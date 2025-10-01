- Panoramica
DFIS: Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF
Il tasso di cambio DFIS ha avuto una variazione del 0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.51 e ad un massimo di 31.66.
Segui le dinamiche di Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DFIS oggi?
Oggi le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF sono prezzate a 31.62. Viene scambiato all'interno di 0.25%, la chiusura di ieri è stata 31.54 e il volume degli scambi ha raggiunto 642. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFIS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF pagano dividendi?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF è attualmente valutato a 31.62. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 17.85% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFIS.
Come acquistare azioni DFIS?
Puoi acquistare azioni Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF al prezzo attuale di 31.62. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 31.62 o 31.92, mentre 642 e 0.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFIS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DFIS?
Investire in Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF implica considerare l'intervallo annuale 22.90 - 31.98 e il prezzo attuale 31.62. Molti confrontano 4.46% e 22.56% prima di effettuare ordini su 31.62 o 31.92. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFIS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional International Small Cap ETF?
Il prezzo massimo di Dimensional International Small Cap ETF nell'ultimo anno è stato 31.98. All'interno di 22.90 - 31.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 31.54 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional International Small Cap ETF?
Il prezzo più basso di Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) nel corso dell'anno è stato 22.90. Confrontandolo con gli attuali 31.62 e 22.90 - 31.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFIS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFIS?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 31.54 e 17.85%.
- Chiusura Precedente
- 31.54
- Apertura
- 31.56
- Bid
- 31.62
- Ask
- 31.92
- Minimo
- 31.51
- Massimo
- 31.66
- Volume
- 642
- Variazione giornaliera
- 0.25%
- Variazione Mensile
- 4.46%
- Variazione Semestrale
- 22.56%
- Variazione Annuale
- 17.85%
