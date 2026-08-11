КотировкиРазделы
Валюты / FRA40
Назад в Индексы

FRA40: CAC 40

8717.0 EUR 4.9 (0.06%)
Сектор: Индекс Базовая: Евро Валюта прибыли: Евро

Стоимость FRA40 за сегодня изменилась на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8710.1 EUR, а максимальная — 8733.5 EUR.

Следите за динамикой цен на Индекс CAC 40 Франции. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Как инвестировать в индекс FRA40?

Инвестирование в индекс CAC 40 (FRA40) подразумевает анализ 7485.7 - 8757.6 и текущей 8717.0. 12.94% и 2339 также показывают рыночную динамику. Отслеживайте изменения FRA40 на графике в реальном времени.

Какова цена CAC 40 сегодня?

Индекс FRA40 в настоящее время составляет 8717.0. Торгуется в пределах 8710.1 - 8733.5, сравнение с 8721.9 показывает направление. Отслеживайте ежедневные изменения цены CAC 40 на графике в реальном времени.

Каким было максимальное значение индекса CAC 40 за всю историю?

Индекс FRA40 достигал 8757.6 на пике. В пределах 7485.7 - 8757.6 сравнение 8717.0 и -0.09% помогает понять динамику. Отслеживайте динамику FRA40 на графике в реальном времени.

Каким было минимальное значение индекса FRA40 за всю историю?

Индекс FRA40 достигал минимума в 7485.7 в пределах 7485.7 - 8757.6. Он отражает долгосрочные риски наряду с 8717.0 и 2.88%. Детально движение CAC 40 можно увидеть на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
8710.1 8733.5
Годовой диапазон
7485.7 8757.6
Предыдущее закрытие
8721.9
Open
8725.1
Bid
8717.0
Ask
8720.0
Low
8710.1
High
8733.5
Объем
2.339 K
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
1.64%
6-месячное изменение
2.88%
Годовое изменение
12.94%
11 августа, вторник