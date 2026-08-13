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GYLD: Arrow 道琼斯全球收益 ETF

14.45 USD 0.09 (0.62%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GYLD汇率已更改-0.62%。当日，交易品种以低点14.35和高点14.55进行交易。

关注Arrow 道琼斯全球收益 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GYLD股票今天的价格是多少？

Arrow 道琼斯全球收益 ETF股票今天的定价为14.45。它在14.35 - 14.55范围内交易，昨天的收盘价为14.54，交易量达到31。GYLD的实时价格图表显示了这些更新。

Arrow 道琼斯全球收益 ETF股票是否支付股息？

Arrow 道琼斯全球收益 ETF目前的价值为14.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.40%和USD。实时查看图表以跟踪GYLD走势。

如何购买GYLD股票？

您可以以14.45的当前价格购买Arrow 道琼斯全球收益 ETF股票。订单通常设置在14.45或14.75附近，而31和0.35%显示市场活动。立即关注GYLD的实时图表更新。

如何投资GYLD股票？

投资Arrow 道琼斯全球收益 ETF需要考虑年度范围12.88 - 14.69和当前价格14.45。许多人在以14.45或14.75下订单之前，会比较-0.28%和。实时查看GYLD价格图表，了解每日变化。

Arrow 道琼斯全球收益 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Arrow 道琼斯全球收益 ETF的最高价格是14.69。在12.88 - 14.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Arrow 道琼斯全球收益 ETF的绩效。

Arrow 道琼斯全球收益 ETF股票的最低价格是多少？

Arrow 道琼斯全球收益 ETF（GYLD）的最低价格为12.88。将其与当前的14.45和12.88 - 14.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GYLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GYLD股票是什么时候拆分的？

Arrow 道琼斯全球收益 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.54和8.40%中可见。

日范围
14.35 14.55
年范围
12.88 14.69
前一天收盘价
14.54
开盘价
14.40
卖价
14.45
买价
14.75
最低价
14.35
最高价
14.55
交易量
31
日变化
-0.62%
月变化
-0.28%
6个月变化
2.34%
年变化
8.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%