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LTPZ: PIMCO 15年以上美国通胀保护债券指数 ETF

47.70 USD 0.04 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LTPZ汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点47.63和高点47.82进行交易。

关注PIMCO 15年以上美国通胀保护债券指数 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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LTPZ新闻

常见问题解答

LTPZ股票今天的价格是多少？

PIMCO 15年以上美国通胀保护债券指数 ETF股票今天的定价为47.70。它在47.63 - 47.82范围内交易，昨天的收盘价为47.66，交易量达到352。LTPZ的实时价格图表显示了这些更新。

PIMCO 15年以上美国通胀保护债券指数 ETF股票是否支付股息？

PIMCO 15年以上美国通胀保护债券指数 ETF目前的价值为47.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.98%和USD。实时查看图表以跟踪LTPZ走势。

如何购买LTPZ股票？

您可以以47.70的当前价格购买PIMCO 15年以上美国通胀保护债券指数 ETF股票。订单通常设置在47.70或48.00附近，而352和-0.08%显示市场活动。立即关注LTPZ的实时图表更新。

如何投资LTPZ股票？

投资PIMCO 15年以上美国通胀保护债券指数 ETF需要考虑年度范围47.63 - 54.87和当前价格47.70。许多人在以47.70或48.00下订单之前，会比较-0.19%和。实时查看LTPZ价格图表，了解每日变化。

PIMCO 15年以上美国通胀保护债券指数 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PIMCO 15年以上美国通胀保护债券指数 ETF的最高价格是54.87。在47.63 - 54.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO 15年以上美国通胀保护债券指数 ETF的绩效。

PIMCO 15年以上美国通胀保护债券指数 ETF股票的最低价格是多少？

PIMCO 15年以上美国通胀保护债券指数 ETF（LTPZ）的最低价格为47.63。将其与当前的47.70和47.63 - 54.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LTPZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LTPZ股票是什么时候拆分的？

PIMCO 15年以上美国通胀保护债券指数 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.66和-6.98%中可见。

日范围
47.63 47.82
年范围
47.63 54.87
前一天收盘价
47.66
开盘价
47.74
卖价
47.70
买价
48.00
最低价
47.63
最高价
47.82
交易量
352
日变化
0.08%
月变化
-0.19%
6个月变化
-10.74%
年变化
-6.98%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%