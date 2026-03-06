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KOKU: Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
Курс KOKU за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 129.26, а максимальная — 129.39.
Следите за динамикой Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KOKU сегодня?
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) сегодня оценивается на уровне 129.26. Инструмент торгуется в пределах 129.26 - 129.39, вчерашнее закрытие составило 128.95, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KOKU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF?
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF в настоящее время оценивается в 129.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.27% и USD. Отслеживайте движения KOKU на графике в реальном времени.
Как купить акции KOKU?
Вы можете купить акции Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) по текущей цене 129.26. Ордера обычно размещаются около 129.26 или 129.56, тогда как 2 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KOKU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KOKU?
Инвестирование в Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF предполагает учет годового диапазона 112.14 - 134.36 и текущей цены 129.26. Многие сравнивают -3.73% и 6.19% перед размещением ордеров на 129.26 или 129.56. Изучайте ежедневные изменения цены KOKU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF?
Самая высокая цена Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) за последний год составила 134.36. Акции заметно колебались в пределах 112.14 - 134.36, сравнение с 128.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF?
Самая низкая цена Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) за год составила 112.14. Сравнение с текущими 129.26 и 112.14 - 134.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KOKU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KOKU?
В прошлом Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 128.95 и 15.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 128.95
- Open
- 129.39
- Bid
- 129.26
- Ask
- 129.56
- Low
- 129.26
- High
- 129.39
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.24%
- Месячное изменение
- -3.73%
- 6-месячное изменение
- 6.19%
- Годовое изменение
- 15.27%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%