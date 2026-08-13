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RXD: ProShares UltraShort Health Care

15.25 USD 0.14 (0.93%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RXD汇率已更改0.93%。当日，交易品种以低点15.12和高点15.25进行交易。

关注ProShares UltraShort Health Care动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
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常见问题解答

RXD股票今天的价格是多少？

ProShares UltraShort Health Care股票今天的定价为15.25。它在15.12 - 15.25范围内交易，昨天的收盘价为15.11，交易量达到14。RXD的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares UltraShort Health Care股票是否支付股息？

ProShares UltraShort Health Care目前的价值为15.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.80%和USD。实时查看图表以跟踪RXD走势。

如何购买RXD股票？

您可以以15.25的当前价格购买ProShares UltraShort Health Care股票。订单通常设置在15.25或15.55附近，而14和0.66%显示市场活动。立即关注RXD的实时图表更新。

如何投资RXD股票？

投资ProShares UltraShort Health Care需要考虑年度范围8.47 - 20.55和当前价格15.25。许多人在以15.25或15.55下订单之前，会比较-5.81%和。实时查看RXD价格图表，了解每日变化。

ProShares UltraShort Health Care股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares UltraShort Health Care的最高价格是20.55。在8.47 - 20.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort Health Care的绩效。

ProShares UltraShort Health Care股票的最低价格是多少？

ProShares UltraShort Health Care（RXD）的最低价格为8.47。将其与当前的15.25和8.47 - 20.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RXD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RXD股票是什么时候拆分的？

ProShares UltraShort Health Care历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.11和28.80%中可见。

日范围
15.12 15.25
年范围
8.47 20.55
前一天收盘价
15.11
开盘价
15.15
卖价
15.25
买价
15.55
最低价
15.12
最高价
15.25
交易量
14
日变化
0.93%
月变化
-5.81%
6个月变化
77.33%
年变化
28.80%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%