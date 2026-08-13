GYLD: Arrow 道琼斯全球收益 ETF
今日GYLD汇率已更改-0.62%。当日，交易品种以低点14.35和高点14.55进行交易。
关注Arrow 道琼斯全球收益 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GYLD股票今天的价格是多少？
Arrow 道琼斯全球收益 ETF股票今天的定价为14.45。它在14.35 - 14.55范围内交易，昨天的收盘价为14.54，交易量达到31。GYLD的实时价格图表显示了这些更新。
Arrow 道琼斯全球收益 ETF股票是否支付股息？
Arrow 道琼斯全球收益 ETF目前的价值为14.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.40%和USD。实时查看图表以跟踪GYLD走势。
如何购买GYLD股票？
您可以以14.45的当前价格购买Arrow 道琼斯全球收益 ETF股票。订单通常设置在14.45或14.75附近，而31和0.35%显示市场活动。立即关注GYLD的实时图表更新。
如何投资GYLD股票？
投资Arrow 道琼斯全球收益 ETF需要考虑年度范围12.88 - 14.69和当前价格14.45。许多人在以14.45或14.75下订单之前，会比较-0.28%和。实时查看GYLD价格图表，了解每日变化。
Arrow 道琼斯全球收益 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Arrow 道琼斯全球收益 ETF的最高价格是14.69。在12.88 - 14.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Arrow 道琼斯全球收益 ETF的绩效。
Arrow 道琼斯全球收益 ETF股票的最低价格是多少？
Arrow 道琼斯全球收益 ETF（GYLD）的最低价格为12.88。将其与当前的14.45和12.88 - 14.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GYLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GYLD股票是什么时候拆分的？
Arrow 道琼斯全球收益 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.54和8.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.54
- 开盘价
- 14.40
- 卖价
- 14.45
- 买价
- 14.75
- 最低价
- 14.35
- 最高价
- 14.55
- 交易量
- 31
- 日变化
- -0.62%
- 月变化
- -0.28%
- 6个月变化
- 2.34%
- 年变化
- 8.40%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%