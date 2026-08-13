RXD股票今天的价格是多少？ ProShares UltraShort Health Care股票今天的定价为15.25。它在15.12 - 15.25范围内交易，昨天的收盘价为15.11，交易量达到14。RXD的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares UltraShort Health Care股票是否支付股息？ ProShares UltraShort Health Care目前的价值为15.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.80%和USD。实时查看图表以跟踪RXD走势。

如何购买RXD股票？ 您可以以15.25的当前价格购买ProShares UltraShort Health Care股票。订单通常设置在15.25或15.55附近，而14和0.66%显示市场活动。立即关注RXD的实时图表更新。

如何投资RXD股票？ 投资ProShares UltraShort Health Care需要考虑年度范围8.47 - 20.55和当前价格15.25。许多人在以15.25或15.55下订单之前，会比较-5.81%和。实时查看RXD价格图表，了解每日变化。

ProShares UltraShort Health Care股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares UltraShort Health Care的最高价格是20.55。在8.47 - 20.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort Health Care的绩效。

ProShares UltraShort Health Care股票的最低价格是多少？ ProShares UltraShort Health Care（RXD）的最低价格为8.47。将其与当前的15.25和8.47 - 20.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RXD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。