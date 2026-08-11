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TAXS: Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
Курс TAXS за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.19, а максимальная — 50.19.
Следите за динамикой Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TAXS сегодня?
Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS) сегодня оценивается на уровне 50.19. Инструмент торгуется в пределах 50.19 - 50.19, вчерашнее закрытие составило 50.20, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TAXS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF?
Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.02% и USD. Отслеживайте движения TAXS на графике в реальном времени.
Как купить акции TAXS?
Вы можете купить акции Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS) по текущей цене 50.19. Ордера обычно размещаются около 50.19 или 50.49, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TAXS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TAXS?
Инвестирование в Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF предполагает учет годового диапазона 49.93 - 50.72 и текущей цены 50.19. Многие сравнивают 0.28% и -0.83% перед размещением ордеров на 50.19 или 50.49. Изучайте ежедневные изменения цены TAXS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF?
Самая высокая цена Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS) за последний год составила 50.72. Акции заметно колебались в пределах 49.93 - 50.72, сравнение с 50.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF?
Самая низкая цена Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS) за год составила 49.93. Сравнение с текущими 50.19 и 49.93 - 50.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TAXS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TAXS?
В прошлом Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.20 и 0.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.20
- Open
- 50.19
- Bid
- 50.19
- Ask
- 50.49
- Low
- 50.19
- High
- 50.19
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- 0.28%
- 6-месячное изменение
- -0.83%
- Годовое изменение
- 0.02%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%