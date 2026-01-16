LTPZ: PIMCO 15年以上美国通胀保护债券指数 ETF
今日LTPZ汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点47.63和高点47.82进行交易。
关注PIMCO 15年以上美国通胀保护债券指数 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
LTPZ股票今天的价格是多少？
PIMCO 15年以上美国通胀保护债券指数 ETF股票今天的定价为47.70。它在47.63 - 47.82范围内交易，昨天的收盘价为47.66，交易量达到352。LTPZ的实时价格图表显示了这些更新。
PIMCO 15年以上美国通胀保护债券指数 ETF股票是否支付股息？
PIMCO 15年以上美国通胀保护债券指数 ETF目前的价值为47.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.98%和USD。实时查看图表以跟踪LTPZ走势。
如何购买LTPZ股票？
您可以以47.70的当前价格购买PIMCO 15年以上美国通胀保护债券指数 ETF股票。订单通常设置在47.70或48.00附近，而352和-0.08%显示市场活动。立即关注LTPZ的实时图表更新。
如何投资LTPZ股票？
投资PIMCO 15年以上美国通胀保护债券指数 ETF需要考虑年度范围47.63 - 54.87和当前价格47.70。许多人在以47.70或48.00下订单之前，会比较-0.19%和。实时查看LTPZ价格图表，了解每日变化。
PIMCO 15年以上美国通胀保护债券指数 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PIMCO 15年以上美国通胀保护债券指数 ETF的最高价格是54.87。在47.63 - 54.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO 15年以上美国通胀保护债券指数 ETF的绩效。
PIMCO 15年以上美国通胀保护债券指数 ETF股票的最低价格是多少？
PIMCO 15年以上美国通胀保护债券指数 ETF（LTPZ）的最低价格为47.63。将其与当前的47.70和47.63 - 54.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LTPZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LTPZ股票是什么时候拆分的？
PIMCO 15年以上美国通胀保护债券指数 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.66和-6.98%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.66
- 开盘价
- 47.74
- 卖价
- 47.70
- 买价
- 48.00
- 最低价
- 47.63
- 最高价
- 47.82
- 交易量
- 352
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- -0.19%
- 6个月变化
- -10.74%
- 年变化
- -6.98%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%