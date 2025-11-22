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PFI: Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

62.43 USD 0.02 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PFI汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点62.27和高点62.64进行交易。

关注Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PFI新闻

常见问题解答

PFI股票今天的价格是多少？

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF股票今天的定价为62.43。它在62.27 - 62.64范围内交易，昨天的收盘价为62.41，交易量达到20。PFI的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF股票是否支付股息？

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF目前的价值为62.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.71%和USD。实时查看图表以跟踪PFI走势。

如何购买PFI股票？

您可以以62.43的当前价格购买Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF股票。订单通常设置在62.43或62.73附近，而20和-0.34%显示市场活动。立即关注PFI的实时图表更新。

如何投资PFI股票？

投资Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF需要考虑年度范围51.67 - 64.45和当前价格62.43。许多人在以62.43或62.73下订单之前，会比较-0.56%和。实时查看PFI价格图表，了解每日变化。

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF的最高价格是64.45。在51.67 - 64.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF的绩效。

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF股票的最低价格是多少？

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF（PFI）的最低价格为51.67。将其与当前的62.43和51.67 - 64.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PFI股票是什么时候拆分的？

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、62.41和10.71%中可见。

日范围
62.27 62.64
年范围
51.67 64.45
前一天收盘价
62.41
开盘价
62.64
卖价
62.43
买价
62.73
最低价
62.27
最高价
62.64
交易量
20
日变化
0.03%
月变化
-0.56%
6个月变化
14.17%
年变化
10.71%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%