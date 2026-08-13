GYLD股票今天的价格是多少？ Arrow 道琼斯全球收益 ETF股票今天的定价为14.45。它在14.35 - 14.55范围内交易，昨天的收盘价为14.54，交易量达到31。GYLD的实时价格图表显示了这些更新。

Arrow 道琼斯全球收益 ETF股票是否支付股息？ Arrow 道琼斯全球收益 ETF目前的价值为14.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.40%和USD。实时查看图表以跟踪GYLD走势。

如何购买GYLD股票？ 您可以以14.45的当前价格购买Arrow 道琼斯全球收益 ETF股票。订单通常设置在14.45或14.75附近，而31和0.35%显示市场活动。立即关注GYLD的实时图表更新。

如何投资GYLD股票？ 投资Arrow 道琼斯全球收益 ETF需要考虑年度范围12.88 - 14.69和当前价格14.45。许多人在以14.45或14.75下订单之前，会比较-0.28%和。实时查看GYLD价格图表，了解每日变化。

Arrow 道琼斯全球收益 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Arrow 道琼斯全球收益 ETF的最高价格是14.69。在12.88 - 14.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Arrow 道琼斯全球收益 ETF的绩效。

Arrow 道琼斯全球收益 ETF股票的最低价格是多少？ Arrow 道琼斯全球收益 ETF（GYLD）的最低价格为12.88。将其与当前的14.45和12.88 - 14.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GYLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。