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PFI: Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

62.41 USD 0.31 (0.50%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PFI за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.30, а максимальная — 62.59.

Следите за динамикой Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PFI сегодня?

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) сегодня оценивается на уровне 62.41. Инструмент торгуется в пределах 62.30 - 62.59, вчерашнее закрытие составило 62.10, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF?

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF в настоящее время оценивается в 62.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.68% и USD. Отслеживайте движения PFI на графике в реальном времени.

Как купить акции PFI?

Вы можете купить акции Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) по текущей цене 62.41. Ордера обычно размещаются около 62.41 или 62.71, тогда как 12 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PFI?

Инвестирование в Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 51.67 - 64.45 и текущей цены 62.41. Многие сравнивают -0.59% и 14.14% перед размещением ордеров на 62.41 или 62.71. Изучайте ежедневные изменения цены PFI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF?

Самая высокая цена Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) за последний год составила 64.45. Акции заметно колебались в пределах 51.67 - 64.45, сравнение с 62.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF?

Самая низкая цена Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) за год составила 51.67. Сравнение с текущими 62.41 и 51.67 - 64.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PFI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PFI?

В прошлом Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 62.10 и 10.68% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
62.30 62.59
Годовой диапазон
51.67 64.45
Предыдущее закрытие
62.10
Open
62.59
Bid
62.41
Ask
62.71
Low
62.30
High
62.59
Объем
12
Дневное изменение
0.50%
Месячное изменение
-0.59%
6-месячное изменение
14.14%
Годовое изменение
10.68%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%