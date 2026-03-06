KOKU: Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
今日KOKU汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点129.26和高点129.39进行交易。
关注Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
KOKU股票今天的价格是多少？
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF股票今天的定价为129.26。它在129.26 - 129.39范围内交易，昨天的收盘价为128.95，交易量达到2。KOKU的实时价格图表显示了这些更新。
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF股票是否支付股息？
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF目前的价值为129.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.27%和USD。实时查看图表以跟踪KOKU走势。
如何购买KOKU股票？
您可以以129.26的当前价格购买Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF股票。订单通常设置在129.26或129.56附近，而2和-0.10%显示市场活动。立即关注KOKU的实时图表更新。
如何投资KOKU股票？
投资Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF需要考虑年度范围112.14 - 134.36和当前价格129.26。许多人在以129.26或129.56下订单之前，会比较-3.73%和。实时查看KOKU价格图表，了解每日变化。
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF的最高价格是134.36。在112.14 - 134.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF的绩效。
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF股票的最低价格是多少？
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF（KOKU）的最低价格为112.14。将其与当前的129.26和112.14 - 134.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KOKU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KOKU股票是什么时候拆分的？
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、128.95和15.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 128.95
- 开盘价
- 129.39
- 卖价
- 129.26
- 买价
- 129.56
- 最低价
- 129.26
- 最高价
- 129.39
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.24%
- 月变化
- -3.73%
- 6个月变化
- 6.19%
- 年变化
- 15.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%