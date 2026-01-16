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LTPZ: Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund

47.66 USD 0.33 (0.69%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LTPZ за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.65, а максимальная — 47.91.

Следите за динамикой Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LTPZ сегодня?

Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (LTPZ) сегодня оценивается на уровне 47.66. Инструмент торгуется в пределах 47.65 - 47.91, вчерашнее закрытие составило 47.99, а торговый объем достиг 781. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LTPZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund?

Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund в настоящее время оценивается в 47.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.06% и USD. Отслеживайте движения LTPZ на графике в реальном времени.

Как купить акции LTPZ?

Вы можете купить акции Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (LTPZ) по текущей цене 47.66. Ордера обычно размещаются около 47.66 или 47.96, тогда как 781 и -0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LTPZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LTPZ?

Инвестирование в Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund предполагает учет годового диапазона 47.65 - 54.87 и текущей цены 47.66. Многие сравнивают -0.27% и -10.82% перед размещением ордеров на 47.66 или 47.96. Изучайте ежедневные изменения цены LTPZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund?

Самая высокая цена Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (LTPZ) за последний год составила 54.87. Акции заметно колебались в пределах 47.65 - 54.87, сравнение с 47.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund?

Самая низкая цена Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (LTPZ) за год составила 47.65. Сравнение с текущими 47.66 и 47.65 - 54.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LTPZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LTPZ?

В прошлом Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.99 и -7.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.65 47.91
Годовой диапазон
47.65 54.87
Предыдущее закрытие
47.99
Open
47.84
Bid
47.66
Ask
47.96
Low
47.65
High
47.91
Объем
781
Дневное изменение
-0.69%
Месячное изменение
-0.27%
6-месячное изменение
-10.82%
Годовое изменение
-7.06%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%