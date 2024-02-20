ET9 for MT4

5
ET9  新上架，推出促销活动
仅剩几个副本，699美元
下一个价格：799美元

最终售价：1599美元

实时真实帐户信号：https://www.mql5.com/zh/signals/2361170

最佳黄金(XAUUSD)自动交易程序！

ET9 MT4 版  ET9两周年迎来重大更新 v5.20 !!!

Dragon Ball MT4 版 更新v1.80 !! https://www.mql5.com/zh/market/product/116521


描述
  • ET9 MT4 版是一款在 (XAUUSD) 黄金交易中拥有9合一交易策略的强大自动交易程序
  • 其中包括Dragon Ball的H4突破策略，ET9的日线突破策略，在黄金价格实现突破时尤为有效！
  • 请在可视模式下对 ET9 进行回测，以便了解 ET9 的工作原理是多么专业。回测过程可能会很慢，请耐心等待
  • 这9大策略结合在一起的ET9 ，与其它一些虚假“完美回测”EA有着很大的区别：这是一款真实实盘放心使用的EA !!
  • 没有网格系统！没有马丁格尔系统，没有剥头皮系统！每一个订单都设置有止盈止损，并且交易关闭时间超过几小时,实盘结果与回测结果相匹配，没有骗局！
  • ET9 策略不会像头皮系统一样高频交易，滑点会导致每一单最后都以亏钱而告终……
  • ET9 仅使用真正的专业交易员最常用的策略，震荡区间内趋势交易，D1和H4突破时，大胆追加交易!! 这些策略对于黄金和英镑这些波动性货币对非常有效！！
  • ET9 的这9种策略协同工作，账户资金长期将是一个非常稳定的资金增长曲线，
  • 如果一段时间内会有亏损，请不要过分担心，在这个交易市场内，没有永远的赢家，活着就是最后的赢家……
  • 我们将持续为您更新这个EA!
  • 如果您以前从未使用过 EA，我们将向您展示并教您如何使用它。


建议

  • ET9 工作在（XAUUSD）黄金任何时间周期.
  • ECN经纪商总是更好的（点差低于25）
  • 始终建议使用低延迟 VPS.
  • 推荐杠杆为1：500或更高
  • 建议的最低存款额为 1000 美元

参数设置


======== Trade Settings ========

  • Fixed Lots: 如果你改变固定手数的值, AutoMM 必须设置为false.
  • Lot Multipliers: 全局手数乘以的倍数.
  • AutoMM: 自动资金管理。手数将使用以下Risk风险进行管理。
  • Risk (ET1~ET9): 包括 4 个级别的风险选择

1.0 (Low Risk)

2.0 (Medium Risk)

3.0 (High Risk)

4.0 (Highest Risk)

选择适合您的风险水平，并回测您对损失与利润的接受程度

  • Enable Profit Protecter:  启用/关闭 利润保护器
  • Profit Start Pips： 利润保护开始点数
  • Min Profit Pips：最小利润点数
  • Max StopLoss Pips:  最大止损点数
  • Max TakeProfit Pips:  最大止盈点数
  • Delete Pending Orders： 市场关闭前自动删除挂单

======= Strategy Settings =======

  • Enable ET1:  启用/关闭 ET1 策略 
  • Enable ET2:  启用/关闭 ET2 策略 
  • Enable ET3:  启用/关闭 ET3 策略   
  • Enable ET4:  启用/关闭 ET4 策略   
  • Enable ET5:  启用/关闭 ET5 策略 
  • Enable ET6:  启用/关闭 ET6 策略 
  • Enable ET7:  启用/关闭 ET7 策略 
  • Enable ET8:  启用/关闭 ET8 策略 
  • Enable ET9:  启用/关闭 ET9 策略 

在运行过程中，您可以选择（ET1~ET9）打开或关闭


增强功能概览：ET9 5.20 对比以前的旧版本

ET9 5.20 在 ET9 以前稳定版本基础上完成深度迭代，输入参数由 20 项扩展至 104 项，新增 84 项可配置项与 9 个专用函数，策略适配性与风控精细化水平全面跃升。核心升级聚焦交易控制、追踪止损、时段管理、风险核算四大维度，覆盖从开仓到平仓全流程优化。

多策略独立控制新增 ET1–ET9 策略开关，支持单独启停与自定义偏移、止损止盈、追踪参数，可自由组合多策略协同运行。动态追踪系统搭载三阶梯止盈，按保守 / 中等 / 激进分级收紧回撤步距，支持时间衰减与部分减仓，利润锁定更高效。

交易时段与风控过滤大幅强化，支持星期分时管控、周五停盘、周末挂单管理、收盘前禁开仓，搭配点差监测与超标暂停机制，规避异常行情风险。新增高低点追踪止损、保本锁定与恢复追踪逻辑，配合 MagicTrail 智能追踪模式，提供连续 / 条件等灵活追踪方案，滑点保护与定时同步进一步提升安全性。

风险与手数模块升级，支持按余额 / 净值自动算手、手数递增保护、重算阈值与 DD 风险管控，最大手数限制筑牢资金安全底线。挂单管理新增删除开关、暂存机制、虚拟过期与入场后设止损止盈，全周期管理更规范。整体升级让 ET9 5.20 适配更多行情与交易风格，实盘稳定性与策略表现力大幅增强。

评分 3
Zachary Peach
2758
Zachary Peach 2024.03.29 13:45 
 

EA runs very well on live account. ET9 produces live account results similar to the results from strategy tester. The developer is also improving and optimizing this EA on a regular basis. This EA is a rare find amongst the sea of disappointment on the MQL5 marketplace.

Chun Chan Tu
314
Chun Chan Tu 2024.03.28 15:13 
 

Very stable and highly profitable.

Jefftu
78
Jefftu 2024.03.02 23:15 
 

Started running on Thursday, already profitable by Friday; personally, I believe it's a product with strong potential.

推荐产品
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
专家
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
EAalgotrading
Francesco Lippo
专家
这个交易机器人基于 供需 策略，这是技术分析中最流行的策略之一，广泛应用于外汇等金融市场，用来识别关键的支撑和阻力区域。以下是该策略的基本原理及机器人的工作方式： 供需策略的基本原理：当然！翻译如下： "在天然气30分钟时间框架上表现出色，最低资本为1600欧元。" 需求区 ：这些是价格图表上的区域，在这些区域，某种资产（如货币对）的需求超过供应，导致价格上涨。在图表上，这些区域通常位于近期的低点附近。 供应区 ：这些是价格图表上的区域，在这些区域，某种资产的供应超过需求，导致价格下跌。在图表上，这些区域通常位于近期的高点附近。 区域识别 ：机器人分析过去一定数量的柱线（由 LookBackBars 参数定义）来识别最低和最高的价格水平，分别表示需求区和供应区。 机器人的工作方式： 区域识别 ：机器人计算在指定周期内 ( LookBackBars ) 的最低 ( minLow ) 和最高 ( maxHigh ) 价格，以确定需求区和供应区。 区域可视化 ：这些区域在图表上显示为矩形，绿色代表需求区，红色代表供应区。 订单开立 ： 如果当前价格 ( Bid ) 位于需求区内（即价格小
Golden Weapon EA
Gunapu Sankara Rao
专家
Golden Weapon EA for MT4 Automated Expert Advisor for Gold (XAUUSD) and Forex Trading Golden Weapon EA is a fully automated Expert Advisor (EA) developed for MetaTrader 4 (MT4). It is designed to execute trades automatically using a rule-based trading methodology combined with configurable risk management and trade management features. The EA continuously analyzes market conditions and opens trades only when its predefined trading criteria are satisfied. It is suitable for traders who prefer sys
Double Decker
Agus Santoso
专家
MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141534 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141535 Double Decker EA Precision Entries Using Accelerator Oscillator + Envelopes Double Decker is a powerful Expert Advisor that combines the Accelerator Oscillator (AC) for early momentum detection with the Envelopes indicator to filter trend direction and dynamic price boundaries. Core Strategy: Uses Accelerator Oscillator to identify shifts in market momentum. Confirms signals u
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.54 (28)
专家
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
专家
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
指标
该指标建立当前报价，可以与历史报价进行比较，并在此基础上进行价格走势预测。指示器有一个文本字段，用于快速导航到所需日期。 选项： 符号 - 选择指标将显示的符号； SymbolPeriod - 选择指标从中获取数据的时段； IndicatorColor - 指示器颜色； HorisontalShift - 由指标绘制的报价移动指定的柱数； Inverse - true 反转引号，false - 原始视图； ChartVerticalShiftStep - 图表垂直移动（键盘上的向上/向下箭头）； 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。
EA Budak Ubat
Syarief Azman Bin Rosli
4 (3)
专家
免费试用 EA Budak Ubat 频道 限时特价！ 每购买10次后价格将增加10美元！ 工作原理 当 EA 激活时，它会根据执行模式参数分析图表。 如果图表上没有现有仓位，EA 将根据参数输入交易。如果趋势是看涨的，它将进入买入交易，如果是看跌的，它将进入卖出交易。如果止损变量大于0，则还会设置距离已打开交易价格一定距离的止损订单。0表示没有止损。 如果图表上存在现有仓位，且最后一个仓位处于亏损状态，EA 将检查当前市场价格与订单之间的距离是否至少为用户设置的最小距离，然后将根据蜡烛图输入交易，仓位大小将使用马丁格尔方法计算，并且将设置离已打开交易价格一定距离的止损订单，如果止损变量大于0。 如果未启用套期保值，EA 一次只会进入一个方向的交易。如果第一个仓位是买入交易，则所有后续的马丁格尔仓位也必须是买入交易。如果第一个仓位是卖出交易，则所有后续的马丁格尔仓位也必须是卖出交易。如果启用套期保值，EA 将进入双向交易。 EA 将修改相同方向的所有仓位的获利点为单一的保本点，再加上用户设置的获利水平。 EA 参数 执行模式： 在每个新 K 线上：当 EA 激活时，它会在每个新的
Barclays Trend Scalper
Dodik Kurniawan
专家
Barclays Trend Scalper EA using trend following technic based on the candle stick color and pattern to enter the trade, it follow the trend with predefined filter value for best performance trading experience. Using fix and dinamic SL on the last candle and dinamic TP with 2x reward ratio, you can adjust this setting (fix or dinamic) depend on your preferences. This robot comes with feature : 1. Time Filter ( Server Time). 2. Martingale feature that you can swith on and off, you can adjust mart
Advanced Moving Average EA
Steve Zoeger
专家
高级移动平均线机器人(Maab pro 2)   =============== 这个机器人是完全自动化的，是为所有人创建的。该机器人也适用于美分账户。 Ea是基于移动平均线的。 ========================================= 你可以设置你想穿越的移动平均线。 但请记住，如果你使用较小的框架，你会得到更多的信号。同时也要考虑当出现交叉但市场横盘时的利润。 也许更好的办法是追求小的利润，把它设置在较高的时间框架上，然后你可以同时使用它来处理更多的交易对。 =========================================== =>适用于所有时间框架，但我建议使用较高的框架。 =>在较低的框架上，有太多的小交易，但它取决于你自己。 =>如果你不确定，建议在一个美分账户上测试。 =>你可以点击下面的链接，查看我使用的美分经纪人。 =>该EA是由我自己创建的，我也用它进行私人交易。 =>该EA有更多的设置，可以作为固定的TP和SL交易EA使用。 =>该EA可以作为马丁格尔交易系统使用 =>该EA可
Seven Candles
Luiz Tim
专家
This strategy searches for trade opportunities based on what area the close price is, in comparison with Moving Average. In order to be triggered, a pattern between candles also must occur. The EA works well on trending markets. It has been initially developed for stock markets indices (SP500, NASDAQ, etc) on Daily chart entering long positions only. However, I refined the strategy in order to enter short positions as well. It does not use stop loss or take profit, so the losing trades outweigh
Trade Assistant 8 Analyzer MT4
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
专家
CyberBot——您的专业八合一投资管理助手 Panel 8 Manager Analyzer 是一款功能强大的交易工具，其设计理念是打造一个可靠的 智能交易机器人 ——一个先进的交易助手，它整合了八位强大的投资经理，并同时运行。该系统旨在识别市场机会，并提供高度精准的分析，交易者可以将其作为决策的主要参考依据。 这款工具由一支经验丰富的市场分析师和讲师团队精心打造，他们在资本市场（尤其是衍生品领域）拥有数十年的专业经验，旨在提供高效便捷的交易体验。您无需再从零开始学习技术分析。无论您是新手还是经验丰富的专业交易员，Panel 8 Manager Analyzer 都能提供全面的支持，满足各种交易经验水平的需求。 可用版本： > Panel 8 Manager Analyzer MT5 [www.mql5..../market/product/177260] > Panel 8 Manager Analyzer MT4 [www.mql5..../market/product/177262] 早鸟特惠！ 现在购买即可享受早鸟特惠价，之后将恢复原价 880 美元 。本产品可在 5 个
FREE
Trend BtD
Roman Meskhidze
专家
LAUNCH PROMO Next price:        $249 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Trend BtD" Expert Advisor is a representative of robots trading breakout levels. Levels built automatically. The uniqueness of the advisor is that it work WITHOUT averaging and using the martingale principle. ALL orders have StopLoss and TakeProfit. VERY IMPORTANT: Always load SET Files for each pair! Adjust Lot size to yours deposit! HOW TO TEST: 1. Choose  H1  TimeFrame 2. Load my  
Price Action OB EA ms
DMITRII GRIDASOV
专家
PRICE ACTION OB OB EA   是一款基于价格行为研究的出色自动交易系统！ 交易理念基于著名的强大价格行为形态——外柱形态！ 提供 7 个设置文件！ D1 timeframe!   No Grid! 下载用于测试和交易的EA设置文件： NZDCAD Set_file EURUSD Set_file USDCHF Set_file NZDUSD Set_file AUDUSD Set_file USDJPY Set_file AUDCHF Set_file 价格行为 OB EA 是一项非常好的投资——它将为您带来多年的收益，所有设置文件都具有正的数学期望值！ 交易系统功能： - 系统不会像许多短线交易者那样收取高额佣金。 - 无严格的点差要求——EA 可用于任何账户。 - 系统不使用任何危险的网格交易方法。 - EA 默认内置复利资金管理功能。 - 每笔交易都设有止损 (SL) 和止盈 (TP)，经纪商不可见。 - 止损和止盈是动态的，默认情况下会根据市场波动进行调整。 - EA 设置中提供补偿模式。 - 内置趋势和震荡指标过滤器。 - 也内置了动态追踪止损。 -
Smart Swing Breakout
Karisma Putra Purwanto
专家
Who Is This EA For — And Why? This EA is designed for disciplined traders who value logic, control, and adaptability in volatile markets. Ideal for: Swing Traders Who rely on structural breakouts, not just indicators — this EA detects real swing highs/lows with configurable rules. Price Action Enthusiasts Who prefer clean charts and want automation based on candle logic, structure shifts, and momentum confirmation. Risk-Conscious Traders Who demand strict risk management — with ATR-based
BASTET19c
Sorakrit Lueangtipayajun
专家
This EA is based on a Bollinger Bands reversal strategy. It automatically detects price reversals at the upper or lower Bollinger Band and opens trades in the direction of the expected bounce. The system dynamically calculates optimal take-profit (TP) levels based on recent market volatility and structure, ensuring efficient profit capture without manual intervention. Live Results (6 months): +285% profit, 18% max drawdown Myfxbook proved please Copy and paste URL's: ( myfxbook.com/members/
OniGIRI Auto
Indra Lukmana
专家
Why Selecting our product ?  Our smart system expert advisor calculates a unique range detection to select the best entry spot on the right time of any currency market you are dealing with. The algo intelligence system will detect any required calculation needed on live tick market continuously. The parameter provided gives you the flexibility and capability to explore the variability deeply on any highest potential outcome in your trading account. Strategy involved Breakout smart system. Sma
Candle Surfer EA MT4
AutoPip Trading Ltd
专家
NEW: A Fully Automated strategy using price action and candle patterns to trade Gold (XAUUSD).  Limited $100 introduction price! Candle Surfer EA rides the candle trend and provides accurate trading with an advanced drawdown recovery algorithm. Trade with balance from $500. Cent account to be used with very low balances. This EA can be used on any currency but recommended for XAUUSD. REAL BACKTEST DATA - no manipulation or backtest conditioning like other EAs! 99.9% Modelling Quality Backtest! 
Candle Range Theories
Cyle Nathan Myers
专家
Candle Range Theories EA Candle Range Theories EA - Multi-Confluence Liquidity System for MT4 Candle Range Theories EA is an automated system for MetaTrader 4 built around liquidity imbalances and liquidity purges. It does not act on a single signal. It requires convergence across several independent conditions before opening a trade, which produces a selective trade flow rather than a high-frequency one. Every feature listed below can be switched on, switched off, or combined, so you can co
Forest
Vadim Podoprigora
专家
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Flex Grid EA
Robots4Forex Ltd
专家
The Flex Grid EA is a fully automated Expert Advisor that trades based on RSI. The EA trades using market orders with inivisible take profit and uses averaging to safely turn otherwise negative trades positive. This EA works best on EURUSD, USDJPY, EURUSD, USDCAD & GBPUSD using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limite
FREE
Spiderbot GOLD
Petr Popov
专家
The trader’s task is to find a pattern and make money on it. Classic trading uses patterns in the form of graphical analysis - candlestick patterns, levels, trend lines, graphic figures, etc. Their main difficulty is that they are not unambiguous. Each trader sees everything differently. Against the backdrop of this ambiguity, a bunch of other problems arise: psychology is the most common reason for losing a deposit, attracting transactions “by the ears” in places where there is none, the time
Fobos 10 Bars Signal
Marta Gonzalez
专家
Fobos 10 Bars Signal - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. Fobos 10 Bars Signal is a mixture of the  Mars 10 Bars Signal  indicator using the  GO IT  algorithm     Can used this EA whit 500$ in your account The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of  independently analyzing the market and making trading decisions  Fobos 10 Bars Signal It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      It is a 100% au
Black Max
Samsul Anwar
专家
Black Capal The Expert Advisor strategy is based on the breakthrough of the current support/resistance levels (traders all over the world pay attention to these data; the levels are built solely using the terminal technical indicators). This is one of the few robots that works using the indicators only. Developing such a system can be quite a challenge but you do not have to understand all these complexities. Simply launch the robot on a chart. It will do the rest automatically.   General The EA
ADX Crossover EA
Steve Zoeger
专家
ADX Welcome to the ADX Crossover Trader ================================= The Robot is based on ADX Crossovers. You decide which time frame. The Ea has the following settings Recommended Time Frame EUro / CHF  Day On the lower Frames there are too many small trades but its up to yourself.  I would recommend to test it on a Cent Account if you are not sure. The Ea has been created by myself and i use it as well for my private trading.  The EA has more settings It can be used as Fixed TP and SL T
King Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
专家
King Gold Grid Presentamos con orgullo el revolucionario Asesor Experto de Sistema Grid, una obra maestra creada por  Mr Beast. Este excepcional producto se distingue como uno de los mejores en su categoría, destacando por su magnífica gestión de riesgos y especialización en el trabajo con el oro. Diseñado meticulosamente para optimizar la eficiencia y maximizar los beneficios, este asesor experto se erige como un líder indiscutible en el mundo de los sistemas de rejilla. Su capacidad para adapt
Shaiane
Helder Castro
专家
ShaianeEA is an advanced automated trading system developed entirely using artificial intelligence for MetaTrader 4. This expert advisor employs a sophisticated multi-layer strategy based on EMA crossover signals with dynamic position sizing. The AI engine utilizes adaptive ATR-based distance calculation between orders, automatically adjusting to market volatility conditions. It features intelligent risk management with automatic breakeven activation, partial position closing upon reaching profi
NeverScalping
Yeun Jung Hwan
专家
NeveScalping is a Scalping Trading and Intraday Trading. NeverScalping uses predictions and predictions using artificial intelligence algorithms. In this way, the professional higher law has lost its luck. EURUSD does a practical, historically important job. Download the demo yourself. My tests were 90 days of accuracy, actual spread, extra slip and high visibility date of actual ticks. The recommendations are as follows optimized   for the   EUR / USD's D1 chart.   There are no other compone
ForexXcelerator
Andrey Kozak
专家
機器人使用突破布林帶指標線的交易策略。 該策略的本質在於不斷分析指標線並為其線尋找最有效的突破點。 當價格在其中一個方向突破指標線時，機器人會在該方向開倉並開始跟隨它。但機器人不會在每次指標線被突破時開倉，而只會在它突破的那些地方開倉認為它是最有效的。 這是一個非常可靠的策略，多年來已被全球數以千計的交易者測試過。 這是 GPTchat 提供學習的有效剝頭皮策略之一。 人工智能認為，這是 M5 時間框架內最有效的交易剝頭皮策略之一。 我們也會認同人工智能，並在實踐中證實這一策略的有效性。 機器人優勢： 不使用鞅。 手數由交易者在設置中指定。 餘額每增加10%，手數將增加10% 機器人使用自適應風險管理功能 使用機器人的建議： 貨幣對 GBPUSD M5期 最低初始餘額 $500 起 ECN賬戶類型 機器人設置： Lots - 開立訂單的手數。 TrailingStop - 追踪止損大小。 Open_Order - 開倉交易過濾器。 Spread - 貨幣對的平均交易點差，用於正確計算風險。 Magic - 一個獨特的幻數。
Swing and Scalping EA
Kevin Beltran Keena
专家
The EA only opens trades at the beginning of a new candle and the user has the option to input fixed TP, SL and TS or ATR (dynamic) targets. The Expert can open multiple trades if the user decides to average down the entry price. When Max. number of trades is greater than 1, the EA will calculate its own Stop Loss. Fully automated trading Expert Advisor that works on every financial instrument, currency pair and time frame. To learn how to set it, scroll down and watch my video on youtube. To t
该产品的买家也购买
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.62 (34)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
5 (11)
专家
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
专家
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Apache MHL Moving Average
Paulo Roberto Da Costa
专家
Signal (GOLD/XAUSD) - 16 months active and over 6,800 trades on a Standard account (1:400 leverage):   https://www.mql5.com/pt/signals/2278431 Product for MetaTrader 4:   https://www.mql5.com/pt/market/product/159627 Product for MetaTrader 5:   https://www.mql5.com/pt/market/product/160313 The Apache MHL Moving Average Expert Advisor, or simply "Apache MHL," is a robot that operates on the GOLD/XAUSD asset using strategies based on moving averages and risk management with Martingale. The use
SentinelAI
Valeriia Mishchenko
专家
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 5 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
XIRO Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (7)
专家
XIRO Robot is a   professional trading system   created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD,  XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable
DAX Robot MT4
MQL TOOLS SL
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the   DAX 40 Index   on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's   most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability   trading opportunities   by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
2 (1)
专家
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 ,          XAUUSD M30 SL5 For more information, please contact us via private message or in  the mql5 group. THERE   ARE   ONLY  8   OUT   OF   10   COPIES   LEFT   AT   A   PRICE   OF   920   USD ! AFTER   THAT , THE   PRICE   WILL   BE   INCREASED   TO  1420   USD . Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advis
Price Action Robot MT4
MQL TOOLS SL
专家
Price Action Robot is a   professional trading system   built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes   pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market co
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
专家
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
专家
AI Sniper for MetaTrader 4 —— 为精准执行而打造的智能交易机器人 AI Sniper 是一款专为 MetaTrader 4 打造的智能自适应交易机器人，面向希望获得更高质量自动化交易体验的交易者。 它并不是普通的 Forex 机器人，而是一套围绕精确判断、结构化分析与高效执行而构建的专业级 Expert Advisor。 AI Sniper for MT4 通过高级算法逻辑、实时市场分析与精细化执行机制，帮助交易者在复杂市场中识别更优质的 BUY 与 SELL 机会。 AI Sniper 采用复杂而高效的算法架构与先进的交易方法，将原本杂乱无序的市场波动转化为更有逻辑、更有结构的交易决策。 系统会持续评估价格行为、市场状态与技术条件，以识别更有利的入场区域、交易管理时机以及市场反应节点。 基于超过 15 年的 Forex 与交易市场实践经验，这款 Expert Advisor 将智能交易逻辑、策略过滤、优化执行与面向交易者的专业设计整合在同一套 MT4 解决方案中。 AI Sniper 的每个核心模块都经过精心设计与严格测试。机器人会在每一次价格变化中执行大
Dragons Risk Shield
Ivan Simonika
专家
RiskShield Dragon   — Automated Multi-Currency Advisor Combining intelligent algorithms, robust protection mechanisms, and flexible configuration, **RiskShield Dragon** delivers consistent profits with minimal risk. --- ## Key Advantages * **Multi-Currency & Multi-Threaded**: Supports over 20 currency pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY, and more) simultaneously on any timeframe. * **Minimum Deposit from 10,000**: Optimized for trading with a starting balance of 10,000 account uni
Double Blow Scalp
Kirill Borovskii
专家
Double Blow Scalping EA: An Innovative Advisor for MT4, Inspired by Quantum Technologies - Limited Edition!!! Description: Double Blow Scalping EA is a revolutionary trading algorithm for MetaTrader 4 that combines advanced principles of quantum computing and scalping strategy. His work is based on a unique imitation of qubits, the key elements of quantum computers that allow processing multiple market scenarios simultaneously. This gives the Expert Advisor unprecedented analysis speed and acc
SFire Gold EA
Jacques Scholtz Fourie
专家
This EA is a grid-based trading system. It incorporates several advanced features to manage trades dynamically and adapt to market conditions. Here's a summary of its functionality: I am happy to provide my settings file. Recomendation would be to run on a 20 000 cent account. Key Features: 1. Grid Trading Strategy:    - The EA uses a grid-based approach to open buy and sell trades at predefined price intervals.    - It dynamically adjusts the grid levels based on market conditions and risk se
Forex Engine EA
Pablo Salgado
专家
Forex Engine EA is a professional MetaTrader 4 trading robot built around a structured reversal and mean-reversion methodology. It analyzes swing highs and lows, support and resistance zones, market overextension, and overbought or oversold conditions to identify areas where a price correction or reversal may occur. When price approaches a key resistance zone, the EA evaluates the possibility of selling pressure before considering a sell entry. When price reaches a strong support area, it looks
Ninja Forex EA
Samir Arman
专家
Hello all Recommended Broker For the best trading conditions, low spreads, and fast execution, a   Zero Spread   account is recommended. Open an Exness Zero Account: https://one.exnesstrack.org/a/lmeqq9b7 Ninja Forex EA  How to configure settings on gold https://t.me/Arman_MT4/2685 The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is
PMT Expert GOLD MT4
Aliaksandr Bialko
专家
PMT MQL5 Gold 交易者们，大家好！ 我们是一支由专业交易者和开发者组成的团队。很高兴向您介绍集成在 PMT MQL5 Gold 中的核心算法。这套方案专为黄金交易设计，值得您认真了解。   专业黄金交易 EA PMT MQL5 Gold 是一款专为 XAU/USD / Gold 、 H1 周期开发的自动交易 Expert Advisor 。它不是面向很多品种的通用机器人，而是交易逻辑、风险模型和测试都围绕黄金打造的系统。 适合需要清晰规则、受控风险、 Stop Loss ，并希望购买前自行验证的交易者。   PMT 的核心思路 系统不会为了交易而交易。它等待合适条件，过滤多余入场，只在符合策略逻辑时执行。交易质量比数量更重要。 品种： XAU/USD / Gold 周期： H1 风格：自动算法交易 方法：纪律执行、过滤信号、控制风险   风险控制是核心 PMT MQL5 Gold 的重点是风险控制。 单笔风险最高限制为 1% 每笔交易都有 Stop Loss 不使用马丁格尔、网格或危险加仓 风险 / 收益逻辑约为 1:
AccountUP Algo
Aurelian-eusebio Enescu
专家
Short Description: Advanced, stable multi-order EA featuring dual-mode Trailing/Breakeven, hidden levels, and steady 80% Win Rate. Engineered for robust capital growth with tight ~10% Drawdown. Non-overoptimized. Long Description : AccountUP Algo is a premium, fully automated Expert Advisor engineered for stable, long-term equity growth without exposing your account to extreme market risks. Designed with a deep focus on capital preservation, this EA delivers a smooth, almost linear equity curv
Fortune
Andriy Sydoruk
3 (2)
专家
顾问（Fortune）：您的外汇高频交易可靠工具 顾问Fortune设计用于任何时间段、任何货币对和任何经纪商服务器。其独特的交易系统使其成为交易者的多功能工具。为了获得最佳性能，建议使用流动性好的外汇货币对，保持低点差，并使用VPS。您可以从100美元的存款和0.01的手数开始使用。 主要特点和优势 高频交易 ：使用虚拟和真实止损两种交易选项。虚拟止损水平（止盈、止损和追踪止损）存储在顾问的内存中，对经纪商不可见。 历史测试 ：专家系统在所有时间段和货币对上进行单一设置测试。测试在真实经纪商账户上进行。 佣金和点差 ：如果账户中有佣金，应将其重新计算为点差等值，并填写在Commission字段中。减少佣金和点差可以提高交易效率。 延迟和设置 ：在设置止损、止盈和追踪止损时，应考虑经纪商和互联网渠道的延迟，以确保服务器能及时处理。在测试期间，可以调节点差并使用所有的ticks。 高频交易（HFT）的基础 高频交易（HFT）是一种使用先进技术在短时间内执行交易的算法交易形式。Fortune顾问实施了HFT策略，需要高速计算机和互联网连接。在低速计算机和互联网条件下无法成功使用该产品。
EA ENTERPRISE LT
Charles Harper
专家
[ EA] ENTERPRISE LT is a MetaTrader (MT4) Expert Advisor designed for use with most currency pairs and Gold. It implements complete, fully functional trading strategy. It is NOT based on any indicators or Price Action. It is very easy to set up and supervise. The strategy is timeframe-independent. [EA] ENTERPRISE LT has a set of unique features: It can be individually adjusted, according to your strategy. It has complete money management and risk management. Advanced functions to respond to diff
Expert Advisor WATCHFUL SCALPER
Sergiy Podolyak
专家
This EA requires a broker having Market Execution (ECN, NDD, STP accounts), low spread, zero StopLevel (or close to such level), no commission if possible (as it influences on the profit amount). Order executin time should be measured in milliseconds, not minutes, requotes and slippage should not happen too often. Deposit: Minimum deposit is $50 (MinLot = 0.01) or $500 (MinLot = 0.1) Recommended currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD No Martingale / No grid / No a
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
专家
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Gold Sniper MT4 EA
Zhengdong Gao
专家
新年1个月活动：现价88美元，活动截止日期2026年5月30日，活动结束后恢复至500美元每月。 黄金狙击手智能交易系统（EA） 在真实交易中，亏损并不可怕，可怕的是亏损之后没有秩序、没有目标、没有纪律。 Recovery Profit Manager，正是为解决这一核心问题而生。 ⸻ 产品核心理念 本 EA 并不追求频繁交易，根据方向动态监控全自动开仓 在经历亏损之后，用“可量化、可控制”的盈利比例，帮助账户有计划地恢复与止盈。 这是一个结果导向型的盈利管理系统，而不是情绪化的手动判断工具。 ⸻ 适合谁使用？     •    使用 网格 / 对冲 / 高频 / 剥头皮 / 波段 EA 的交易者     •    经常遇到 前期亏损、后期盈利却无法有效落袋 的账户     •    希望让交易系统 更有纪律、更自动化、更稳定 的用户     •    多 EA、多品种同时运行，希望统一盈利回收规则的专业交易者 ⸻ 产品优势亮点 基于方向动态监控全自动开仓，亏损后的盈利百分比目标进行智能平仓 不再凭感觉“差不多就平”，而是用清晰、量化
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
专家
The Meat EA is a fully automatic, 24-hour trading system. It trades based on analysis of market movement on the basis of a built-in indicator and the Moving Average trend indicator. The system is optimized for working with the EURUSD currency pair on the M30 timeframe. It is recommended to use an ECN/STP broker with low spread, low commission and fast execution. Signal monitoring Working currency pair/timeframe: EURUSD M30. Advantages never trades against the market; the higher the risk, the hi
作者的更多信息
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (4)
专家
ET9  新上架，推出促销活动 仅剩几个副本，699美元 下一个价格：799美元 最终售价：1599美元 实时真实帐户信号： https://www.mql5.com/zh/signals/2361170 最佳黄金(XAUUSD)自动交易程序！ ET9 MT4 版    ET9两周年迎来重大更新 v5.20 !!! Dragon Ball MT5版 更新 v1.80 !!  https://www.mql5.com/zh/market/product/116514 描述 ET9 MT5 版是一款在( XAUUSD) 黄金交易中拥有9合一交易策略的强大自动交易程序 其中包括Dragon Ball的H4突破策略，ET9的日线突破策略，在黄金价格实现突破时尤为有效！ 请在可视模式下对 ET9 进行回测，以便了解 ET9 的工作原理是多么专业。回测过程可能会很慢，请耐心等待 ET9这9大策略结合在一起 ，与其它一些虚假“完美回测”EA有着很大的区别：这是一款真实实盘放心使用的EA !! 没有网格系统！没有马丁格尔系统，没有剥头皮系统！每一个订单都设置有止盈止损，并且交易关闭时间超过几小
Dragon Ball MT4
Hui Qiu
专家
Dragon Ball MT4新上架，推出促销活动 仅剩几个副本，599美元 下一个价格：799美元 最终售价：1599美元 实时真实帐户信号： https://www.mql5.com/zh/signals/2361170 最佳黄金(XAUUSD)自动交易程序, H4突破策略，每天下单数量惊人！ Dragon Ball MT4   版 更新1.80 !!   重要更新：   优化DB1~DB7 策略的参数， 合并 ET9 的 日线突破策略， 添加 MaxStopLoss 和 MaxTakeProfit 参数 包括免费的 ET1 MT4版:  https://www.mql5.com/zh/market/product/113219 日线突破的 ET9 MT4版:  https://www.mql5.com/zh/market/product/113220 描述 黄金下单数量最大的EA ——Dragon Ball MT4 ！！ Dragon Ball MT4 版是一款在黄金交易中拥有7合1交易策略的强大自动交易程序…… 是的！集齐七颗龙珠，召唤神龙，实现愿望！！OK，忘了它……
Dragon Ball MT5
Hui Qiu
专家
Dragon Ball MT5新上架，推出促销活动 仅剩几个副本，599美元 下一个价格：799美元 最终售价：1599美元 实时真实帐户信号： https://www.mql5.com/zh/signals/2361170 最佳黄金(XAUUSD)自动交易程序, H4突破策略, 每天下单数量惊人！ Dragon Ball MT5 版 更新1.80 !!   重要更新： 优化DB1~DB7 策略的参数,  合并 ET9 的 D1突破策略 ， 添加 MaxStopLoss 和 MaxTakeProfit 参数 包括免费的 ET1 MT5版:  https://www.mql5.com/zh/market/product/113131 日线突破的 ET9 MT5版:  https://www.mql5.com/en/market/product/113134 描述 黄金下单数量最大的EA ——Dragon Ball MT5 ！！ Dragon Ball MT5 版是一款在黄金交易中拥有7合1交易策略的强大自动交易程序…… 是的！集齐七颗龙珠，召唤神龙，实现愿望！！OK，忘了它…… Dr
筛选:
Zachary Peach
2758
Zachary Peach 2024.03.29 13:45 
 

EA runs very well on live account. ET9 produces live account results similar to the results from strategy tester. The developer is also improving and optimizing this EA on a regular basis. This EA is a rare find amongst the sea of disappointment on the MQL5 marketplace.

Chun Chan Tu
314
Chun Chan Tu 2024.03.28 15:13 
 

Very stable and highly profitable.

Jefftu
78
Jefftu 2024.03.02 23:15 
 

Started running on Thursday, already profitable by Friday; personally, I believe it's a product with strong potential.

回复评论