DFIS: Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF
Le taux de change de DFIS a changé de 0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.51 et à un maximum de 31.66.
Suivez la dynamique Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFIS aujourd'hui ?
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF est cotée à 31.62 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.25%, a clôturé hier à 31.54 et son volume d'échange a atteint 642. Le graphique en temps réel du cours de DFIS présente ces mises à jour.
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF verse-t-elle des dividendes ?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF est actuellement valorisé à 31.62. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 17.85% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFIS.
Comment acheter des actions DFIS ?
Vous pouvez acheter des actions Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF au cours actuel de 31.62. Les ordres sont généralement placés à proximité de 31.62 ou de 31.92, le 642 et le 0.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFIS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFIS ?
Investir dans Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.90 - 31.98 et le prix actuel 31.62. Beaucoup comparent 4.46% et 22.56% avant de passer des ordres à 31.62 ou 31.92. Consultez le graphique du cours de DFIS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional International Small Cap ETF ?
Le cours le plus élevé de Dimensional International Small Cap ETF l'année dernière était 31.98. Au cours de 22.90 - 31.98, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 31.54 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional International Small Cap ETF ?
Le cours le plus bas de Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) sur l'année a été 22.90. Sa comparaison avec 31.62 et 22.90 - 31.98 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFIS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFIS a-t-elle été divisée ?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 31.54 et 17.85% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 31.54
- Ouverture
- 31.56
- Bid
- 31.62
- Ask
- 31.92
- Plus Bas
- 31.51
- Plus Haut
- 31.66
- Volume
- 642
- Changement quotidien
- 0.25%
- Changement Mensuel
- 4.46%
- Changement à 6 Mois
- 22.56%
- Changement Annuel
- 17.85%
- Act
-
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Act
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Act
-
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M