- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LTPZ: Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
Курс LTPZ за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.65, а максимальная — 47.91.
Следите за динамикой Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LTPZ
- Tipping Point: Buy LTPZ
- Monthly Macro Monitor: Careful What You Wish For
- Weekly Market Pulse: The Pursuit Of Happiness
- Three Inflation Protection Strategies Better Than Gold
- Monthly Macro Monitor: Nothing To See Here
- Energy Shocks, Rising Yields, And The Case For Bonds
- The Need To Diversify Diversifiers
- Weekly Market Pulse: The Real Deal
- Real Yields Near 20-Year Highs As Energy Shock Continues
- How TIPS Can Change Your Retirement Math For The Better
- Why I Am Downgrading TIP (NYSEARCA:TIP)
- Not All ‘Safe’ Assets Are Safe: Rethinking Treasury ETFs In A High-Deficit World
- 'Team Transitory' Holds For Now In The States
- The Market Is Not Very Nervous
- Oil, War And The Global Economy: The Market's Narrative In March 2026
- Real Yields, Oil, And Conflict Scenarios: Mapping The Path Ahead
- Weekly Market Pulse: War - What Is It Good For?
- LTPZ: From Perfect Storm To Opportunity (NYSEARCA:LTPZ)
- Treasury Bond Yields Don’t Lie: But Wars Don’t Drive Them (US10Y)
- Opinion: The real inflation rate? Try 3.3% — and that’s before the jump in gas prices.
- Compounding, Leverage, And Discipline: The 25-Year Path From $250K To $10M
- Monthly Macro Monitor: Plus ça Change
- Data Update 3 For 2026: The Trust Deficit - Bonds, Currencies, Gold And Bitcoin
- Compounding Opportunity
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LTPZ сегодня?
Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (LTPZ) сегодня оценивается на уровне 47.66. Инструмент торгуется в пределах 47.65 - 47.91, вчерашнее закрытие составило 47.99, а торговый объем достиг 781. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LTPZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund?
Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund в настоящее время оценивается в 47.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.06% и USD. Отслеживайте движения LTPZ на графике в реальном времени.
Как купить акции LTPZ?
Вы можете купить акции Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (LTPZ) по текущей цене 47.66. Ордера обычно размещаются около 47.66 или 47.96, тогда как 781 и -0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LTPZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LTPZ?
Инвестирование в Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund предполагает учет годового диапазона 47.65 - 54.87 и текущей цены 47.66. Многие сравнивают -0.27% и -10.82% перед размещением ордеров на 47.66 или 47.96. Изучайте ежедневные изменения цены LTPZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund?
Самая высокая цена Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (LTPZ) за последний год составила 54.87. Акции заметно колебались в пределах 47.65 - 54.87, сравнение с 47.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund?
Самая низкая цена Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (LTPZ) за год составила 47.65. Сравнение с текущими 47.66 и 47.65 - 54.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LTPZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LTPZ?
В прошлом Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.99 и -7.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 47.99
- Open
- 47.84
- Bid
- 47.66
- Ask
- 47.96
- Low
- 47.65
- High
- 47.91
- Объем
- 781
- Дневное изменение
- -0.69%
- Месячное изменение
- -0.27%
- 6-месячное изменение
- -10.82%
- Годовое изменение
- -7.06%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%