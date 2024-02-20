ET9 for MT4

选择适合您的风险水平，并回测您对损失与利润的接受程度

======= Strategy Settings =======

在运行过程中，您可以选择（ET1~ET9）打开或关闭





增强功能概览：ET9 5.20 对比以前的旧版本

ET9 5.20 在 ET9 以前稳定版本基础上完成深度迭代，输入参数由 20 项扩展至 104 项，新增 84 项可配置项与 9 个专用函数，策略适配性与风控精细化水平全面跃升。核心升级聚焦交易控制、追踪止损、时段管理、风险核算四大维度，覆盖从开仓到平仓全流程优化。

多策略独立控制新增 ET1–ET9 策略开关，支持单独启停与自定义偏移、止损止盈、追踪参数，可自由组合多策略协同运行。动态追踪系统搭载三阶梯止盈，按保守 / 中等 / 激进分级收紧回撤步距，支持时间衰减与部分减仓，利润锁定更高效。

交易时段与风控过滤大幅强化，支持星期分时管控、周五停盘、周末挂单管理、收盘前禁开仓，搭配点差监测与超标暂停机制，规避异常行情风险。新增高低点追踪止损、保本锁定与恢复追踪逻辑，配合 MagicTrail 智能追踪模式，提供连续 / 条件等灵活追踪方案，滑点保护与定时同步进一步提升安全性。

风险与手数模块升级，支持按余额 / 净值自动算手、手数递增保护、重算阈值与 DD 风险管控，最大手数限制筑牢资金安全底线。挂单管理新增删除开关、暂存机制、虚拟过期与入场后设止损止盈，全周期管理更规范。整体升级让 ET9 5.20 适配更多行情与交易风格，实盘稳定性与策略表现力大幅增强。