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GYLD: Arrow Dow Jones Global Yield ETF ETF
Курс GYLD за сегодня изменился на 2.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.30, а максимальная — 14.54.
Следите за динамикой Arrow Dow Jones Global Yield ETF ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GYLD сегодня?
Arrow Dow Jones Global Yield ETF ETF (GYLD) сегодня оценивается на уровне 14.54. Инструмент торгуется в пределах 14.30 - 14.54, вчерашнее закрытие составило 14.18, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GYLD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Arrow Dow Jones Global Yield ETF ETF?
Arrow Dow Jones Global Yield ETF ETF в настоящее время оценивается в 14.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.08% и USD. Отслеживайте движения GYLD на графике в реальном времени.
Как купить акции GYLD?
Вы можете купить акции Arrow Dow Jones Global Yield ETF ETF (GYLD) по текущей цене 14.54. Ордера обычно размещаются около 14.54 или 14.84, тогда как 18 и 1.68% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GYLD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GYLD?
Инвестирование в Arrow Dow Jones Global Yield ETF ETF предполагает учет годового диапазона 12.88 - 14.69 и текущей цены 14.54. Многие сравнивают 0.35% и 2.97% перед размещением ордеров на 14.54 или 14.84. Изучайте ежедневные изменения цены GYLD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Arrow Dow Jones Global Yield ETF ETF?
Самая высокая цена Arrow Dow Jones Global Yield ETF ETF (GYLD) за последний год составила 14.69. Акции заметно колебались в пределах 12.88 - 14.69, сравнение с 14.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Arrow Dow Jones Global Yield ETF ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Arrow Dow Jones Global Yield ETF ETF?
Самая низкая цена Arrow Dow Jones Global Yield ETF ETF (GYLD) за год составила 12.88. Сравнение с текущими 14.54 и 12.88 - 14.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GYLD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GYLD?
В прошлом Arrow Dow Jones Global Yield ETF ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.18 и 9.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.18
- Open
- 14.30
- Bid
- 14.54
- Ask
- 14.84
- Low
- 14.30
- High
- 14.54
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- 2.54%
- Месячное изменение
- 0.35%
- 6-месячное изменение
- 2.97%
- Годовое изменение
- 9.08%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%