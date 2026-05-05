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NUBD: Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF
Курс NUBD за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.75, а максимальная — 21.78.
Следите за динамикой Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NUBD сегодня?
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) сегодня оценивается на уровне 21.75. Инструмент торгуется в пределах 21.75 - 21.78, вчерашнее закрытие составило 21.82, а торговый объем достиг 48. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NUBD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF?
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF в настоящее время оценивается в 21.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.81% и USD. Отслеживайте движения NUBD на графике в реальном времени.
Как купить акции NUBD?
Вы можете купить акции Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) по текущей цене 21.75. Ордера обычно размещаются около 21.75 или 22.05, тогда как 48 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NUBD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NUBD?
Инвестирование в Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 21.73 - 22.70 и текущей цены 21.75. Многие сравнивают 0.05% и -3.55% перед размещением ордеров на 21.75 или 22.05. Изучайте ежедневные изменения цены NUBD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF?
Самая высокая цена Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) за последний год составила 22.70. Акции заметно колебались в пределах 21.73 - 22.70, сравнение с 21.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF?
Самая низкая цена Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) за год составила 21.73. Сравнение с текущими 21.75 и 21.73 - 22.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NUBD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NUBD?
В прошлом Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.82 и -1.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.82
- Open
- 21.78
- Bid
- 21.75
- Ask
- 22.05
- Low
- 21.75
- High
- 21.78
- Объем
- 48
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- 0.05%
- 6-месячное изменение
- -3.55%
- Годовое изменение
- -1.81%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%