交易品种是伦敦金，用的指标是三根均线，策略本身并不复杂，非常简单，但是需要非常注重细节，把我的文字策略转化为准确的编程语言，并进行历史回测，请已经接过50个以上项目的人联系我，谢谢，希望你非常具有编程经验，并且注重细节，因为细节决定成败

7喜指标 30+ USD

交易策略 Trend Catcher EA Pro 包含两种主要策略和一些可选模式，这些模式会改变 EA 的行为方式。 1交替单向趋势 这种模式专注于趋势跟踪，并控制风险。它每次只在一个方向上建仓，避免反向对冲交易。这使其成为长期自动化交易更安全、更稳定的选择。 最适合喜欢平稳、持续增长且回撤较小的交易者。 全方位同步交易 2.这种模式更加激进，交易速度也更快。当市场行情快速变化时，EA会同时抓住买入和卖出的机会。它还可以运用对冲逻辑，这有助于平衡风险敞口，但同时也会增加交易频率。 对于喜欢刺激交易并希望探索算法检测到的每一个信号的交易者来说，这堪称理想之选。 交易策略和时间 1选择交易策略类型——在“交替单向趋势”（安全）或“所有方向同时交易”（激进）之间进行选择。 2选择交易模式——选择EA是否可以同时开立买入和卖出仓位，还是只能开立单边仓位。 3工作时间/交易日–