QQQI: NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
今日QQQI汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点54.90和高点55.27进行交易。
关注NEOS Nasdaq 100 High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
QQQI股票今天的价格是多少？
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF股票今天的定价为55.04。它在54.90 - 55.27范围内交易，昨天的收盘价为55.14，交易量达到2930。QQQI的实时价格图表显示了这些更新。
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF股票是否支付股息？
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF目前的价值为55.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.70%和USD。实时查看图表以跟踪QQQI走势。
如何购买QQQI股票？
您可以以55.04的当前价格购买NEOS Nasdaq 100 High Income ETF股票。订单通常设置在55.04或55.34附近，而2930和-0.40%显示市场活动。立即关注QQQI的实时图表更新。
如何投资QQQI股票？
投资NEOS Nasdaq 100 High Income ETF需要考虑年度范围47.87 - 57.84和当前价格55.04。许多人在以55.04或55.34下订单之前，会比较3.71%和。实时查看QQQI价格图表，了解每日变化。
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NEOS Nasdaq 100 High Income ETF的最高价格是57.84。在47.87 - 57.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS Nasdaq 100 High Income ETF的绩效。
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF股票的最低价格是多少？
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF（QQQI）的最低价格为47.87。将其与当前的55.04和47.87 - 57.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQQI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QQQI股票是什么时候拆分的？
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.14和5.70%中可见。
- 前一天收盘价
- 55.14
- 开盘价
- 55.26
- 卖价
- 55.04
- 买价
- 55.34
- 最低价
- 54.90
- 最高价
- 55.27
- 交易量
- 2.930 K
- 日变化
- -0.18%
- 月变化
- 3.71%
- 6个月变化
- 6.28%
- 年变化
- 5.70%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%