PFI: Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
今日PFI汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点62.27和高点62.64进行交易。
关注Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
PFI股票今天的价格是多少？
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF股票今天的定价为62.43。它在62.27 - 62.64范围内交易，昨天的收盘价为62.41，交易量达到20。PFI的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF股票是否支付股息？
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF目前的价值为62.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.71%和USD。实时查看图表以跟踪PFI走势。
如何购买PFI股票？
您可以以62.43的当前价格购买Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF股票。订单通常设置在62.43或62.73附近，而20和-0.34%显示市场活动。立即关注PFI的实时图表更新。
如何投资PFI股票？
投资Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF需要考虑年度范围51.67 - 64.45和当前价格62.43。许多人在以62.43或62.73下订单之前，会比较-0.56%和。实时查看PFI价格图表，了解每日变化。
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF的最高价格是64.45。在51.67 - 64.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF的绩效。
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF股票的最低价格是多少？
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF（PFI）的最低价格为51.67。将其与当前的62.43和51.67 - 64.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PFI股票是什么时候拆分的？
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、62.41和10.71%中可见。
- 前一天收盘价
- 62.41
- 开盘价
- 62.64
- 卖价
- 62.43
- 买价
- 62.73
- 最低价
- 62.27
- 最高价
- 62.64
- 交易量
- 20
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- -0.56%
- 6个月变化
- 14.17%
- 年变化
- 10.71%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%