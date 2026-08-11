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RXD: ProShares UltraShort Health Care

15.11 USD 0.52 (3.33%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RXD за сегодня изменился на -3.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.11, а максимальная — 15.25.

Следите за динамикой ProShares UltraShort Health Care. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RXD сегодня?

ProShares UltraShort Health Care (RXD) сегодня оценивается на уровне 15.11. Инструмент торгуется в пределах 15.11 - 15.25, вчерашнее закрытие составило 15.63, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RXD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Health Care?

ProShares UltraShort Health Care в настоящее время оценивается в 15.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.62% и USD. Отслеживайте движения RXD на графике в реальном времени.

Как купить акции RXD?

Вы можете купить акции ProShares UltraShort Health Care (RXD) по текущей цене 15.11. Ордера обычно размещаются около 15.11 или 15.41, тогда как 20 и -0.92% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RXD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RXD?

Инвестирование в ProShares UltraShort Health Care предполагает учет годового диапазона 8.47 - 20.55 и текущей цены 15.11. Многие сравнивают -6.67% и 75.70% перед размещением ордеров на 15.11 или 15.41. Изучайте ежедневные изменения цены RXD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Health Care?

Самая высокая цена ProShares UltraShort Health Care (RXD) за последний год составила 20.55. Акции заметно колебались в пределах 8.47 - 20.55, сравнение с 15.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Health Care на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Health Care?

Самая низкая цена ProShares UltraShort Health Care (RXD) за год составила 8.47. Сравнение с текущими 15.11 и 8.47 - 20.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RXD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RXD?

В прошлом ProShares UltraShort Health Care проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.63 и 27.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.11 15.25
Годовой диапазон
8.47 20.55
Предыдущее закрытие
15.63
Open
15.25
Bid
15.11
Ask
15.41
Low
15.11
High
15.25
Объем
20
Дневное изменение
-3.33%
Месячное изменение
-6.67%
6-месячное изменение
75.70%
Годовое изменение
27.62%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%