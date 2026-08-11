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RXD: ProShares UltraShort Health Care
Курс RXD за сегодня изменился на -3.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.11, а максимальная — 15.25.
Следите за динамикой ProShares UltraShort Health Care. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RXD сегодня?
ProShares UltraShort Health Care (RXD) сегодня оценивается на уровне 15.11. Инструмент торгуется в пределах 15.11 - 15.25, вчерашнее закрытие составило 15.63, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RXD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Health Care?
ProShares UltraShort Health Care в настоящее время оценивается в 15.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.62% и USD. Отслеживайте движения RXD на графике в реальном времени.
Как купить акции RXD?
Вы можете купить акции ProShares UltraShort Health Care (RXD) по текущей цене 15.11. Ордера обычно размещаются около 15.11 или 15.41, тогда как 20 и -0.92% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RXD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RXD?
Инвестирование в ProShares UltraShort Health Care предполагает учет годового диапазона 8.47 - 20.55 и текущей цены 15.11. Многие сравнивают -6.67% и 75.70% перед размещением ордеров на 15.11 или 15.41. Изучайте ежедневные изменения цены RXD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Health Care?
Самая высокая цена ProShares UltraShort Health Care (RXD) за последний год составила 20.55. Акции заметно колебались в пределах 8.47 - 20.55, сравнение с 15.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Health Care на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Health Care?
Самая низкая цена ProShares UltraShort Health Care (RXD) за год составила 8.47. Сравнение с текущими 15.11 и 8.47 - 20.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RXD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RXD?
В прошлом ProShares UltraShort Health Care проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.63 и 27.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.63
- Open
- 15.25
- Bid
- 15.11
- Ask
- 15.41
- Low
- 15.11
- High
- 15.25
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- -3.33%
- Месячное изменение
- -6.67%
- 6-месячное изменение
- 75.70%
- Годовое изменение
- 27.62%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%