ET9 for MT4
- 专家
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- 版本: 5.20
- 更新: 20 七月 2026
- 激活: 10
最终售价：1599美元
最佳黄金(XAUUSD)自动交易程序！
ET9 MT4 版 ET9两周年迎来重大更新 v5.20 !!!
Dragon Ball MT4 版 更新v1.80 !! https://www.mql5.com/zh/market/product/116521
描述
- ET9 MT4 版是一款在 (XAUUSD) 黄金交易中拥有9合一交易策略的强大自动交易程序
- 其中包括Dragon Ball的H4突破策略，ET9的日线突破策略，在黄金价格实现突破时尤为有效！
- 请在可视模式下对 ET9 进行回测，以便了解 ET9 的工作原理是多么专业。回测过程可能会很慢，请耐心等待
- 这9大策略结合在一起的ET9 ，与其它一些虚假“完美回测”EA有着很大的区别：这是一款真实实盘放心使用的EA !!
- 没有网格系统！没有马丁格尔系统，没有剥头皮系统！每一个订单都设置有止盈止损，并且交易关闭时间超过几小时,实盘结果与回测结果相匹配，没有骗局！
- ET9 策略不会像头皮系统一样高频交易，滑点会导致每一单最后都以亏钱而告终……
- ET9 仅使用真正的专业交易员最常用的策略，震荡区间内趋势交易，D1和H4突破时，大胆追加交易!! 这些策略对于黄金和英镑这些波动性货币对非常有效！！
- ET9 的这9种策略协同工作，账户资金长期将是一个非常稳定的资金增长曲线，
- 如果一段时间内会有亏损，请不要过分担心，在这个交易市场内，没有永远的赢家，活着就是最后的赢家……
- 我们将持续为您更新这个EA!
- 如果您以前从未使用过 EA，我们将向您展示并教您如何使用它。
建议
- ET9 工作在（XAUUSD）黄金的任何时间周期.
- ECN经纪商总是更好的（点差低于25）
- 始终建议使用低延迟 VPS.
- 推荐杠杆为1：500或更高
- 建议的最低存款额为 1000 美元
参数设置
======== Trade Settings ========
- Fixed Lots: 如果你改变固定手数的值, AutoMM 必须设置为false.
- Lot Multipliers: 全局手数乘以的倍数.
- AutoMM: 自动资金管理。手数将使用以下Risk风险进行管理。
- Risk (ET1~ET9): 包括 4 个级别的风险选择
1.0 (Low Risk)
2.0 (Medium Risk)
3.0 (High Risk)
4.0 (Highest Risk)
选择适合您的风险水平，并回测您对损失与利润的接受程度
- Enable Profit Protecter: 启用/关闭 利润保护器
- Profit Start Pips： 利润保护开始点数
- Min Profit Pips：最小利润点数
- Max StopLoss Pips: 最大止损点数
- Max TakeProfit Pips: 最大止盈点数
- Delete Pending Orders： 市场关闭前自动删除挂单
======= Strategy Settings =======
- Enable ET1: 启用/关闭 ET1 策略
- Enable ET2: 启用/关闭 ET2 策略
- Enable ET3: 启用/关闭 ET3 策略
- Enable ET4: 启用/关闭 ET4 策略
- Enable ET5: 启用/关闭 ET5 策略
- Enable ET6: 启用/关闭 ET6 策略
- Enable ET7: 启用/关闭 ET7 策略
- Enable ET8: 启用/关闭 ET8 策略
- Enable ET9: 启用/关闭 ET9 策略
在运行过程中，您可以选择（ET1~ET9）打开或关闭
增强功能概览：ET9 5.20 对比以前的旧版本
ET9 5.20 在 ET9 以前稳定版本基础上完成深度迭代，输入参数由 20 项扩展至 104 项，新增 84 项可配置项与 9 个专用函数，策略适配性与风控精细化水平全面跃升。核心升级聚焦交易控制、追踪止损、时段管理、风险核算四大维度，覆盖从开仓到平仓全流程优化。
多策略独立控制新增 ET1–ET9 策略开关，支持单独启停与自定义偏移、止损止盈、追踪参数，可自由组合多策略协同运行。动态追踪系统搭载三阶梯止盈，按保守 / 中等 / 激进分级收紧回撤步距，支持时间衰减与部分减仓，利润锁定更高效。
交易时段与风控过滤大幅强化，支持星期分时管控、周五停盘、周末挂单管理、收盘前禁开仓，搭配点差监测与超标暂停机制，规避异常行情风险。新增高低点追踪止损、保本锁定与恢复追踪逻辑，配合 MagicTrail 智能追踪模式，提供连续 / 条件等灵活追踪方案，滑点保护与定时同步进一步提升安全性。
风险与手数模块升级，支持按余额 / 净值自动算手、手数递增保护、重算阈值与 DD 风险管控，最大手数限制筑牢资金安全底线。挂单管理新增删除开关、暂存机制、虚拟过期与入场后设止损止盈，全周期管理更规范。整体升级让 ET9 5.20 适配更多行情与交易风格，实盘稳定性与策略表现力大幅增强。
EA runs very well on live account. ET9 produces live account results similar to the results from strategy tester. The developer is also improving and optimizing this EA on a regular basis. This EA is a rare find amongst the sea of disappointment on the MQL5 marketplace.