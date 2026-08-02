SMC Market Structure with FVG and OB

  • Индикаторы
  • Rajesh Kumar Nait
    Rajesh Kumar Nait

    Rajesh Kumar Nait

    4.9 (31)
    Привет, я Раджеш, разработчик MQL с дипломом бакалавра в области информационных технологий. Обладая более чем 12-летним опытом программирования, я перешел от работы PHP-разработчиком, специализирующимся на веб-разработке, к полноценному программисту MQL5 и трейдеру криптовалютой.
    41 продукт 30 кодов 5 тем 286 комментариев
  • Версия: 1.3
  • Обновлено: 9 августа 2026
  • Активации: 8
Это индикатор, который отмечает ключевые точки (свинг-точки) на основе продвинутой фрактальной логики, а также фиксирует пробой структуры и смену характера движения цены (Change of Character) на графике; кроме того, он отображает текущий тренд для десяти таймфреймов на информационной панели.
MC Market Structure — аналитический индикатор для платформы MetaTrader 5. Он анализирует историю цен на графике и отмечает моменты, когда рынок формирует новый максимум или минимум, когда происходит пробой структуры и когда меняется направление движения. Все графические элементы отображаются непосредственно на графике, а специальная панель в углу экрана сводит все текущие данные воедино.

Этот инструмент визуализирует динамику цен, позволяя вам самостоятельно принимать торговые решения.

Принцип анализа рынка

Индикатор классифицирует состояние рынка по трем типам: восходящий тренд, нисходящий тренд и консолидация. Для определения текущего состояния отслеживается последовательность максимумов и минимумов (свинг-точек).

Если цена закрывается за пределами защищенной свинг-точки в направлении существующего тренда, это движение отмечается как пробой структуры (BOS). Если цена закрывается за пределами защищенной свинг-точки против существующего тренда, это движение отмечается как смена характера движения (CHOCH). От исходной свинг-точки до свечи, пробившей этот уровень, проводится пунктирная линия, что позволяет наглядно видеть связь между причиной и следствием.

Пробои тенью свечи рассматриваются отдельно от пробоев ценой закрытия. Если тень свечи выходит за пределы предыдущего максимума, но тело свечи остается ниже него, такой пробой не учитывается. Если вторая тень поднимается выше первой, но тела обеих свечей остаются ниже старого максимума, этот уровень фиксируется как новый максимум. Аналогичная логика применяется и к минимумам.

Четыре способа определения максимумов и минимумов

Критерии определения максимумов и минимумов можно изменить в настройках индикатора, чтобы они соответствовали вашему привычному стилю торговли.

В режиме по умолчанию свинг-точки определяются по уровням теней, а для подтверждения пробоя требуется закрытие свечи за пределами уровня. В режиме «пробой тенью» (Wick break) пробоем считается выход тени свечи за пределы уровня. В режиме «уровень закрытия» (Close level) свинг-точка привязывается к цене закрытия, и для пробоя также требуется закрытие цены за этим уровнем. Режим «тело свечи» (Body mode) работает по принципу линейного графика: максимум определяется по самой высокой цене закрытия, а минимум — по самой низкой.

Графическое отображение данных

Свинг-точки соединяются цветной линией зигзага и маркируются как HH (высший максимум), HL (высший минимум), LH (низший максимум) и LL (низший минимум); при этом ключевые точки разворота выделяются отдельно. Метки «Break of Structure» (пробой структуры) и «Change of Character» (смена характера движения) отображаются рядом с соответствующими пунктирными линиями уровней. Для обозначения значительных и незначительных смен характера движения используются разные метки, что позволяет легко отличить масштабное движение от менее значительного.

Поверх основной структуры может отображаться внутренняя структура. Это более мелкая последовательность максимумов и минимумов, формирующаяся внутри более крупного ценового сегмента; она отрисовывается приглушенным цветом, чтобы не перегружать визуальное восприятие основного графика.

Ордер-блоки (Order Blocks) строятся на основе свечи, положившей начало движению. После подтвержденного пробоя вверх индикатор анализирует сегмент и выбирает самую низкую бычью свечу в качестве зоны спроса (demand zone). После пробоя вниз в качестве зоны предложения (supply zone) выбирается самая высокая медвежья свеча. Зона, к которой цена еще не возвращалась, продлевается до правого края графика. Если цена уже коснулась зоны, ее отрисовка ограничивается свечой, совершившей это касание.

Для зон дисбаланса (Fair Value Gaps) действует аналогичное правило. Зона остается открытой и продлевается вправо до момента первого входа цены в нее; после этого прямоугольник завершается на свече, в которую вошла цена.

Панель управления

Панель расположена в левом верхнем углу и состоит из кнопок, доступных для нажатия непосредственно во время работы графика.

Отображение основной и внутренней структуры можно включать и выключать независимо друг от друга. Для ордер-блоков и зон дисбаланса предусмотрены отдельные кнопки с тремя вариантами фильтрации: отображать все зоны, только заполненные ценой зоны или только открытые зоны. Режим реального времени можно отключить, чтобы зафиксировать текущие данные, а кнопка обновления позволяет пересчитать показатели по требованию.

Панель также отображает информацию о торговом инструменте, таймфрейме, текущем тренде, выбранном режиме, количестве найденных ценовых колебаний и событий, числе открытых ордер-блоков и зон дисбаланса, последнем структурном событии (с указанием цены), а также времени последнего расчета.

Мультитаймфреймовый тренд

На панели представлены десять таймфреймов: M1, M3, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 и MN1. Каждый из них отображается в отдельном блоке с указанием тренда для данного периода. Если по таймфрейму недостаточно исторических данных, он помечается как недоступный, чтобы избежать отображения некорректных сведений.

Расчет и производительность

Индикатор выполняет перерасчет в момент закрытия бара, а не при каждом тике. Благодаря этому данные остаются стабильными в процессе формирования свечи, а график не перерисовывается непрерывно. Диапазон сканирования определяется вертикальной линией, которую можно перемещать по графику, фиксированной датой начала или количеством баров, отсчитываемым назад от текущего момента. При перемещении вертикальной линии анализ пересчитывается с новой точки, что удобно для изучения конкретной торговой сессии или определенного ценового движения.

Входные параметры

Настройки структуры включают режим определения максимумов и минимумов, а также глубину истории.

Настройки сканирования охватывают режим выбора диапазона, время начала, количество используемых баров (если линия не установлена), а также опцию привязки вертикальной линии к времени начала.

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Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Другие продукты этого автора
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Утилиты
Crypto Charting for MT5 – Интеграция криптовалютных графиков в MetaTrader 5 Обзор Crypto Charting for MT5 предоставляет графики OHLC в реальном времени для криптовалют через WebSocket. Поддерживается автоматическое обновление истории с различных бирж прямо в MetaTrader 5. Функции Графики в реальном времени через WebSocket Автоматическое обновление исторических данных Запланированные обновления при перебоях с интернетом Поддержка всех таймфреймов MT5 OHLCV данные (Открытие, Максимум, Минимум, За
Previous Day Week Month High Low with Alerts
Rajesh Kumar Nait
Индикаторы
Этот индикатор отображает до 6 уровней, которые можно включать и выключать, чтобы сделать график чище в соответствии с требованиями трейдера. Эти 6 уровней разделены на 2 набора: высокий и низкий. Для каждого набора можно выбрать другой таймфрейм Он основан на стратегии разворота предыдущего максимума-минимума, поскольку считается, что цена обычно показывает отклонение на меньшем временном интервале, таком как 5 минут, когда цена достигает дневного, недельного или месячного максимума-минимум
Double Top and Double Bottom
Rajesh Kumar Nait
5 (3)
Индикаторы
This indicator finds Double Top and Double bottom Example : What is Double Top When price establishes a new high and then falls, then reverse to the same candle area of High then its considered a valid double top and vice versa for double bottom. 1. It plots and high and low on visible chart if ChartChange is set to true else it searches on new bar opening 2. If there is double top and double bottom found in visible chart window then it plots a line 3. It has options to customize text color, tex
FREE
Real Spinning Top Candlestick
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Индикаторы
Индикатор реального волчка Он обнаруживает точную волчку на графике со сбалансированным соотношением высоты тела и фитиля, что является истинным значением волчка, которое отличает его от Молотов и Доджи или Нулевой свечи. Этот индикатор отображает иконку с крыльями на количестве волчков, найденных на графике. Настройки включают Количество баров: настроить поиск по количеству баров. Цвет значка: изменить цвет значка Код значка: изменить код крыла для значка
FREE
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Утилиты
Crypto Ticks для MetaTrader 5 – Потоковые данные тиков и стакана ордеров в реальном времени Обзор Crypto Ticks передаёт тиковые данные и глубину рынка от ведущих криптобирж прямо в MetaTrader 5. Подходит для трейдеров, которым нужны точные данные для скальпинга, алгоритмических стратегий и тестирования. Поддерживаемые биржи Binance: Spot  и Futures  KuCoin: Spot и Futures (поддержка стакана) Bybit: Futures и Inverse Futures XT.com: Spot и Futures Основные функции Потоковая передача тиков через
Previous Candle High Low with Alerts
Rajesh Kumar Nait
Индикаторы
Этот индикатор отображает до 6 уровней, которые можно включать и выключать, чтобы сделать график чище в соответствии с требованиями трейдера. Эти 6 уровней разделены на 2 набора: высокий и низкий. Для каждого набора можно выбрать другой таймфрейм Он основан на стратегии разворота предыдущего максимума-минимума, поскольку считается, что цена обычно показывает отклонение на меньшем временном интервале, таком как 5 минут, когда цена достигает дневного, недельного или месячного максимума-минимум
Auto Trend Line Channel with Alert
Rajesh Kumar Nait
Индикаторы
Добавьте этот индикатор на график и установите ExtDepth Setting ZigZag. Он дает мгновенное оповещение, когда цена касается линии тренда Верхнего, Нижнего или Среднего канала. Функции : -Включить / отключить оповещения в верхней, нижней или средней строке - Добавить паузу после оповещения в секундах - Приостановить или возобновить канал тренда с помощью кнопки на графике - Добавьте ранние оповещения, добавив пункты в поле ввода, например, цена ETH составляет 2900,25, здесь цифры 25 - это «точк
Double Click to Set Price Alert for MT4
Rajesh Kumar Nait
Утилиты
Двойной щелчок по нескольким символам в любом месте на графике, чтобы установить ценовое оповещение и получать уведомления от Terminal Alert или Push Notification 1. Добавьте утилиту советника на график 2. Просмотрите диаграмму с помощью клавиш <- влево или -> вправо. 3. Дважды щелкните в любом месте на графике, и он добавит линию, перетащите эту линию, чтобы установить желаемую цену, и вуаля, оповещение установлено! Когда цена дойдет до линии, она уведомит вас либо терминалом, либо push-увед
Cobra Pivot Points MT4
Rajesh Kumar Nait
Индикаторы
Cobra Pivot Points — это индикатор для построения наиболее оптимизированных точек разворота, который вы можете протестировать самостоятельно, загрузив ДЕМО-версию. 1. Выберите два лучших режима поворота: повороты Cobra или повороты Camrilla. 2. Вы можете использовать любой таймфрейм, не ограничиваясь D1. 3. Вы можете играть со значением High Low Close предыдущего дня с помощью параметра Shift. 1 = предыдущий бар, 2 = бар перед предыдущим баром и так далее. Этот параметр поможет вам в исследов
Previous Candle High Low Scanner MultiSymbol MT4
Rajesh Kumar Nait
Утилиты
Мультивалютный сканер предыдущей свечи или предыдущего бара позволяет сканировать многосимвольные графики с любым пользовательским таймфреймом, который вы выбираете в настройках индикатора. В зависимости от продукта: https://www.mql5.com/en/market/product/110229 Его можно использовать для сканирования нескольких символов для определения максимума-минимума предыдущего дня, максимума-минимума предыдущей недели, максимума-минимума предыдущего месяца или любого пользовательского таймфрейма, напри
Multi Symbol Pivot Point Scanners MT4
Rajesh Kumar Nait
Утилиты
Мультисимвольный сканер точек разворота сканирует все символы, доступные в обзоре рынка, на предмет точек разворота пола, Вуди, Камарильи, Демарка или Фибоначчи. Вы можете выбрать любой таймфрейм для расчета точек разворота и получения оповещений, когда цена касается этих уровней поддержки и сопротивления. Для визуальных точек разворота. Вас может заинтересовать этот продукт: https://www.mql5.com/en/market/product/110231 Имеет опции для выбора различных типов оповещений. Вы можете выбрать и
Binance EA Connection Library MT4
Rajesh Kumar Nait
Библиотеки
Эта библиотека позволит вам управлять сделками с использованием любого вашего советника, и ее очень легко интегрировать в любой советник, что вы можете сделать самостоятельно с помощью кода сценария, упомянутого в описании, а также демонстрационных примеров на видео, которые показывают весь процесс. Этот продукт позволяет осуществлять торговые операции через API и не включает графики. Пользователи могут использовать графики брокеров, предоставляющих графики криптовалют, и отправлять заказы на Bi
Bybit EA Connector Library for MT4
Rajesh Kumar Nait
Библиотеки
Эта библиотека позволяет управлять торговыми операциями с помощью любого вашего советника (EA) и очень проста в интеграции с любым EA. Вы можете выполнить интеграцию самостоятельно, используя код скрипта, указанный в описании, а также демонстрационные видео, которые показывают весь процесс полностью. Данный продукт позволяет выполнять торговые операции на бирже Bybit через API. Этот инструмент не имеет функции построения графиков , поэтому пользователи могут использовать другие символы, предоста
Malaysian SNR MT4
Rajesh Kumar Nait
Индикаторы
Malaysian SNR — это система уровней поддержки и сопротивления, используемая трейдерами из Малайзии. Это быстрый способ для скальперов и внутридневных трейдеров находить уровни поддержки и сопротивления. Этот индикатор включает: Панель для отображения / скрытия уровней поддержки и сопротивления Фильтр отклонения тени (Wick Rejection), чтобы показывать только подтвержденные уровни SNR Возможность показывать / скрывать цены на уровнях Работает только на видимой области графика. Вы можете изменять м
Crypto to MT5
Rajesh Kumar Nait
Утилиты
Crypto.com в МТ5 Live Candlestick Stream в Metatrader 5 из веб-сокета Crypto.com Это данные OHCLV (Open High Low Close Real Volume) в режиме реального времени.  трейдеры, если на минутном графике данные OHLC неверны, это может дать неверный анализ при изучении технического графика. Этот продукт гарантирует, что он дает точные данные в режиме реального времени, что может помочь в ручном анализе. вы можете проверить мой другой криптопродукт в моем профиле https://www.mql5.com/en/users/rajeshn
Patterns Explorer for Triangle Wedge Trend Channel
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Индикаторы
Обозреватель паттернов для паттерна треугольника, такого как симметричный треугольник, асимметричный треугольник или прямоугольный треугольник, паттерна клина, такого как восходящий клин или падающий клин, паттерна расширения и канала тренда. Этот индикатор исследует исторические паттерны, а также текущие паттерны. Это лучший индикатор для тех, кто пытается сэкономить время, вручную рисуя линию тренда или треугольник, и хочет использовать это для автоматического анализа построения лучших патте
Kraken Futures History Updater
Rajesh Kumar Nait
Утилиты
Панель обновления истории фьючерсов Kraken Crypto Exchange Функции : 1. Он создаст символ на основе настроек и полностью обновит историю, которая доступна для символа в Kraken API. Эта панель обновляет историю по фьючерсным символам Kraken с данными Open High Low Close, а также печатает сообщение, когда обновление истории завершено. Обратите внимание, что это не РЕАЛЬНЫЕ данные.   3. Вам необходимо добавить URL-адрес Kraken API, как указано на вкладке «Инструменты» > «Параметры» > «Разрешить
EMA Scalping Multi Symbols Scanner
Rajesh Kumar Nait
Утилиты
5 EMA Scalping Strategy Multi Symbol Scanner This EA utility will scan all symbols which are selected in marketwatch and alert when such condition is formed in chart when Candle low is above EMA 5 for Sell alert and Candle high is lower from EMA5 so you can be ready before selling or buying for scalping purpose on 5min chart For more details watch attached video Logic : When a candle closes above 5 EMA in 5 mins chart, Wait for its low to break and Sell when low is broken by wick, Your SL shou
Multi Symbol ZigZag Breakout Scanner
Rajesh Kumar Nait
Утилиты
Multi Symbol ZigZag Breakout Scanner сканирует все символы, выбранные в обзоре рынка. Это поможет легко найти двойную вершину, двойное дно или любой уровень расширения Фибоначчи, когда цена вот-вот достигнет этих уровней. Вы можете выбрать Timeframe и несколько Extdepths (до 3) Zigzag. Рекомендуемые зигзаги 21, 34 и 55, которые охватывают все типы зигзага и шум фильтра. Вы можете настроить получение либо оповещения терминала, либо push-уведомления, либо и того, и другого.
Break of Structure
Rajesh Kumar Nait
Индикаторы
Рыночные структуры - это те, которые при прорыве на более высоком таймфрейме могут помочь трейдеру очистить тренд. 1. Этот индикатор нарисует ZigZag только до 2 последних структур (предыдущий максимум и минимум ZigZag), а новый бар ZigZag будет сформирован только тогда, когда произойдет разрыв структуры. 2. Он дает Терминал и Push-уведомление о нарушении структуры 3. Увеличьте и уменьшите Extdepth зигзага с помощью клавиш [ и ] для регулировки колебания 4. Измените цвета линий AB BC и CD. 5
CB1 Swing Breakout Change of Character Scanner
Rajesh Kumar Nait
Утилиты
Сканер прорыва Fibo Musang FMBCR CB1 MT5 Fibo Musang CB1 или Candle Break 1 — это стратегия, которая очень хорошо работает на золоте XAUUSD и других символах форекс. Этот сканер поможет вам очень быстро сканировать многосимвольные валюты и получать оповещения о прорыве FMCBR CB1. Пожалуйста, смотрите видео для получения более подробной информации, поскольку оно полностью настраивается в соответствии с предпочтениями трейдера: 1. Вы можете выбрать таймфрейм и историю баров 2. Вы можете измен
Double Click to Set Price Alert
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Утилиты
Двойной щелчок по нескольким символам в любом месте на графике, чтобы установить ценовое оповещение и получать уведомления от Terminal Alert или Push Notification 1. Добавьте утилиту советника на график 2. Просмотрите диаграмму с помощью клавиш <- влево или -> вправо. 3. Дважды щелкните в любом месте на графике, и он добавит линию, перетащите эту линию, чтобы установить желаемую цену, и вуаля, оповещение установлено! Когда цена дойдет до линии, она уведомит вас либо терминалом, либо push-увед
Control Candle Multiple Inside Bars
Rajesh Kumar Nait
Индикаторы
Control Candle is the candlestick which holds multiple inside bars and are in control until its high low range is broken by close of any candlestick. When control candle is broken, price may act on these control candle as support and resistance. This indicator create rectangles on chart which will help you find control candles fast. Control candle indicator box is customizable by color, style, width and other options in indicator settings.
Cobra Levels
Rajesh Kumar Nait
Индикаторы
Уровни кобры Это 6 наборов уровней с двумя частотными режимами, которые работают на универсальном рынке, включая форекс, криптовалюту, товарный, изящный и банковский. Они публикуются на основе лучших исследований финансовых инструментов. Верхние уровни называются от U1 до U5, а нижние уровни называются от D1 до D5. Рынок может двигаться либо по внутренним каналам до U3 или D3 в нормальном состоянии, либо по внешним каналам от U4 до U5 или от D4 до D5 в нестабильном состоянии. Когда цена достиг
Fibonacci Font Label
Rajesh Kumar Nait
Индикаторы
Этот индикатор позволяет отображать метки уровней Фибоначчи большим размером шрифта. . Он поддерживает до 25 уровней Фибоначчи. - Как только вы рисуете Фибоначчи, он показывает уровни, которые вы добавили в качестве входного параметра, с большим размером шрифта и выбранным вами цветом и шрифтом. Настраиваемые параметры: 1. Текстовый шрифт Фибо 2. Размер текста Фибо 3. Цвет текста Фибо 3. Добавьте описание к каждому уровню 4. Другие варианты, такие как якоря и степени.
Higher Time Frame Bars
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Индикаторы
Этот индикатор эффективно отслеживает любые свечи других таймфреймов, которые вы хотите отслеживать на том же графике. 1. Выберите любой более высокий таймфрейм для загрузки баров на тот же график. 2. Настройте цвета и стиль свечей. 3. Выберите количество баров для рисования свечей. 4. Отслеживайте завершенные свечи более высоких таймфреймов вместе с фитилем и телом. 5. Легко и удобно для тех, кто не хочет переключать график.
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (3)
Утилиты
Торговый инструмент Binance для MT5 1. Этот продукт включает в себя графики в реальном времени через Websocket, исторические графики, автоматическое обновление при перезапуске терминала MT5 для обеспечения бесперебойной работы без ручного вмешательства, что обеспечивает бесперебойную торговлю на Binance. Торговля, графики в реальном времени и исторические данные доступны для спотовых и фьючерсных сделок. Функции графиков: 1. Графики в реальном времени OHLC через Websocket (wss) 2. Обновление
Cobra Pivots with Alerts
Rajesh Kumar Nait
Индикаторы
Cobra Pivot Points — это индикатор для построения наиболее оптимизированных точек разворота, который вы можете протестировать самостоятельно, загрузив ДЕМО-версию. 1. Выберите два лучших режима поворота: повороты Cobra или повороты Camrilla. 2. Вы можете использовать любой таймфрейм, не ограничиваясь D1. 3. Вы можете играть со значением High Low Close предыдущего дня с помощью параметра Shift. 1 = предыдущий бар, 2 = бар перед предыдущим баром и так далее. Этот параметр поможет вам в исследов
Previous Candle High Low Scanner MultiSymbol
Rajesh Kumar Nait
Утилиты
Мультивалютный сканер предыдущей свечи или предыдущего бара позволяет сканировать многосимвольные графики с любым пользовательским таймфреймом, который вы выбираете в настройках индикатора. В зависимости от продукта: https://www.mql5.com/en/market/product/78657. Его можно использовать для сканирования нескольких символов для определения максимума-минимума предыдущего дня, максимума-минимума предыдущей недели, максимума-минимума предыдущего месяца или любого пользовательского таймфрейма, напри
Pivot Points Multi Symbol Scanner
Rajesh Kumar Nait
Утилиты
Мультисимвольный сканер точек разворота сканирует все символы, доступные в обзоре рынка, на предмет точек разворота пола, Вуди, Камарильи, Демарка или Фибоначчи. Вы можете выбрать любой таймфрейм для расчета точек разворота и получения оповещений, когда цена касается этих уровней поддержки и сопротивления. Для визуальных точек разворота. Вас может заинтересовать этот продукт: https://www.mql5.com/en/market/product/110072. Имеет опции для выбора различных типов оповещений. Вы можете выбрать
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