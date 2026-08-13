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MENS: 健永生技

2.10 USD 0.00 (0.00%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MENS汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点2.01和高点2.15进行交易。

关注健永生技动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MENS股票今天的价格是多少？

健永生技股票今天的定价为2.10。它在2.01 - 2.15范围内交易，昨天的收盘价为2.10，交易量达到118。MENS的实时价格图表显示了这些更新。

健永生技股票是否支付股息？

健永生技目前的价值为2.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-96.31%和USD。实时查看图表以跟踪MENS走势。

如何购买MENS股票？

您可以以2.10的当前价格购买健永生技股票。订单通常设置在2.10或2.40附近，而118和-2.33%显示市场活动。立即关注MENS的实时图表更新。

如何投资MENS股票？

投资健永生技需要考虑年度范围1.43 - 67.00和当前价格2.10。许多人在以2.10或2.40下订单之前，会比较-4.55%和。实时查看MENS价格图表，了解每日变化。

健永生技股票的最高价格是多少？

在过去一年中，健永生技的最高价格是67.00。在1.43 - 67.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪健永生技的绩效。

健永生技股票的最低价格是多少？

健永生技（MENS）的最低价格为1.43。将其与当前的2.10和1.43 - 67.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MENS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MENS股票是什么时候拆分的？

健永生技历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.10和-96.31%中可见。

日范围
2.01 2.15
年范围
1.43 67.00
前一天收盘价
2.10
开盘价
2.15
卖价
2.10
买价
2.40
最低价
2.01
最高价
2.15
交易量
118
日变化
0.00%
月变化
-4.55%
6个月变化
0.48%
年变化
-96.31%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%