отслеживайте движения TAXS на графике в реальном времени.

Как купить акции TAXS?

Вы можете купить акции Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS) по текущей цене 50.19. Ордера обычно размещаются около 50.19 или 50.49, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TAXS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TAXS?

Инвестирование в Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF предполагает учет годового диапазона 49.93 - 50.72 и текущей цены 50.19. Многие сравнивают 0.28% и -0.83% перед размещением ордеров на 50.19 или 50.49. Изучайте ежедневные изменения цены TAXS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF?

Самая высокая цена Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS) за последний год составила 50.72. Акции заметно колебались в пределах 49.93 - 50.72, сравнение с 50.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF?

Самая низкая цена Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS) за год составила 49.93. Сравнение с текущими 50.19 и 49.93 - 50.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TAXS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TAXS?

В прошлом Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.20 и 0.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.19 50.19
Годовой диапазон
49.93 50.72
Предыдущее закрытие
50.20
Open
50.19
Bid
50.19
Ask
50.49
Low
50.19
High
50.19
Объем
1
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
0.28%
6-месячное изменение
-0.83%
Годовое изменение
0.02%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%