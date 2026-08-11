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MENS: Jyong Biotech Ltd.

2.10 USD 0.07 (3.45%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MENS за сегодня изменился на 3.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.01, а максимальная — 2.12.

Следите за динамикой Jyong Biotech Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MENS сегодня?

Jyong Biotech Ltd. (MENS) сегодня оценивается на уровне 2.10. Инструмент торгуется в пределах 2.01 - 2.12, вчерашнее закрытие составило 2.03, а торговый объем достиг 105. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MENS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Jyong Biotech Ltd.?

Jyong Biotech Ltd. в настоящее время оценивается в 2.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -96.31% и USD. Отслеживайте движения MENS на графике в реальном времени.

Как купить акции MENS?

Вы можете купить акции Jyong Biotech Ltd. (MENS) по текущей цене 2.10. Ордера обычно размещаются около 2.10 или 2.40, тогда как 105 и 1.94% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MENS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MENS?

Инвестирование в Jyong Biotech Ltd. предполагает учет годового диапазона 1.43 - 67.00 и текущей цены 2.10. Многие сравнивают -4.55% и 0.48% перед размещением ордеров на 2.10 или 2.40. Изучайте ежедневные изменения цены MENS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Jyong Biotech Ltd.?

Самая высокая цена Jyong Biotech Ltd. (MENS) за последний год составила 67.00. Акции заметно колебались в пределах 1.43 - 67.00, сравнение с 2.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Jyong Biotech Ltd. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Jyong Biotech Ltd.?

Самая низкая цена Jyong Biotech Ltd. (MENS) за год составила 1.43. Сравнение с текущими 2.10 и 1.43 - 67.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MENS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MENS?

В прошлом Jyong Biotech Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.03 и -96.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.01 2.12
Годовой диапазон
1.43 67.00
Предыдущее закрытие
2.03
Open
2.06
Bid
2.10
Ask
2.40
Low
2.01
High
2.12
Объем
105
Дневное изменение
3.45%
Месячное изменение
-4.55%
6-месячное изменение
0.48%
Годовое изменение
-96.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%