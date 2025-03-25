QuotazioniSezioni
Valute / INBS
Tornare a Azioni

INBS: Intelligent Bio Solutions Inc

1.32 USD 0.10 (7.04%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio INBS ha avuto una variazione del -7.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.27 e ad un massimo di 1.41.

Segui le dinamiche di Intelligent Bio Solutions Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INBS News

Intervallo Giornaliero
1.27 1.41
Intervallo Annuale
1.10 2.75
Chiusura Precedente
1.42
Apertura
1.41
Bid
1.32
Ask
1.62
Minimo
1.27
Massimo
1.41
Volume
332
Variazione giornaliera
-7.04%
Variazione Mensile
-18.01%
Variazione Semestrale
-10.20%
Variazione Annuale
-24.57%
21 settembre, domenica