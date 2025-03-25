货币 / INBS
INBS: Intelligent Bio Solutions Inc
1.41 USD 0.47 (25.00%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日INBS汇率已更改-25.00%。当日，交易品种以低点1.38和高点1.55进行交易。
关注Intelligent Bio Solutions Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
INBS新闻
- 智能生物解决方案公司面临FDA要求提交新的510(k)申请
- Intelligent Bio Solutions faces FDA request for new 510(k) submission
- EXCLUSIVE: Intelligent Bio Expects Double Digit Topline Growth In Q4 - Intelligent Bio Solutions (NASDAQ:INBS)
- Intelligent Bio Solutions submits FDA response for drug screening tech
- London transport operator selects INBS for drug screening system
- Intelligent Bio Solutions advances FDA submission with new test data
- EXCLUSIVE: Intelligent Bio Solutions' New Data Confirms Ability To Detect Trace Sweat Volumes At Ultra-Micro Level - Intelligent Bio Solutions (NASDAQ:INBS)
- Intelligent Bio Solutions expands global reach with SmarTest Patch
- EXCLUSIVE: Intelligent Bio Targets Global Market With Distribution Pact For Sweat-Based Drug Detection Patch
- Intelligent Bio Solutions adds SmarTest Patch to non-invasive drug testing lineup
- Intelligent Bio Solutions expands drug screening in Scandinavia
- Intelligent Bio Solutions Launches In-House Fingerprint Drug Testing Across 20+ Sites for Major Australian Waste Operator, Accelerating APAC Expansion
- EXCLUSIVE: Intelligent Bio's Fingerprint Drug Testing Gains Momentum With New Australian Rollout - Intelligent Bio Solutions (NASDAQ:INBS)
- # INBS fingerprint drug screening system deployed in over 50 US locations
- EXCLUSIVE: Intelligent Bio Solutions Expands US Forensic Market Presence, Seeks FDA Clearance For Fingerprint Drug Testing - Intelligent Bio Solutions (NASDAQ:INBS)
- Intelligent Bio Solutions to Showcase Fingerprint Drug Testing at RISE25 Conference from May 28-31, Supporting Innovation in U.S. Forensic Drug Testing
- Intelligent Bio Solutions Showcases Rapid, Non-Invasive Drug Testing Capabilities in Remote Queensland Workforce Deployment
- Intelligent Bio Solutions Accelerates Global Adoption of Fingerprint Drug Testing
- EXCLUSIVE: Intelligent Bio Solutions Q3 Gross Profit Jumps By 91% - Intelligent Bio Solutions (NASDAQ:INBS)
- EXCLUSIVE: Intelligent Bio Solutions Adds Sixth US Patent For Its Drug Screening Technology - Intelligent Bio Solutions (NASDAQ:INBS)
- EXCLUSIVE: FDA Seeks Additional Information For Intelligent Bio Solutions' Drug Screening System, Clearance Process Remains on Track For 2025 US Launch - Intelligent Bio Solutions (NASDAQ:INBS)
日范围
1.38 1.55
年范围
1.10 2.75
- 前一天收盘价
- 1.88
- 开盘价
- 1.50
- 卖价
- 1.41
- 买价
- 1.71
- 最低价
- 1.38
- 最高价
- 1.55
- 交易量
- 1.014 K
- 日变化
- -25.00%
- 月变化
- -12.42%
- 6个月变化
- -4.08%
- 年变化
- -19.43%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值