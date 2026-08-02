SMC Market Structure with FVG and OB

Это индикатор, который отмечает ключевые точки (свинг-точки) на основе продвинутой фрактальной логики, а также фиксирует пробой структуры и смену характера движения цены (Change of Character) на графике; кроме того, он отображает текущий тренд для десяти таймфреймов на информационной панели.

MC Market Structure — аналитический индикатор для платформы MetaTrader 5. Он анализирует историю цен на графике и отмечает моменты, когда рынок формирует новый максимум или минимум, когда происходит пробой структуры и когда меняется направление движения. Все графические элементы отображаются непосредственно на графике, а специальная панель в углу экрана сводит все текущие данные воедино.



Этот инструмент визуализирует динамику цен, позволяя вам самостоятельно принимать торговые решения.



Принцип анализа рынка



Индикатор классифицирует состояние рынка по трем типам: восходящий тренд, нисходящий тренд и консолидация. Для определения текущего состояния отслеживается последовательность максимумов и минимумов (свинг-точек).



Если цена закрывается за пределами защищенной свинг-точки в направлении существующего тренда, это движение отмечается как пробой структуры (BOS). Если цена закрывается за пределами защищенной свинг-точки против существующего тренда, это движение отмечается как смена характера движения (CHOCH). От исходной свинг-точки до свечи, пробившей этот уровень, проводится пунктирная линия, что позволяет наглядно видеть связь между причиной и следствием.



Пробои тенью свечи рассматриваются отдельно от пробоев ценой закрытия. Если тень свечи выходит за пределы предыдущего максимума, но тело свечи остается ниже него, такой пробой не учитывается. Если вторая тень поднимается выше первой, но тела обеих свечей остаются ниже старого максимума, этот уровень фиксируется как новый максимум. Аналогичная логика применяется и к минимумам.



Четыре способа определения максимумов и минимумов



Критерии определения максимумов и минимумов можно изменить в настройках индикатора, чтобы они соответствовали вашему привычному стилю торговли.



В режиме по умолчанию свинг-точки определяются по уровням теней, а для подтверждения пробоя требуется закрытие свечи за пределами уровня. В режиме «пробой тенью» (Wick break) пробоем считается выход тени свечи за пределы уровня. В режиме «уровень закрытия» (Close level) свинг-точка привязывается к цене закрытия, и для пробоя также требуется закрытие цены за этим уровнем. Режим «тело свечи» (Body mode) работает по принципу линейного графика: максимум определяется по самой высокой цене закрытия, а минимум — по самой низкой.



Графическое отображение данных



Свинг-точки соединяются цветной линией зигзага и маркируются как HH (высший максимум), HL (высший минимум), LH (низший максимум) и LL (низший минимум); при этом ключевые точки разворота выделяются отдельно. Метки «Break of Structure» (пробой структуры) и «Change of Character» (смена характера движения) отображаются рядом с соответствующими пунктирными линиями уровней. Для обозначения значительных и незначительных смен характера движения используются разные метки, что позволяет легко отличить масштабное движение от менее значительного.



Поверх основной структуры может отображаться внутренняя структура. Это более мелкая последовательность максимумов и минимумов, формирующаяся внутри более крупного ценового сегмента; она отрисовывается приглушенным цветом, чтобы не перегружать визуальное восприятие основного графика.



Ордер-блоки (Order Blocks) строятся на основе свечи, положившей начало движению. После подтвержденного пробоя вверх индикатор анализирует сегмент и выбирает самую низкую бычью свечу в качестве зоны спроса (demand zone). После пробоя вниз в качестве зоны предложения (supply zone) выбирается самая высокая медвежья свеча. Зона, к которой цена еще не возвращалась, продлевается до правого края графика. Если цена уже коснулась зоны, ее отрисовка ограничивается свечой, совершившей это касание.



Для зон дисбаланса (Fair Value Gaps) действует аналогичное правило. Зона остается открытой и продлевается вправо до момента первого входа цены в нее; после этого прямоугольник завершается на свече, в которую вошла цена.



Панель управления



Панель расположена в левом верхнем углу и состоит из кнопок, доступных для нажатия непосредственно во время работы графика.



Отображение основной и внутренней структуры можно включать и выключать независимо друг от друга. Для ордер-блоков и зон дисбаланса предусмотрены отдельные кнопки с тремя вариантами фильтрации: отображать все зоны, только заполненные ценой зоны или только открытые зоны. Режим реального времени можно отключить, чтобы зафиксировать текущие данные, а кнопка обновления позволяет пересчитать показатели по требованию.



Панель также отображает информацию о торговом инструменте, таймфрейме, текущем тренде, выбранном режиме, количестве найденных ценовых колебаний и событий, числе открытых ордер-блоков и зон дисбаланса, последнем структурном событии (с указанием цены), а также времени последнего расчета.



Мультитаймфреймовый тренд



На панели представлены десять таймфреймов: M1, M3, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 и MN1. Каждый из них отображается в отдельном блоке с указанием тренда для данного периода. Если по таймфрейму недостаточно исторических данных, он помечается как недоступный, чтобы избежать отображения некорректных сведений.



Расчет и производительность



Индикатор выполняет перерасчет в момент закрытия бара, а не при каждом тике. Благодаря этому данные остаются стабильными в процессе формирования свечи, а график не перерисовывается непрерывно. Диапазон сканирования определяется вертикальной линией, которую можно перемещать по графику, фиксированной датой начала или количеством баров, отсчитываемым назад от текущего момента. При перемещении вертикальной линии анализ пересчитывается с новой точки, что удобно для изучения конкретной торговой сессии или определенного ценового движения.



Входные параметры



Настройки структуры включают режим определения максимумов и минимумов, а также глубину истории.



Настройки сканирования охватывают режим выбора диапазона, время начала, количество используемых баров (если линия не установлена), а также опцию привязки вертикальной линии к времени начала.



