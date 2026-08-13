MENS: 健永生技
今日MENS汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点2.01和高点2.15进行交易。
关注健永生技动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MENS股票今天的价格是多少？
健永生技股票今天的定价为2.10。它在2.01 - 2.15范围内交易，昨天的收盘价为2.10，交易量达到118。MENS的实时价格图表显示了这些更新。
健永生技股票是否支付股息？
健永生技目前的价值为2.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-96.31%和USD。实时查看图表以跟踪MENS走势。
如何购买MENS股票？
您可以以2.10的当前价格购买健永生技股票。订单通常设置在2.10或2.40附近，而118和-2.33%显示市场活动。立即关注MENS的实时图表更新。
如何投资MENS股票？
投资健永生技需要考虑年度范围1.43 - 67.00和当前价格2.10。许多人在以2.10或2.40下订单之前，会比较-4.55%和。实时查看MENS价格图表，了解每日变化。
健永生技股票的最高价格是多少？
在过去一年中，健永生技的最高价格是67.00。在1.43 - 67.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪健永生技的绩效。
健永生技股票的最低价格是多少？
健永生技（MENS）的最低价格为1.43。将其与当前的2.10和1.43 - 67.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MENS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MENS股票是什么时候拆分的？
健永生技历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.10和-96.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.10
- 开盘价
- 2.15
- 卖价
- 2.10
- 买价
- 2.40
- 最低价
- 2.01
- 最高价
- 2.15
- 交易量
- 118
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -4.55%
- 6个月变化
- 0.48%
- 年变化
- -96.31%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%