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KOKU: Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

129.26 USD 0.31 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KOKU за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 129.26, а максимальная — 129.39.

Следите за динамикой Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KOKU сегодня?

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) сегодня оценивается на уровне 129.26. Инструмент торгуется в пределах 129.26 - 129.39, вчерашнее закрытие составило 128.95, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KOKU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF?

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF в настоящее время оценивается в 129.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.27% и USD. Отслеживайте движения KOKU на графике в реальном времени.

Как купить акции KOKU?

Вы можете купить акции Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) по текущей цене 129.26. Ордера обычно размещаются около 129.26 или 129.56, тогда как 2 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KOKU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KOKU?

Инвестирование в Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF предполагает учет годового диапазона 112.14 - 134.36 и текущей цены 129.26. Многие сравнивают -3.73% и 6.19% перед размещением ордеров на 129.26 или 129.56. Изучайте ежедневные изменения цены KOKU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF?

Самая высокая цена Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) за последний год составила 134.36. Акции заметно колебались в пределах 112.14 - 134.36, сравнение с 128.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF?

Самая низкая цена Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) за год составила 112.14. Сравнение с текущими 129.26 и 112.14 - 134.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KOKU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KOKU?

В прошлом Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 128.95 и 15.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
129.26 129.39
Годовой диапазон
112.14 134.36
Предыдущее закрытие
128.95
Open
129.39
Bid
129.26
Ask
129.56
Low
129.26
High
129.39
Объем
2
Дневное изменение
0.24%
Месячное изменение
-3.73%
6-месячное изменение
6.19%
Годовое изменение
15.27%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%