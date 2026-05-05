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NUBD: Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF

21.76 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NUBD汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点21.76和高点21.79进行交易。

关注Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
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NUBD新闻

常见问题解答

NUBD股票今天的价格是多少？

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF股票今天的定价为21.76。它在21.76 - 21.79范围内交易，昨天的收盘价为21.75，交易量达到87。NUBD的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF股票是否支付股息？

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF目前的价值为21.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.76%和USD。实时查看图表以跟踪NUBD走势。

如何购买NUBD股票？

您可以以21.76的当前价格购买Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF股票。订单通常设置在21.76或22.06附近，而87和-0.09%显示市场活动。立即关注NUBD的实时图表更新。

如何投资NUBD股票？

投资Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF需要考虑年度范围21.73 - 22.70和当前价格21.76。许多人在以21.76或22.06下订单之前，会比较0.09%和。实时查看NUBD价格图表，了解每日变化。

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF的最高价格是22.70。在21.73 - 22.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF的绩效。

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF股票的最低价格是多少？

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF（NUBD）的最低价格为21.73。将其与当前的21.76和21.73 - 22.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUBD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NUBD股票是什么时候拆分的？

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.75和-1.76%中可见。

日范围
21.76 21.79
年范围
21.73 22.70
前一天收盘价
21.75
开盘价
21.78
卖价
21.76
买价
22.06
最低价
21.76
最高价
21.79
交易量
87
日变化
0.05%
月变化
0.09%
6个月变化
-3.50%
年变化
-1.76%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%