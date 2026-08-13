DFIS: Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF
今日DFIS汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点37.07和高点37.26进行交易。
关注Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
DFIS股票今天的价格是多少？
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF股票今天的定价为37.17。它在37.07 - 37.26范围内交易，昨天的收盘价为37.07，交易量达到623。DFIS的实时价格图表显示了这些更新。
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF股票是否支付股息？
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF目前的价值为37.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.80%和USD。实时查看图表以跟踪DFIS走势。
如何购买DFIS股票？
您可以以37.17的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF股票。订单通常设置在37.17或37.47附近，而623和0.03%显示市场活动。立即关注DFIS的实时图表更新。
如何投资DFIS股票？
投资Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF需要考虑年度范围32.27 - 37.29和当前价格37.17。许多人在以37.17或37.47下订单之前，会比较3.25%和。实时查看DFIS价格图表，了解每日变化。
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF的最高价格是37.29。在32.27 - 37.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF的绩效。
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF股票的最低价格是多少？
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF（DFIS）的最低价格为32.27。将其与当前的37.17和32.27 - 37.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFIS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFIS股票是什么时候拆分的？
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.07和2.80%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.07
- 开盘价
- 37.16
- 卖价
- 37.17
- 买价
- 37.47
- 最低价
- 37.07
- 最高价
- 37.26
- 交易量
- 623
- 日变化
- 0.27%
- 月变化
- 3.25%
- 6个月变化
- 2.54%
- 年变化
- 2.80%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%