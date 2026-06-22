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QQQI: NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

55.04 USD 0.10 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QQQI汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点54.90和高点55.27进行交易。

关注NEOS Nasdaq 100 High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QQQI新闻

常见问题解答

QQQI股票今天的价格是多少？

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF股票今天的定价为55.04。它在54.90 - 55.27范围内交易，昨天的收盘价为55.14，交易量达到2930。QQQI的实时价格图表显示了这些更新。

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF股票是否支付股息？

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF目前的价值为55.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.70%和USD。实时查看图表以跟踪QQQI走势。

如何购买QQQI股票？

您可以以55.04的当前价格购买NEOS Nasdaq 100 High Income ETF股票。订单通常设置在55.04或55.34附近，而2930和-0.40%显示市场活动。立即关注QQQI的实时图表更新。

如何投资QQQI股票？

投资NEOS Nasdaq 100 High Income ETF需要考虑年度范围47.87 - 57.84和当前价格55.04。许多人在以55.04或55.34下订单之前，会比较3.71%和。实时查看QQQI价格图表，了解每日变化。

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NEOS Nasdaq 100 High Income ETF的最高价格是57.84。在47.87 - 57.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS Nasdaq 100 High Income ETF的绩效。

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF股票的最低价格是多少？

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF（QQQI）的最低价格为47.87。将其与当前的55.04和47.87 - 57.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQQI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QQQI股票是什么时候拆分的？

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.14和5.70%中可见。

日范围
54.90 55.27
年范围
47.87 57.84
前一天收盘价
55.14
开盘价
55.26
卖价
55.04
买价
55.34
最低价
54.90
最高价
55.27
交易量
2.930 K
日变化
-0.18%
月变化
3.71%
6个月变化
6.28%
年变化
5.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%