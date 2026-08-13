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DFIS: Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF

37.17 USD 0.10 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DFIS汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点37.07和高点37.26进行交易。

关注Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DFIS股票今天的价格是多少？

Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF股票今天的定价为37.17。它在37.07 - 37.26范围内交易，昨天的收盘价为37.07，交易量达到623。DFIS的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF股票是否支付股息？

Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF目前的价值为37.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.80%和USD。实时查看图表以跟踪DFIS走势。

如何购买DFIS股票？

您可以以37.17的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF股票。订单通常设置在37.17或37.47附近，而623和0.03%显示市场活动。立即关注DFIS的实时图表更新。

如何投资DFIS股票？

投资Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF需要考虑年度范围32.27 - 37.29和当前价格37.17。许多人在以37.17或37.47下订单之前，会比较3.25%和。实时查看DFIS价格图表，了解每日变化。

Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF的最高价格是37.29。在32.27 - 37.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF的绩效。

Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF（DFIS）的最低价格为32.27。将其与当前的37.17和32.27 - 37.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFIS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFIS股票是什么时候拆分的？

Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.07和2.80%中可见。

日范围
37.07 37.26
年范围
32.27 37.29
前一天收盘价
37.07
开盘价
37.16
卖价
37.17
买价
37.47
最低价
37.07
最高价
37.26
交易量
623
日变化
0.27%
月变化
3.25%
6个月变化
2.54%
年变化
2.80%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%