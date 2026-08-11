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FRA40: CAC 40
Стоимость FRA40 за сегодня изменилась на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8710.1 EUR, а максимальная — 8733.5 EUR.
Следите за динамикой цен на Индекс CAC 40 Франции. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Как инвестировать в индекс FRA40?
Инвестирование в индекс CAC 40 (FRA40) подразумевает анализ 7485.7 - 8757.6 и текущей 8717.0. 12.94% и 2339 также показывают рыночную динамику. Отслеживайте изменения FRA40 на графике в реальном времени.
Какова цена CAC 40 сегодня?
Индекс FRA40 в настоящее время составляет 8717.0. Торгуется в пределах 8710.1 - 8733.5, сравнение с 8721.9 показывает направление. Отслеживайте ежедневные изменения цены CAC 40 на графике в реальном времени.
Каким было максимальное значение индекса CAC 40 за всю историю?
Индекс FRA40 достигал 8757.6 на пике. В пределах 7485.7 - 8757.6 сравнение 8717.0 и -0.09% помогает понять динамику. Отслеживайте динамику FRA40 на графике в реальном времени.
Каким было минимальное значение индекса FRA40 за всю историю?
Индекс FRA40 достигал минимума в 7485.7 в пределах 7485.7 - 8757.6. Он отражает долгосрочные риски наряду с 8717.0 и 2.88%. Детально движение CAC 40 можно увидеть на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 8721.9
- Open
- 8725.1
- Bid
- 8717.0
- Ask
- 8720.0
- Low
- 8710.1
- High
- 8733.5
- Объем
- 2.339 K
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 1.64%
- 6-месячное изменение
- 2.88%
- Годовое изменение
- 12.94%