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FRA40: CAC 40
8694.0 EUR 20.6 (0.24%)
版块: 指数 基础: 欧元 盈利货币: 欧元
今日FRA40价格已更改-0.24%。当日，以低点8689.2 EUR和高点8726.5 EUR进行交易。
关注法国CAC 40指数动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去欧元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
如何投资FRA40指数？
投资CAC 40指数意味着分析7485.7 - 8757.6和当前8694.0。12.64%和7407也显示了市场表现。请立即关注FRA40的实时图表更新。
今天CAC 40的价格是多少？
FRA40指数目前为8694.0。它在8689.2 - 8726.5范围内交易，而与8714.6的比较显示了方向。探索CAC 40实时价格图表，了解每日变化。
CAC 40指数有史以来的最高值是多少？
FRA40指数达到最高点8757.6。在7485.7 - 8757.6内，比较8694.0和-0.26%有助于了解动量。使用实时图表跟踪FRA40表现。
FRA40指数有史以来的最低值是多少？
FRA40指数在7485.7 - 8757.6内跌至7485.7的低点。与8694.0和2.61%一起，它反映了长期风险。观看CAC 40在图表上的实时移动以了解更多详细信息。
日范围
8689.2 8726.5
年范围
7485.7 8757.6
- 前一天收盘价
- 8714.6
- 开盘价
- 8717.1
- 卖价
- 8694.0
- 买价
- 8697.0
- 最低价
- 8689.2
- 最高价
- 8726.5
- 交易量
- 7.407 K
- 日变化
- -0.24%
- 月变化
- 1.38%
- 6个月变化
- 2.61%
- 年变化
- 12.64%
13 八月, 星期四
07:00
EUR
- 实际值
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- 预测值
- 3.5%
- 前值
- 3.5%
07:00
EUR
- 实际值
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- 预测值
- 3.8%
- 前值
- 3.8%
09:00
EUR
- 实际值
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