SMC Market Structure with FVG and OB

这是一个基于高级分形逻辑、结构突破（BOS）和趋势性质改变（CHOCH）原理来标记图表上摆动点（swing points）的分析指标，并能通过控制面板显示十个不同时间周期的当前趋势状态。

MC Market Structure 是一款专为 MetaTrader 5 设计的分析指标。它读取图表上的历史价格数据，标记市场创出新高或新低、发生结构突破以及趋势方向改变的位置。所有标记直接显示在图表上，同时角落处的面板会汇总显示当前的分析结果。



它是一个展示价格走势的分析工具，旨在辅助您做出交易决策。



市场解读方式



该指标将市场状态归纳为三种：上升趋势、下降趋势和盘整（震荡）状态。它通过追踪摆动高点（swing highs）和摆动低点（swing lows）的序列来判断当前所处的市场状态。



当价格顺应现有趋势方向突破（收盘价越过）一个受保护的摆动点时，该动作被标记为结构突破（BOS）。当价格逆着现有趋势方向突破一个受保护的摆动点时，该动作被标记为趋势性质改变（CHOCH）。指标会从原始摆动点画一条虚线连接到引发突破的K线，从而直观地展示“起因”与“结果”之间的距离。



针对“影线突破”与“收盘价突破”，指标采用不同的处理逻辑。如果影线超过了之前的高点，但K线实体仍低于该高点，则不视为有效突破。如果出现第二次影线突破了第一次影线的高度，但两次的K线实体均未超过旧高点，则该水平会被记录为新的高点。低点的判定逻辑与高点相同。



定义高低点的四种方式



您可以在输入参数中更改高点和低点的定义方式，使其符合您的交易习惯。



默认模式：以影线位置作为摆动点，并要求K线收盘价确认突破。影线突破模式：只要影线穿过该水平即视为有效突破。收盘价水平模式：将摆动点设定在收盘价位置，并要求收盘价突破该点。实体模式：运作方式类似于线形图，即以最高收盘价作为高点，以最低收盘价作为低点。



图表上的绘制内容



摆动点通过彩色折线（ZigZag）连接，并标记为 HH（更高的高点）、HL（更高的低点）、LH（更低的高点）和 LL（更低的低点），同时会对主要的转折点进行单独标记。 “结构突破”（Break of Structure）和“特征改变”（Change of Character）的标记显示在相应的虚线水平位旁。针对主要和次要的“特征改变”，系统使用不同的标签，以便于区分大幅波动与小幅波动。



主结构之上还可以显示“内部结构”。这是指在较大一段行情（leg）内部形成的一系列较小的高低点；为了避免干扰对主结构的解读，这部分内容以柔和的色彩绘制。



订单块（Order Blocks）的绘制起点是引发该波行情的K线。在发生有效的向上突破后，指标会回溯该段行情，将最低的看涨K线视为需求区；而在向下突破后，则将最高的看跌K线视为供应区。若价格尚未回踩某区域，该区域将向右延伸至图表边缘；若价格已触及某区域，该区域的绘制则在触及它的那根K线处终止。



“公允价值缺口”（Fair Value Gaps）遵循同样的规则。缺口会保持开启状态并向右延伸，直到价格首次进入其中，此时矩形标记便在进入缺口的那根K线处结束。



控制面板



控制面板位于图表左上角，由一系列可在实时交易期间操作的按钮组成。



结构和内部结构均可选择显示或隐藏。订单块和公允价值缺口也设有独立按钮，且各包含三种筛选选项：显示所有区域、仅显示已被价格回补（填充）的区域，或仅显示尚未回补的区域。用户可关闭实时模式以冻结当前读数，也可通过刷新按钮按需重新计算。



面板还会显示交易品种、时间周期、当前趋势、所选模式、检测到的波段与事件数量、未回补的订单块及缺口数量、最近一次结构事件及其价格，以及上次计算的时间。



多时间周期趋势



面板列出了十个时间周期：M1、M3、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1 和 MN1。每个周期均显示在独立的方框内，并标示出该周期的趋势状态。若账户中的历史数据不足以支持分析，该周期将显示为“不可用”，以避免提供错误的读数。



计算与性能



该指标在K线收盘时进行重新计算，而非针对每一个报价跳动（tick）进行计算；因此，在K线形成过程中读数保持稳定，图表也不会频繁重绘。扫描范围的设定方式有三种：沿图表拖动垂直线、指定固定起始日期，或设定从当前时刻回溯的K线数量。移动垂直线会基于新位置重新计算分析结果，这对于研究特定交易时段或特定价格走势非常有用。



输入参数



结构设置涵盖高低点定义模式及历史数据深度。



扫描设置涵盖范围模式、起始时间、未放置垂直线时使用的K线数量，以及垂直线是否跟随起始时间变动。



