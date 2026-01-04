指定
核心要求 ：趋势共振策略 + 严格风控，严禁马丁格尔 / 网格无限加仓
一、基础配置
项目
要求
开发平台
MetaTrader 5 （ MT5 ）
开发语言
MQL5
交易品种
XAUUSD/XAUUSD.c （兼容标准 / 美分账户）
核心周期
M30 （决策） + D1 （趋势过滤）
账户适配
ECN/STP 、标准、美分账户
禁止逻辑
马丁格尔加倍加仓、网格无限扛单
二、核心策略逻辑
1. 指标组合与开仓条件（需同时满足）
模块
指标参数
触发条件
趋势判断
D1 EMA200 （收盘价）
多头： M30 收盘价＞ EMA200 空头： M30 收盘价＜ EMA200
位置信号
M30 布林带（ 20,2 ）
多头：价格触碰 / 略下穿下轨空头：价格触碰略上穿上轨
震荡过滤
M30 MFI （ 14 ）
开仓仅允许 20≤MFI≤80MFI ＞ 80 禁多； MFI ＜ 20 禁空
量价验证
M30 OBV
多头：价涨 +OBV 涨空头：价跌 +OBV 跌
实现要点
1. 用 MT5 原生指标，读取已收盘 K 线 2. 指标初始化失败 / 数据不足，禁止开仓
2. 开仓 / 加仓规则
1. 初始手数：按账户资金 0.5% 风险计算，公式：
手数 = ( 账户权益 ×0.5%) ÷ (8 点止损 × 每点每手价值 )
手数需对齐平台最小最大 / 步长限制
2. 加仓（补仓）核心参数与条件：需同时满足以下所有条件方可执行补仓，严禁无规则补仓扩大风险；所有补仓参数开放外部可调，默认值如下：
（ 1 ）趋势确认：补仓方向与初始持仓方向一致，且 D1 EMA200 趋势未反转（多头补仓需 M30 收盘价仍＞ EMA200 ，空头补仓需 M30 收盘价仍＜ EMA200 ）；
（ 2 ）价格间隔：与上一笔持仓（初始开仓或上一次补仓）的价格间隔 ≥5 点（默认值，可外部调整范围 3-8 点），避免密集补仓；
（ 3 ）带宽要求： M30 布林带宽较上一笔持仓时扩大 ≥10% （默认值，可外部调整范围 5%-15% ），确认趋势延续性；
（ 4 ）指标过滤：补仓时 M30 MFI 仍处于 20≤MFI≤80 区间，且 OBV 量价同步（与持仓方向一致）；
（ 5 ）补仓频次：单方向单组持仓最多补仓 2 次（默认值，可外部调整范围 1-3 次，需同步调整总风险上限）；
（ 6 ）补仓手数：每次补仓手数 = 初始开仓手数（默认值，支持外部设置为初始手数的 0.5-1 倍，需确保总风险合规）；
（ 7 ）时间限制：距离上一笔持仓开仓时间 ≥1 根 M30K 线周期（即 30 分钟），避免短期频繁补仓。
3. 仓位上限：总持仓风险 ≤ 账户资金 3%
3. 平仓规则
平仓类型
触发条件
执行动作
固定止损
价格触达
多单 SL= 开仓价 -8 点；空单 SL= 开仓价 +8 点
分批止盈
浮盈 ≥15 点
平 50% 仓位，剩余仓位 SL 移至成本价
中轨出场
剩余仓位 +M30 收盘价触布林中轨
平掉所有剩余仓位
紧急平仓
重大事件前 10 分钟
平所有持仓，当日禁开新仓
三、单边行情风控补丁（优先级最高）
1. 单边识别
1. 带宽超限： M30 布林当前带宽＞近 20 根均值的 1.5 倍 → 判定大单边
2. 轨位熔断：连续 2 根 M30 收盘价突破布林轨 → 判定极端单边
2. 风控动作
单边状态
执行动作
带宽超限
禁止加仓；新开仓需价格回踩布林中轨
轨位熔断
禁止所有新开仓；价格回归轨道后解除
四、全局资金风控（硬性底线）
1. 单日最大亏损：亏损 ≥ 账户权益 5% → 当日锁仓，禁止开仓 / 加仓，次日解锁
2. 点差 / 滑点控制：点差＞ 30 点禁开仓；下单设置最大滑点 10-20 点
五、技术实现要求
1. 用 CTrade 类下单，错误处理：仅临时错误重试 1-2 次
2. 程序结构： OnTimer() （ 30 秒 / 次）做信号决策， OnTick() 管订单
3. 日志功能：记录开仓 / 加仓 / 平仓 / 风控触发事件，生成 TXT 日志（ CSV 兼容）
4. 可视化面板：图表显示趋势方向、 MFI 值、单边状态、当日亏损、持仓手数
5. 外部参数：开放布林 /MFI 周期、风险比例、点差上限等参数，新增开放加仓相关可调参数（默认值标注）：加仓价格间隔（默认 5 点）、布林带宽扩大比例（默认 10% ）、最大补仓次数（默认 2 次）、补仓手数倍数（默认 1 倍）、补仓时间间隔（默认 30 分钟），均设合理默认值及可调范围。
六、回测与验收标准
1. 回测配置
- 标的： XAUUSD ；周期：近 2 年；精度：真实 tick
- 点差：真实点差；滑点： 0-1 点
2. 验收指标（必须达标）
指标
要求
年化收益率
≥30%
最大回撤
≤15%
胜率
≥50%
单边行情表现
无连续加仓扛单，风控触发日志可查
实盘模拟
模拟盘运行 2 周，实盘与回测盈亏曲线偏差 ≤20%
3. 验收验证
1. 代码审查：无禁止逻辑，风控代码完整
2. 日志核查：关键事件记录清晰3. 异常测试：点差超限 / 滑点 / 休市场景下 EA 无崩溃