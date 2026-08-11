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MENS: Jyong Biotech Ltd.
Курс MENS за сегодня изменился на 3.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.01, а максимальная — 2.12.
Следите за динамикой Jyong Biotech Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MENS сегодня?
Jyong Biotech Ltd. (MENS) сегодня оценивается на уровне 2.10. Инструмент торгуется в пределах 2.01 - 2.12, вчерашнее закрытие составило 2.03, а торговый объем достиг 105. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MENS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Jyong Biotech Ltd.?
Jyong Biotech Ltd. в настоящее время оценивается в 2.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -96.31% и USD. Отслеживайте движения MENS на графике в реальном времени.
Как купить акции MENS?
Вы можете купить акции Jyong Biotech Ltd. (MENS) по текущей цене 2.10. Ордера обычно размещаются около 2.10 или 2.40, тогда как 105 и 1.94% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MENS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MENS?
Инвестирование в Jyong Biotech Ltd. предполагает учет годового диапазона 1.43 - 67.00 и текущей цены 2.10. Многие сравнивают -4.55% и 0.48% перед размещением ордеров на 2.10 или 2.40. Изучайте ежедневные изменения цены MENS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Jyong Biotech Ltd.?
Самая высокая цена Jyong Biotech Ltd. (MENS) за последний год составила 67.00. Акции заметно колебались в пределах 1.43 - 67.00, сравнение с 2.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Jyong Biotech Ltd. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Jyong Biotech Ltd.?
Самая низкая цена Jyong Biotech Ltd. (MENS) за год составила 1.43. Сравнение с текущими 2.10 и 1.43 - 67.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MENS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MENS?
В прошлом Jyong Biotech Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.03 и -96.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.03
- Open
- 2.06
- Bid
- 2.10
- Ask
- 2.40
- Low
- 2.01
- High
- 2.12
- Объем
- 105
- Дневное изменение
- 3.45%
- Месячное изменение
- -4.55%
- 6-месячное изменение
- 0.48%
- Годовое изменение
- -96.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%