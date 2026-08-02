SMC Market Structure with FVG and OB

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  • Rajesh Kumar Nait
    Rajesh Kumar Nait

    Rajesh Kumar Nait

    4.9 (31)
    嗨，我是Rajesh，一名MQL开发者，拥有信息技术学士学位。拥有超过12年的编程经验，我从PHP开发人员转型为全职MQL5程序员和加密货币交易员。
    在我的当前角色中，我专注于作为日间交易员每日交易$SOL，并在我的销售页面上提供尖端程序出售。这些程序包括本机Websocket加密货币交易所连接实用程序，并通过Websocket和API从所有热门交易所加载图表。它们在VPS上无缝运行，无需外部DLL。
    如果您对加密货币图表或交易工具感兴趣，请随时通过DM与我联系。在我的MQL5销售页面上查看我的加密产品和交易所集成。我提供每天12小时的IST时区支持，每周7天。
    41 产品 30 代码 5 主题 286 评论
  • 版本: 1.3
  • 更新: 9 八月 2026
  • 激活: 8
这是一个基于高级分形逻辑、结构突破（BOS）和趋势性质改变（CHOCH）原理来标记图表上摆动点（swing points）的分析指标，并能通过控制面板显示十个不同时间周期的当前趋势状态。
MC Market Structure 是一款专为 MetaTrader 5 设计的分析指标。它读取图表上的历史价格数据，标记市场创出新高或新低、发生结构突破以及趋势方向改变的位置。所有标记直接显示在图表上，同时角落处的面板会汇总显示当前的分析结果。

它是一个展示价格走势的分析工具，旨在辅助您做出交易决策。

市场解读方式

该指标将市场状态归纳为三种：上升趋势、下降趋势和盘整（震荡）状态。它通过追踪摆动高点（swing highs）和摆动低点（swing lows）的序列来判断当前所处的市场状态。

当价格顺应现有趋势方向突破（收盘价越过）一个受保护的摆动点时，该动作被标记为结构突破（BOS）。当价格逆着现有趋势方向突破一个受保护的摆动点时，该动作被标记为趋势性质改变（CHOCH）。指标会从原始摆动点画一条虚线连接到引发突破的K线，从而直观地展示“起因”与“结果”之间的距离。

针对“影线突破”与“收盘价突破”，指标采用不同的处理逻辑。如果影线超过了之前的高点，但K线实体仍低于该高点，则不视为有效突破。如果出现第二次影线突破了第一次影线的高度，但两次的K线实体均未超过旧高点，则该水平会被记录为新的高点。低点的判定逻辑与高点相同。

定义高低点的四种方式

您可以在输入参数中更改高点和低点的定义方式，使其符合您的交易习惯。

默认模式：以影线位置作为摆动点，并要求K线收盘价确认突破。影线突破模式：只要影线穿过该水平即视为有效突破。收盘价水平模式：将摆动点设定在收盘价位置，并要求收盘价突破该点。实体模式：运作方式类似于线形图，即以最高收盘价作为高点，以最低收盘价作为低点。

图表上的绘制内容

摆动点通过彩色折线（ZigZag）连接，并标记为 HH（更高的高点）、HL（更高的低点）、LH（更低的高点）和 LL（更低的低点），同时会对主要的转折点进行单独标记。 “结构突破”（Break of Structure）和“特征改变”（Change of Character）的标记显示在相应的虚线水平位旁。针对主要和次要的“特征改变”，系统使用不同的标签，以便于区分大幅波动与小幅波动。

主结构之上还可以显示“内部结构”。这是指在较大一段行情（leg）内部形成的一系列较小的高低点；为了避免干扰对主结构的解读，这部分内容以柔和的色彩绘制。

订单块（Order Blocks）的绘制起点是引发该波行情的K线。在发生有效的向上突破后，指标会回溯该段行情，将最低的看涨K线视为需求区；而在向下突破后，则将最高的看跌K线视为供应区。若价格尚未回踩某区域，该区域将向右延伸至图表边缘；若价格已触及某区域，该区域的绘制则在触及它的那根K线处终止。

“公允价值缺口”（Fair Value Gaps）遵循同样的规则。缺口会保持开启状态并向右延伸，直到价格首次进入其中，此时矩形标记便在进入缺口的那根K线处结束。

控制面板

控制面板位于图表左上角，由一系列可在实时交易期间操作的按钮组成。

结构和内部结构均可选择显示或隐藏。订单块和公允价值缺口也设有独立按钮，且各包含三种筛选选项：显示所有区域、仅显示已被价格回补（填充）的区域，或仅显示尚未回补的区域。用户可关闭实时模式以冻结当前读数，也可通过刷新按钮按需重新计算。

面板还会显示交易品种、时间周期、当前趋势、所选模式、检测到的波段与事件数量、未回补的订单块及缺口数量、最近一次结构事件及其价格，以及上次计算的时间。

多时间周期趋势

面板列出了十个时间周期：M1、M3、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1 和 MN1。每个周期均显示在独立的方框内，并标示出该周期的趋势状态。若账户中的历史数据不足以支持分析，该周期将显示为“不可用”，以避免提供错误的读数。

计算与性能

该指标在K线收盘时进行重新计算，而非针对每一个报价跳动（tick）进行计算；因此，在K线形成过程中读数保持稳定，图表也不会频繁重绘。扫描范围的设定方式有三种：沿图表拖动垂直线、指定固定起始日期，或设定从当前时刻回溯的K线数量。移动垂直线会基于新位置重新计算分析结果，这对于研究特定交易时段或特定价格走势非常有用。

输入参数

结构设置涵盖高低点定义模式及历史数据深度。

扫描设置涵盖范围模式、起始时间、未放置垂直线时使用的K线数量，以及垂直线是否跟随起始时间变动。

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Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
作者的更多信息
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
实用工具
Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5 加密货币图表集成工具 概述 Crypto Charting for MT5 通过 WebSocket 提供实时 OHLC 图表数据。支持多家交易所，并可在 MT5 中自动更新历史数据。 功能 实时 WebSocket 数据传输 自动历史数据同步 网络中断后的计划更新 兼容所有 MT5 时间周期 支持 OHLCV 数据格式 支持策略测试器 自动重新连接 支持的交易所 Binance, Bybit, OKX, KuCoin, MEXC, Bitget, XT.com, Delta Exchnage 补充说明 如需获取 Tick 数据和深度数据，可查看名为 Crypto Ticks 的相关产品。 注意事项 不使用 DLL，适用于 VPS 环境。 Strategy Tester 不支持 WebRequest 功能。 如需试用版本，请通过 MQL5 私信联系作者。 Full Documentation & Setup Guide : Click Here
Previous Day Week Month High Low with Alerts
Rajesh Kumar Nait
指标
该指标最多绘制 6 个级别，可以根据交易者的要求启用/禁用以使图表更清晰 这 6 个级别分为 2 组：高和低 对于每组，可以选择不同的时间范围 它基于先前高低反转的策略，因为它认为当价格达到每日、每周或每月高低时，价格通常会在更小的时间范围内（如 5 分钟）显示拒绝 特征 ： - 在单个图表中跟踪多达 6 个时间帧高低点 - 在这些级别设置警报，邮件、推送或终端警报，当价格触及这些级别时，您将立即收到警报 - 自定义关卡样式，包括线条样式、宽度、颜色等 - 班次：想要跟踪或研究第 2 天或第 3 天的高低？您可以将 shift 设置为 2 用于 2nd Bar 的 High Low 或 3 设置为 3rd Bar 的 High Low 等等。 该指标最多绘制 6 个级别，可以根据交易者的要求启用/禁用以使图表更清晰 这 6 个级别分为 2 组：高和低 对于每组，可以选择不同的时间范围 它基于先前高低反转的策略，因为它认为当价格达到每日、每周或每月高低时，价格通常会在更小的时间范围内（如 5 分钟）显示拒绝 特征 ： - 在单个图表中跟踪多达 6 个时间帧高
Double Top and Double Bottom
Rajesh Kumar Nait
5 (3)
指标
This indicator finds Double Top and Double bottom Example : What is Double Top When price establishes a new high and then falls, then reverse to the same candle area of High then its considered a valid double top and vice versa for double bottom. 1. It plots and high and low on visible chart if ChartChange is set to true else it searches on new bar opening 2. If there is double top and double bottom found in visible chart window then it plots a line 3. It has options to customize text color, tex
FREE
Real Spinning Top Candlestick
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
指标
真正的陀螺指示器 它检测图表上准确的陀螺，平衡的主体和灯芯高度比，这是陀螺的真正含义，不同于锤子和十字线或空烛台。 该指标在图表上找到的陀螺数量处绘制了一个翼形图标。 设置包括 条数：调整搜索条数 图标颜色：更改图标颜色 图标代码：更改图标的wingdings代码 真正的陀螺指示器 它检测图表上准确的陀螺，平衡的主体和灯芯高度比，这是陀螺的真正含义，不同于锤子和十字线或空烛台。 该指标在图表上找到的陀螺数量处绘制了一个翼形图标。 设置包括 条数：调整搜索条数 图标颜色：更改图标颜色 图标代码：更改图标的wingdings代码 真正的陀螺指示器 它检测图表上准确的陀螺，平衡的主体和灯芯高度比，这是陀螺的真正含义，不同于锤子和十字线或空烛台。 该指标在图表上找到的陀螺数量处绘制了一个翼形图标。 设置包括 条数：调整搜索条数 图标颜色：更改图标颜色 图标代码：更改图标的wingdings代码
FREE
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
实用工具
Crypto Ticks for MetaTrader 5 – 实时加密货币行情与订单簿集成 概述 Crypto Ticks 可将主要加密货币交易所的实时逐笔数据和订单簿深度直接传输至 MetaTrader 5。专为需要精准行情的高频交易者与算法策略开发者设计。 支持的交易所 Binance：现货 和期货 KuCoin：现货和期货（支持图表订单簿） Bybit：期货和反向期货 XT.com：现货和期货 主要功能 WebSocket 实时逐笔数据流 支持 Binance 数据流：@ticker、@bookTicker 使用交易所 API 获取完整 OHLCV 历史数据 订单簿深度可视化（买一/卖一+深度） 自动重连机制确保稳定数据流 定时替换数据提高K线准确性 MT5 重启时自动补全历史数据 与 Strategy Tester 兼容（基于逐笔数据） 完全兼容 VPS，无需外部 DLL 附加信息 适合需要高精度数据的高频与算法交易者 适合策略开发与逐笔回测 重要提示 MT5 的 Strategy Tester 不支持 WebRequest。 如需试用版本，请通过 MQL5 私信联系作
Previous Candle High Low with Alerts
Rajesh Kumar Nait
指标
该指标最多绘制 6 个级别，可以根据交易者的要求启用/禁用以使图表更清晰 这 6 个级别分为 2 组：高和低 对于每组，可以选择不同的时间范围 它基于先前高低反转的策略，因为它认为当价格达到每日、每周或每月高低时，价格通常会在更小的时间范围内（如 5 分钟）显示拒绝 特征 ： - 在单个图表中跟踪多达 6 个时间帧高低点 - 在这些级别设置警报，邮件、推送或终端警报，当价格触及这些级别时，您将立即收到警报 - 自定义关卡样式，包括线条样式、宽度、颜色等 - 班次：想要跟踪或研究第 2 天或第 3 天的高低？您可以将 shift 设置为 2 用于 2nd Bar 的 High Low 或 3 设置为 3rd Bar 的 High Low 等等。 该指标最多绘制 6 个级别，可以根据交易者的要求启用/禁用以使图表更清晰 这 6 个级别分为 2 组：高和低 对于每组，可以选择不同的时间范围 它基于先前高低反转的策略，因为它认为当价格达到每日、每周或每月高低时，价格通常会在更小的时间范围内（如 5 分钟）显示拒绝 特征 ： - 在单个图表中跟踪多达 6 个时间帧高
Auto Trend Line Channel with Alert
Rajesh Kumar Nait
指标
将此指标添加到图表并设置 ZigZag 的 ExtDepth 设置 当价格触及趋势线上、下或中通道时，它会立即发出警报 特征 ： -启用/禁用上、下或中线的警报 - 在几秒钟内发出警报后添加暂停 - 使用图表上的按钮暂停或取消暂停趋势通道 - 通过在输入字段中添加点来添加早期警报，例如 ETH 价格是 2900.25，这里的数字 25 是“点”，所以如果您在输入字段中添加 25 以点为单位，并且如果趋势通道下线的值为 2900.25，那么您将在 2900.50 获得早期警报（从设置中增加 25 点） - 启用/禁用定向触摸，更多信息请参见屏幕截图，当价格触及底部阻力和顶部支撑时考虑定向触摸，添加此功能是为了避免来自多个警报的噪音 如果您在 1 分钟到 5 分钟图表中交易，Extdepth 的推荐设置为 55 如果您交易 1 小时到 4 小时图表，Extdepth 的推荐设置为 21 您可以根据图表上的需要调整任何其他 Extdepth，找到最佳趋势通道并暂停它并等待买入或卖出警报， 此外，您可以使用价格行为信息或蜡烛形态来验证反转。 您可以将其添加到许多图表并获得多个符
Double Click to Set Price Alert for MT4
Rajesh Kumar Nait
实用工具
多符号双击图表上的任意位置以设置价格警报并从终端警报或推送通知中获得通知 1. 在图表上添加 EA Utility 2. 按 <- 左或 -> 右箭头键浏览图表 3. 双击图表上的任意位置，它会添加一条线，拖动这条线以设置您想要的价格，瞧，警报已设置！ 当价格达到该线时，它会根据实用程序的设置通过终端或推送通知通知您。 即使您重新启动终端，此警报也会继续工作。 4. 继续浏览多品种并继续在您希望收到警报通知的许多图表上添加线条。 5. 如果您想重新开始，请按 D 删除您设置的所有警报。 6. 删除水平线，警报将被禁用。 -- 多符号双击图表上的任意位置以设置价格警报并从终端警报或推送通知中获得通知 1. 在图表上添加 EA Utility 2. 按 <- 左或 -> 右箭头键浏览图表 3. 双击图表上的任意位置，它会添加一条线，拖动这条线以设置您想要的价格，瞧，警报已设置！ 当价格达到该线时，它会根据实用程序的设置通过终端或推送通知通知您。 即使您重新启动终端，此警报也会继续工作。 4. 继续浏览多品种并继续在您希望收到警报通知的许多图表上添加线条。 5. 如果
Cobra Pivot Points MT4
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指标
Cobra Pivot Points 是一个用于绘制最佳优化枢轴点的指标，您可以通过下载 DEMO 自行回测。 1. 选择两种最佳枢轴模式：Cobra Pivots 或 Camrilla Pivots 2. 您可以使用任何时间范围，不限于 D1。 3. 您可以使用 Shift 参数来调整前一天的高低收盘值。 1 = 前一柱，2 = 前一柱之前的柱，依此类推。这些参数将帮助您研究和开发枢轴。 4. 触摸级别后发出警报、电子邮件或推送通知。 一旦触及水平，枢轴水平将被视为缓解，因此不会再次提醒您。 如果您想再次发出警报，则需要更改时间范围以重置警报。 5. 完全自定义线条颜色、线条样式、线条宽度、文本颜色和字体。 Cobra Pivots 分为三个区域：LZone（非常接近的剥头皮水平）、NZone（当市场盘整时）和 HZone（距离稍远的水平最适合头寸交易），可以在指标设置中显示/隐藏。 卡姆里拉枢轴公式为：     LS1 = 前一日收盘价- ((前一日最高价-前一日最低价)*0.50)；     LS2 = 前一日收盘价- ((前一日最高价-前一日最低价)*0.75
Previous Candle High Low Scanner MultiSymbol MT4
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实用工具
多货币前蜡烛或前柱扫描仪可帮助您扫描具有从指标设置中选择的任何自定义时间范围的多品种图表。 基于产品： https://www.mql5.com/en/market/product/110229 它可用于扫描前一天高低、前一周高低、上个月高低或任何自定义时间范围的多个交易品种，例如 前 4 小时图高低 当价格触及高线或低线时，它会过滤噪音并发出方向警报 策略很简单，当触及前一天、一周或一个月的高点和低点时，价格会在较小的时间范围（如 5 分钟）内被拒绝 它具有选择各种警报类型的选项 您可以选择并设置扫描频率（以毫秒为单位） 1000 表示每秒扫描市场观察中的所有交易品种 产品特点 1. 终端警报 2. 电子邮件提醒 3. 推送通知 多货币前蜡烛或前柱扫描仪可帮助您扫描具有从指标设置中选择的任何自定义时间范围的多品种图表。 基于产品： https://www.mql5.com/en/market/product/78657 它可用于扫描前一天高低、前一周高低、上个月高低或任何自定义时间范围的多个交易品种，例如 前 4 小时图高低 当价格触及高线或低线时，它
Multi Symbol Pivot Point Scanners MT4
Rajesh Kumar Nait
实用工具
枢轴点多符号扫描仪扫描市场观察中可用的所有符号，以查找地板、伍迪、卡玛利拉、丹麦或斐波那契枢轴点。 您可以选择任何时间范围来计算枢轴点，并在价格触及这些支撑位和阻力位时收到警报。 对于视觉枢轴点您可能对此产品感兴趣： https://www.mql5.com/en/market/product/110072 它具有选择各种警报类型的选项 您可以选择并设置扫描频率（以毫秒为单位） 1000 表示每秒扫描市场观察中的所有交易品种 产品特点 1. 终端警报 2. 电子邮件提醒 3. 推送通知 枢轴点多符号扫描仪扫描市场观察中可用的所有符号，以查找地板、伍迪、卡玛利拉、丹麦或斐波那契枢轴点。 您可以选择任何时间范围来计算枢轴点，并在价格触及这些支撑位和阻力位时收到警报。 对于视觉枢轴点您可能对此产品感兴趣： https://www.mql5.com/en/market/product/110231 它具有选择各种警报类型的选项 您可以选择并设置扫描频率（以毫秒为单位） 1000 表示每秒扫描市场观察中的所有交易品种 产品特点 1. 终端警报 2. 电子邮
Binance EA Connection Library MT4
Rajesh Kumar Nait
程序库
该库将允许您使用任何 EA 来管理交易，并且非常容易集成到任何 EA 上，您可以使用描述中提到的脚本代码以及显示完整过程的视频演示示例自行完成。 该产品允许通过API进行交易操作，不包括图表。 用户可以使用提供加密图表的经纪商的图表并向币安发送订单 - 支持单向和对冲模式 - 下限价、止损限价和止盈限价订单 - 下达市场订单、SL 市场订单、TP 市场订单 - 修改限价单 - 取消订单 - 查询订单 - 更改杠杆、保证金 - 获取位置信息 和更多... 脚本文档 1 小时编程教程，帮助初学者使用 MQL5 编写一个简单的 EA，将订单发送到币安 https://www.youtube.com/watch?v=d_r4j2V77mY 该库将允许您使用任何 EA 来管理交易，并且非常容易集成到任何 EA 上，您可以使用描述中提到的脚本代码以及显示完整过程的视频演示示例自行完成。 该产品允许通过API进行交易操作，不包括图表。 用户可以使用提供加密图表的经纪商的图表并向币安发送订单 - 支持单向和对冲模式 - 下限价、止损限价和止盈限价订单 - 下达市场订单、
Bybit EA Connector Library for MT4
Rajesh Kumar Nait
程序库
该库允许您使用任何 EA（智能交易系统）来管理交易，并且非常容易集成到任何 EA 中。您可以通过描述中提供的脚本代码自行完成集成，同时还有演示视频示例，完整展示了整个流程。 该产品允许通过 API 在 Bybit 交易所执行交易操作。 该工具 不包含图表功能 ，因此用户可以使用交易所提供的其他 BTCUSDT 及其他加密货币交易品种。 下限价单和市价单 修改限价单 根据订单 ID 取消单个订单或取消所有订单 查询订单 更改杠杆 获取持仓信息 以及更多功能…… 脚本文档 该库允许您使用任何 EA（智能交易系统）来管理交易，并且非常容易集成到任何 EA 中。您可以通过描述中提供的脚本代码自行完成集成，同时还有演示视频示例，完整展示了整个流程。 该产品允许通过 API 在 Bybit 交易所执行交易操作。 该工具 不包含图表功能 ，因此用户可以使用交易所提供的其他 BTCUSDT 及其他加密货币交易品种。 下限价单和市价单 修改限价单 根据订单 ID 取消单个订单或取消所有订单 查询订单 更改杠杆 获取持仓信息 以及更多功能…… 脚本文档
Malaysian SNR MT4
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指标
Malaysian SNR 是一种由马来西亚交易者使用的支撑和阻力系统，是剥头皮交易者和日内交易者快速找到支撑和阻力的有效方法。 该指标具有以下功能： 面板用于显示/隐藏支撑和阻力 启用影线反转过滤，仅显示经过影线确认的SNR 显示/隐藏价格水平 仅在图表的可视区域内工作，可根据需要缩放窗口以实时更新分析 指标会随着用户移动图表自动更新 Malaysian SNR 是一种由马来西亚交易者使用的支撑和阻力系统，是剥头皮交易者和日内交易者快速找到支撑和阻力的有效方法。 该指标具有以下功能： 面板用于显示/隐藏支撑和阻力 启用影线反转过滤，仅显示经过影线确认的SNR 显示/隐藏价格水平 仅在图表的可视区域内工作，可根据需要缩放窗口以实时更新分析 指标会随着用户移动图表自动更新
Crypto to MT5
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实用工具
Crypto.com 到 MT5 从 Crypto.com websocket 到 Metatrader 5 的实时烛台流 它是 OHCLV（高开低收真实交易量）实时汇率数据  交易者，如果在一分钟图表中，OHLC 数据不正确，那么它可能会在技术图表研究中给出错误的分析，该产品确保它提供实时准确的数据，有助于手动分析 您可以在我的个人资料中查看我的其他加密产品 https://www.mql5.com/en/users/rajeshnait/seller 1. OHLCV 数据 2.支持和创建多个符号 3. 您需要添加 Crypto.com websocket 和 api URL，如工具 > 选项 > 允许来自 URL 选项卡的 Webrequest 并勾选 Allow Webrequest 复选框 - Websocket URL：stream.crypto.com - API URL：api.crypto.com 4. 图表绘制于 GMT+0 时区（Crypto.com 的服务器时间） 5. 不进行 DLL 调用
Patterns Explorer for Triangle Wedge Trend Channel
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5 (1)
指标
三角形图案的图案浏览器，例如对称三角形、不对称三角形或直角三角形，楔形图案，例如上升楔形或下降楔形，扩展图案和趋势通道 该指标探索历史模式以及当前模式，对于那些试图通过手动绘制趋势线或三角形来节省时间并希望将其用于自动分析在图表上绘制最佳模式的人来说，它是最佳指标 特征 ： - 用于立即更改 ZigZag 扩展深度以调整并找到最佳模式的面板 - 将模式转移回之前的之字形柱以探索过去发生的事情，您可以探索趋势线是否受到尊重，了解价格走势 并通过探索以前的历史模式，使用该指标分析和学习它们，得出一个总体策略 - 从切换按钮立即从趋势通道或趋势线切换到楔形或三角形模式 - 暂停以冻结模式，因此模式不会改变并继续检查价格触摸以获取警报 - 触摸级别的多种类型的警报：邮件、推送、终端和打印通知 - 通过调整点启用早期警报，以便您在价格接近水平时提前收到警报并准备入场 - 趋势通道：启用/禁用上、中或下线警报 - 目标：对于三角形和楔形，它会自动设置目标，这是您必须买入卖出的有趣区域，如果您是突破交易者，您可以在那里预订利润或等待价格行动进行反转交易 - 改变趋势通道、三
Kraken Futures History Updater
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实用工具
Kraken 加密交易所期货历史更新面板 特征 ： 1. 它将根据设置创建符号并完全更新历史记录，可从 Kraken API 获取符号。 此面板使用开盘高低收盘数据更新 Kraken 期货品种的历史记录，它还会在历史更新完成时打印消息。 请注意，这不是实时数据。   3.您需要添加Kraken API URL，如工具>选项>允许来自URL选项卡的Webrequest并勾选允许Webrequest复选框 - API URL：futures.kraken.com 4.消耗更少的内存和CPU 5.终端重启自动更新缺失数据！ 每当你打开终端，最新的数据就准备好了！ 6. 不进行 DLL 调用 -- Kraken 加密交易所期货历史更新面板 特征 ： 1. 它将根据设置创建符号并完全更新历史记录，可从 Kraken API 获取符号。 此面板使用开盘高低收盘数据更新 Kraken 期货品种的历史记录，它还会在历史更新完成时打印消息。 请注意，这不是实时数据。   3.您需要添加Kraken API URL，如工具>选项>允许来自URL选项卡的Webrequest并勾选允许W
EMA Scalping Multi Symbols Scanner
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实用工具
5 EMA Scalping Strategy Multi Symbol Scanner This EA utility will scan all symbols which are selected in marketwatch and alert when such condition is formed in chart when Candle low is above EMA 5 for Sell alert and Candle high is lower from EMA5 so you can be ready before selling or buying for scalping purpose on 5min chart For more details watch attached video Logic : When a candle closes above 5 EMA in 5 mins chart, Wait for its low to break and Sell when low is broken by wick, Your SL shou
Multi Symbol ZigZag Breakout Scanner
Rajesh Kumar Nait
实用工具
Multi Symbol ZigZag Breakout Scanner 扫描在 marketwatch 中选择的所有符号。 当价格即将达到这些水平时，它将有助于轻松找到双顶、双底或任何斐波那契扩展水平。 您可以选择时间范围，以及 Zigzag 的多个 Extdepths（最多 3 个）。 推荐的 ZigZag 为 21,34 和 55，涵盖所有类型的 Zigzag 和过滤噪声 您可以设置接收终端警报或推送通知或两者 Multi Symbol ZigZag Breakout Scanner 扫描在 marketwatch 中选择的所有符号。 当价格即将达到这些水平时，它将有助于轻松找到双顶、双底或任何斐波那契扩展水平。 您可以选择时间范围，以及 Zigzag 的多个 Extdepths（最多 3 个）。 推荐的 ZigZag 为 21,34 和 55，涵盖所有类型的 Zigzag 和过滤噪声 您可以设置接收终端警报或推送通知或两者
Break of Structure
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指标
市场结构是在更高的时间范围内突破时可能有助于清除交易者趋势的结构。 1. 该指标将之字折线仅绘制到最后 2 个结构（之字折线的前高点和低点），并且仅当结构发生突破时才会形成之字折线的新柱 2.它给终端和推送通知结构中断 3.通过[和]键增加和减少ZigZag的Extdepth来调整摆动 4.更改线AB BC和CD的颜色 5.添加到许多图表并获得多个符号的警报 如果您正在寻找结构断裂 Multi ExtDepth Breakout Multi Symbol Scanner 您可以使用此产品： Multi Symbol Multi ExtDepth ZigZag Breakout Scanner 市场结构是在更高的时间范围内突破时可能有助于清除交易者趋势的结构。 1. 该指标将之字折线仅绘制到最后 2 个结构（之字折线的前高点和低点），并且仅当结构发生突破时才会形成之字折线的新柱 2.它给终端和推送通知结构中断 3.通过[和]键增加和减少ZigZag的Extdepth来调整摆动 4.更改线AB BC和CD的颜色 5.添加到许多图表并获得多个符号的警报 如果您正在寻
CB1 Swing Breakout Change of Character Scanner
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实用工具
Fibo Musang FMBCR CB1 突破扫描器 MT5 Fibo Musang CB1 或 Candle Break 1 是一种非常适用于黄金 XAUUSD 和其他外汇交易品种的策略。 此扫描仪将帮助您非常快速地扫描多符号货币并在 FMCBR CB1 突破时获得警报 请查看视频了解更多详情，因为它完全可以根据交易者的喜好进行定制： 1. 您可以选择柱线的时间范围和历史记录 2. 您可以修改您喜欢的 ZigZag 设置：ExtDepth、ExtDeviation、ExtBackStep 3.获取终端警报或推送通知 4. 追踪斐波那契扩展的选项，如 1.618 2.618 或 4.236 或追踪 CB1 突破与 1.00 Fibo Musang FMBCR CB1 突破扫描器 MT5 Fibo Musang CB1 或 Candle Break 1 是一种非常适用于黄金 XAUUSD 和其他外汇交易品种的策略。 此扫描仪将帮助您非常快速地扫描多符号货币并在 FMCBR CB1 突破时获得警报 请查看视频了解更多详情，因为它完全可以根据交易者的喜好进行定制：
Double Click to Set Price Alert
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5 (1)
实用工具
多符号双击图表上的任意位置以设置价格警报并从终端警报或推送通知中获得通知 1. 在图表上添加 EA Utility 2. 按 <- 左或 -> 右箭头键浏览图表 3. 双击图表上的任意位置，它会添加一条线，拖动这条线以设置您想要的价格，瞧，警报已设置！ 当价格达到该线时，它会根据实用程序的设置通过终端或推送通知通知您。 即使您重新启动终端，此警报也会继续工作。 4. 继续浏览多品种并继续在您希望收到警报通知的许多图表上添加线条。 5. 如果您想重新开始，请按 D 删除您设置的所有警报。 6. 删除水平线，警报将被禁用。 -- 多符号双击图表上的任意位置以设置价格警报并从终端警报或推送通知中获得通知 1. 在图表上添加 EA Utility 2. 按 <- 左或 -> 右箭头键浏览图表 3. 双击图表上的任意位置，它会添加一条线，拖动这条线以设置您想要的价格，瞧，警报已设置！ 当价格达到该线时，它会根据实用程序的设置通过终端或推送通知通知您。 即使您重新启动终端，此警报也会继续工作。 4. 继续浏览多品种并继续在您希望收到警报通知的许多图表上添加线条。 5. 如果
Control Candle Multiple Inside Bars
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指标
Control Candle is the candlestick which holds multiple inside bars and are in control until its high low range is broken by close of any candlestick. When control candle is broken, price may act on these control candle as support and resistance. This indicator create rectangles on chart which will help you find control candles fast. Control candle indicator box is customizable by color, style, width and other options in indicator settings.
Cobra Levels
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指标
眼镜蛇等级 这是 6 组级别，具有两种频率模式，适用于通用市场，包括外汇、加密货币、商品、nifty 和banknifty。 它们是在对金融工具进行最佳研究后出版的。 上层称为U1至U5，下层称为D1至D5 在正常情况下，市场可能会在内部通道中驱动至 U3 或 D3，在波动情况下，市场可能会在外部通道 U4 至 U5 或 D4 至 D5 中驱动。 当价格达到 U3 U4 U5 或 D3 D4 D5 时，反转的可能性非常高，交易者应等待蜡烛图收盘以确认入场，并可以在有效的风险管理下进行交易。 该指标允许您通过指标设置中的自定义选项来改变级别。 用户可以通过添加 + 或 - 点来自定义级别 1. 他们正在处理时间范围：仅 M1、M3、M5、M15、H1 和 H4。 2.适合日内、波段、仓位交易方式 3. 与任何其他指标相比，根据研究帮助找到最佳超买和超卖转折点 4. 动态水平：水平值每分钟都会变化，但当价格在任何情况下超过标准达到这些水平时，就会出现一个循环，并且可以看到反转。 5. 包含提醒广告推送通知 有关交易策略的更多信息，您可以通过 DM 与我联系。
Fibonacci Font Label
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指标
该指标允许您以大字体显示斐波那契水平标签 。 它支持多达 25 个斐波那契水平 - 一旦您绘制斐波那契，它就会显示您作为输入参数添加的水平，并以大字体大小以及您选择的颜色和字体。 可定制选项： 1.Fibo文本字体 2. 斐波那契文本大小 3. 斐波那契文本颜色 3.为每个级别添加描述 4. 其他选项，例如锚点和度数 该指标允许您以大字体显示斐波那契水平标签 。 它支持多达 20 个斐波那契水平 - 一旦您绘制斐波那契，它就会显示您作为输入参数添加的水平，并以大字体大小以及您选择的颜色和字体。 可定制选项： 1.Fibo文本字体 2. 斐波那契文本大小 3. 斐波那契文本颜色 3.为每个级别添加描述 4. 其他选项，例如锚点和度数 该指标允许您以大字体显示斐波那契水平标签 。 它支持多达 20 个斐波那契水平 - 一旦您绘制斐波那契，它就会显示您作为输入参数添加的水平，并以大字体大小以及您选择的颜色和字体。 可定制选项： 1.Fibo文本字体 2. 斐波那契文本大小 3. 斐波那契文本颜色 3.为每个级别添加描述 4. 其他选项，例如
Higher Time Frame Bars
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5 (1)
指标
该指标可有效跟踪您想要在同一图表上跟踪的任何其他时间范围烛台 1. 选择任何更高的时间范围来加载同一图表上的柱形图 2.自定义烛台的颜色和样式 3. 选择绘制烛台的柱数 4. 跟踪更高时间范围的完整蜡烛以及烛芯和实体 5. 对于那些不想切换图表的人来说，简单方便。 该指标可有效跟踪您想要在同一图表上跟踪的任何其他时间范围烛台 1. 选择任何更高的时间范围来加载同一图表上的柱形图 2.自定义烛台的颜色和样式 3. 选择绘制烛台的柱数 4. 跟踪更高时间范围的完整蜡烛以及烛芯和实体 5. 对于那些不想切换图表的人来说，简单方便。 该指标可有效跟踪您想要在同一图表上跟踪的任何其他时间范围烛台 1. 选择任何更高的时间范围来加载同一图表上的柱形图 2.自定义烛台的颜色和样式 3. 选择绘制烛台的柱数 4. 跟踪更高时间范围的完整蜡烛以及烛芯和实体 5. 对于那些不想切换图表的人来说，简单方便。
Binance MT5 Crypto Trading Tool
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5 (3)
实用工具
币安 MT5 交易工具 1. 本产品包含通过 WebSocket 获取的实时图表、历史图表， 并在 MT5 终端重启时自动更新，确保运行流畅，无需人工干预，让您在币安交易时体验流畅无阻。 现货和期货均可交易、实时图表和历史数据 图表功能： 1. 通过 WebSocket (WSS) 获取实时 OHLC 图表 2. 通过 API 更新历史记录 3. 每次打开 MT5 时自动更新图表历史记录 4. 支持从 M1 到 MN1 的所有时间范围 5. 可用数据：开盘价、最低价、收盘价、实际交易量和即时成交量 6. 您可以使用策略测试器，通过您的专家顾问对加密货币数据进行任何策略的回测 图表和历史记录使用说明： 1. 将 URL 添加到 MT5 选项 2. 在任何图表上加载实用程序，并选择“模式”为“实时”，然后选择交易所（例如币安现货），并在首次运行时将“创建交易品种”设置为“真”，以便创建交易品种。 3. 所有交易品种创建完成后，右键退出 EA，选择“Utility Crypto charts”（实用程序加密货币图表），然后点击“Remove”（移除）。重启 MT5（重要提示） 4
Cobra Pivots with Alerts
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指标
Cobra Pivot Points 是一个用于绘制最佳优化枢轴点的指标，您可以通过下载 DEMO 自行回测。 1. 选择两种最佳枢轴模式：Cobra Pivots 或 Camrilla Pivots 2. 您可以使用任何时间范围，不限于 D1。 3. 您可以使用 Shift 参数来调整前一天的高低收盘值。 1 = 前一柱，2 = 前一柱之前的柱，依此类推。这些参数将帮助您研究和开发枢轴。 4. 触摸级别后发出警报、电子邮件或推送通知。 一旦触及水平，枢轴水平将被视为缓解，因此不会再次提醒您。 如果您想再次发出警报，则需要更改时间范围以重置警报。 5. 完全自定义线条颜色、线条样式、线条宽度、文本颜色和字体。 Cobra Pivots 分为三个区域：LZone（非常接近的剥头皮水平）、NZone（当市场盘整时）和 HZone（距离稍远的水平最适合头寸交易），可以在指标设置中显示/隐藏。 卡姆里拉枢轴公式为：     LS1 = 前一日收盘价- ((前一日最高价-前一日最低价)*0.50)；     LS2 = 前一日收盘价- ((前一日最高价-前一日最低价)*0.75
Previous Candle High Low Scanner MultiSymbol
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实用工具
多货币前蜡烛或前柱扫描仪可帮助您扫描具有从指标设置中选择的任何自定义时间范围的多品种图表。 基于产品： https://www.mql5.com/en/market/product/78657 它可用于扫描前一天高低、前一周高低、上个月高低或任何自定义时间范围的多个交易品种，例如 前 4 小时图高低 当价格触及高线或低线时，它会过滤噪音并发出方向警报 策略很简单，当触及前一天、一周或一个月的高点和低点时，价格会在较小的时间范围（如 5 分钟）内被拒绝 它具有选择各种警报类型的选项 您可以选择并设置扫描频率（以毫秒为单位） 1000 表示每秒扫描市场观察中的所有交易品种 产品特点 1. 终端警报 2. 电子邮件提醒 3. 推送通知 多货币前蜡烛或前柱扫描仪可帮助您扫描具有从指标设置中选择的任何自定义时间范围的多品种图表。 基于产品： https://www.mql5.com/en/market/product/78657 它可用于扫描前一天高低、前一周高低、上个月高低或任何自定义时间范围的多个交易品种，例如 前 4 小时图高低 当价格触及高线或低线时，它会
Pivot Points Multi Symbol Scanner
Rajesh Kumar Nait
实用工具
枢轴点多符号扫描仪扫描市场观察中可用的所有符号，以查找地板、伍迪、卡玛利拉、丹麦或斐波那契枢轴点。 您可以选择任何时间范围来计算枢轴点，并在价格触及这些支撑位和阻力位时收到警报。 对于视觉枢轴点您可能对此产品感兴趣： https://www.mql5.com/en/market/product/110072 它具有选择各种警报类型的选项 您可以选择并设置扫描频率（以毫秒为单位） 1000 表示每秒扫描市场观察中的所有交易品种 产品特点 1. 终端警报 2. 电子邮件提醒 3. 推送通知 枢轴点多符号扫描仪扫描市场观察中可用的所有符号，以查找地板、伍迪、卡玛利拉、丹麦或斐波那契枢轴点。 您可以选择任何时间范围来计算枢轴点，并在价格触及这些支撑位和阻力位时收到警报。 对于视觉枢轴点您可能对此产品感兴趣： https://www.mql5.com/en/market/product/110072 它具有选择各种警报类型的选项 您可以选择并设置扫描频率（以毫秒为单位） 1000 表示每秒扫描市场观察中的所有交易品种 产品特点 1. 终端警报 2. 电子邮
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