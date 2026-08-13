RXD: ProShares UltraShort Health Care
今日RXD汇率已更改0.93%。当日，交易品种以低点15.12和高点15.25进行交易。
关注ProShares UltraShort Health Care动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
RXD股票今天的价格是多少？
ProShares UltraShort Health Care股票今天的定价为15.25。它在15.12 - 15.25范围内交易，昨天的收盘价为15.11，交易量达到14。RXD的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares UltraShort Health Care股票是否支付股息？
ProShares UltraShort Health Care目前的价值为15.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.80%和USD。实时查看图表以跟踪RXD走势。
如何购买RXD股票？
您可以以15.25的当前价格购买ProShares UltraShort Health Care股票。订单通常设置在15.25或15.55附近，而14和0.66%显示市场活动。立即关注RXD的实时图表更新。
如何投资RXD股票？
投资ProShares UltraShort Health Care需要考虑年度范围8.47 - 20.55和当前价格15.25。许多人在以15.25或15.55下订单之前，会比较-5.81%和。实时查看RXD价格图表，了解每日变化。
ProShares UltraShort Health Care股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares UltraShort Health Care的最高价格是20.55。在8.47 - 20.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort Health Care的绩效。
ProShares UltraShort Health Care股票的最低价格是多少？
ProShares UltraShort Health Care（RXD）的最低价格为8.47。将其与当前的15.25和8.47 - 20.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RXD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RXD股票是什么时候拆分的？
ProShares UltraShort Health Care历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.11和28.80%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.11
- 开盘价
- 15.15
- 卖价
- 15.25
- 买价
- 15.55
- 最低价
- 15.12
- 最高价
- 15.25
- 交易量
- 14
- 日变化
- 0.93%
- 月变化
- -5.81%
- 6个月变化
- 77.33%
- 年变化
- 28.80%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%