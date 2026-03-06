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KOKU: Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

129.26 USD 0.31 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KOKU汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点129.26和高点129.39进行交易。

关注Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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KOKU新闻

常见问题解答

KOKU股票今天的价格是多少？

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF股票今天的定价为129.26。它在129.26 - 129.39范围内交易，昨天的收盘价为128.95，交易量达到2。KOKU的实时价格图表显示了这些更新。

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF股票是否支付股息？

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF目前的价值为129.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.27%和USD。实时查看图表以跟踪KOKU走势。

如何购买KOKU股票？

您可以以129.26的当前价格购买Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF股票。订单通常设置在129.26或129.56附近，而2和-0.10%显示市场活动。立即关注KOKU的实时图表更新。

如何投资KOKU股票？

投资Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF需要考虑年度范围112.14 - 134.36和当前价格129.26。许多人在以129.26或129.56下订单之前，会比较-3.73%和。实时查看KOKU价格图表，了解每日变化。

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF的最高价格是134.36。在112.14 - 134.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF的绩效。

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF股票的最低价格是多少？

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF（KOKU）的最低价格为112.14。将其与当前的129.26和112.14 - 134.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KOKU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KOKU股票是什么时候拆分的？

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、128.95和15.27%中可见。

日范围
129.26 129.39
年范围
112.14 134.36
前一天收盘价
128.95
开盘价
129.39
卖价
129.26
买价
129.56
最低价
129.26
最高价
129.39
交易量
2
日变化
0.24%
月变化
-3.73%
6个月变化
6.19%
年变化
15.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%