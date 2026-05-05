NUBD: Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF
今日NUBD汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点21.76和高点21.79进行交易。
关注Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NUBD新闻
- Global Sustainable Finance 2026: Growth On The Horizon
- Central Banks Hold Steady As Semiconductor Volatility Returns
- Why Markets May Be Second-Guessing The U.S. Fed
- Why Global Bonds Matter Now
- Bond Markets Getting Oversold; Fed Funds Futures Indicate FOMC Will Stand Pat On July 29
- Sustainable Investment Insights - Bi-Annual Report: July 2026
- Fixed Income Outlook Q3 2026: Looking To The Data When Visibility Is Low
- Market Outlook: Getting Serious In Summer Markets
- Global Market Perspectives Q3 2026: The New Exceptionalism
- Mountain, Cliff, Or Ocean
- July Market Digest
- Inflation And Investing: What Sticky Prices Mean For Portfolios Today
- A Sturdier Foundation For Uncertain Markets
- Rupture And Resilience
- The Need For A New Portfolio Approach
- AI Financing Needs Do Not Override Cyclical Drivers Of Yield
- CIO Weekly: In Search Of Breadth
- Energy Shocks, Rising Yields, And The Case For Bonds
- Measuring What Matters In Public And Private Fixed Income
- The Top Retirement Trends That Are Reshaping Investing, Income And Longevity
- Many Trends Within The Same Market - Weekly Blog # 941
- Do Bonds Still Serve As A Traditional Diversifier For Equities?
- Harder Questions: Neuberger CEO George Walker On Private Credit, AI, And Active Ownership
- May Market Digest
常见问题解答
NUBD股票今天的价格是多少？
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF股票今天的定价为21.76。它在21.76 - 21.79范围内交易，昨天的收盘价为21.75，交易量达到87。NUBD的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF股票是否支付股息？
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF目前的价值为21.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.76%和USD。实时查看图表以跟踪NUBD走势。
如何购买NUBD股票？
您可以以21.76的当前价格购买Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF股票。订单通常设置在21.76或22.06附近，而87和-0.09%显示市场活动。立即关注NUBD的实时图表更新。
如何投资NUBD股票？
投资Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF需要考虑年度范围21.73 - 22.70和当前价格21.76。许多人在以21.76或22.06下订单之前，会比较0.09%和。实时查看NUBD价格图表，了解每日变化。
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF的最高价格是22.70。在21.73 - 22.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF的绩效。
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF股票的最低价格是多少？
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF（NUBD）的最低价格为21.73。将其与当前的21.76和21.73 - 22.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUBD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NUBD股票是什么时候拆分的？
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.75和-1.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.75
- 开盘价
- 21.78
- 卖价
- 21.76
- 买价
- 22.06
- 最低价
- 21.76
- 最高价
- 21.79
- 交易量
- 87
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- 0.09%
- 6个月变化
- -3.50%
- 年变化
- -1.76%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%