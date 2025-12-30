自由职业者部分

MT5黄金EA量化交易系统 开发

MQL5 专家 自动交易/指标调试 策略优化

指定

核心要求 ：趋势共振策略 + 严格风控，严禁马丁格尔 / 网格无限加仓

一、基础配置

项目

要求

开发平台

MetaTrader 5 （ MT5 ）

开发语言

MQL5

交易品种

XAUUSD/XAUUSD.c （兼容标准 / 美分账户）

核心周期

M30 （决策） + D1 （趋势过滤）

账户适配

ECN/STP 、标准、美分账户

禁止逻辑

马丁格尔加倍加仓、网格无限扛单

二、核心策略逻辑

1. 指标组合与开仓条件（需同时满足）

模块

指标参数

触发条件

趋势判断

D1 EMA200 （收盘价）

多头： M30 收盘价＞ EMA200 空头： M30 收盘价＜ EMA200

位置信号

M30 布林带（ 20,2 ）

多头：价格触碰 / 略下穿下轨空头：价格触碰略上穿上轨

震荡过滤

M30 MFI （ 14 ）

开仓仅允许 20≤MFI≤80MFI ＞ 80 禁多； MFI ＜ 20 禁空

量价验证

M30 OBV

多头：价涨 +OBV 涨空头：价跌 +OBV 跌

实现要点

1. 用 MT5 原生指标，读取已收盘 K 线 2. 指标初始化失败 / 数据不足，禁止开仓

2. 开仓 / 加仓规则

1. 初始手数：按账户资金 0.5% 风险计算，公式：
手数 = ( 账户权益 ×0.5%) ÷ (8 点止损 × 每点每手价值 )
手数需对齐平台最小最大 / 步长限制

2. 加仓（补仓）核心参数与条件：需同时满足以下所有条件方可执行补仓，严禁无规则补仓扩大风险；所有补仓参数开放外部可调，默认值如下：
（ 1 ）趋势确认：补仓方向与初始持仓方向一致，且 D1 EMA200 趋势未反转（多头补仓需 M30 收盘价仍＞ EMA200 ，空头补仓需 M30 收盘价仍＜ EMA200 ）；
（ 2 ）价格间隔：与上一笔持仓（初始开仓或上一次补仓）的价格间隔 ≥5 点（默认值，可外部调整范围 3-8 点），避免密集补仓；
（ 3 ）带宽要求： M30 布林带宽较上一笔持仓时扩大 ≥10% （默认值，可外部调整范围 5%-15% ），确认趋势延续性；
（ 4 ）指标过滤：补仓时 M30 MFI 仍处于 20≤MFI≤80 区间，且 OBV 量价同步（与持仓方向一致）；
（ 5 ）补仓频次：单方向单组持仓最多补仓 2 次（默认值，可外部调整范围 1-3 次，需同步调整总风险上限）；
（ 6 ）补仓手数：每次补仓手数 = 初始开仓手数（默认值，支持外部设置为初始手数的 0.5-1 倍，需确保总风险合规）；
（ 7 ）时间限制：距离上一笔持仓开仓时间 ≥1 根 M30K 线周期（即 30 分钟），避免短期频繁补仓。

3. 仓位上限：总持仓风险 ≤ 账户资金 3%

3. 平仓规则

平仓类型

触发条件

执行动作

固定止损

价格触达

多单 SL= 开仓价 -8 点；空单 SL= 开仓价 +8 点

分批止盈

浮盈 ≥15 点

平 50% 仓位，剩余仓位 SL 移至成本价

中轨出场

剩余仓位 +M30 收盘价触布林中轨

平掉所有剩余仓位

紧急平仓

重大事件前 10 分钟

平所有持仓，当日禁开新仓

三、单边行情风控补丁（优先级最高）

1. 单边识别

1. 带宽超限： M30 布林当前带宽＞近 20 根均值的 1.5 倍 → 判定大单边

2. 轨位熔断：连续 2 根 M30 收盘价突破布林轨 → 判定极端单边

2. 风控动作

单边状态

执行动作

带宽超限

禁止加仓；新开仓需价格回踩布林中轨

轨位熔断

禁止所有新开仓；价格回归轨道后解除

四、全局资金风控（硬性底线）

1. 单日最大亏损：亏损 ≥ 账户权益 5% → 当日锁仓，禁止开仓 / 加仓，次日解锁

2. 点差 / 滑点控制：点差＞ 30 点禁开仓；下单设置最大滑点 10-20 点

五、技术实现要求

1. 用 CTrade 类下单，错误处理：仅临时错误重试 1-2 次

2. 程序结构： OnTimer() （ 30 秒 / 次）做信号决策， OnTick() 管订单

3. 日志功能：记录开仓 / 加仓 / 平仓 / 风控触发事件，生成 TXT 日志（ CSV 兼容）

4. 可视化面板：图表显示趋势方向、 MFI 值、单边状态、当日亏损、持仓手数

5. 外部参数：开放布林 /MFI 周期、风险比例、点差上限等参数，新增开放加仓相关可调参数（默认值标注）：加仓价格间隔（默认 5 点）、布林带宽扩大比例（默认 10% ）、最大补仓次数（默认 2 次）、补仓手数倍数（默认 1 倍）、补仓时间间隔（默认 30 分钟），均设合理默认值及可调范围。

六、回测与验收标准

1. 回测配置

- 标的： XAUUSD ；周期：近 2 年；精度：真实 tick

- 点差：真实点差；滑点： 0-1 点

2. 验收指标（必须达标）

指标

要求

年化收益率

≥30%

最大回撤

≤15%

胜率

≥50%

单边行情表现

无连续加仓扛单，风控触发日志可查

实盘模拟

模拟盘运行 2 周，实盘与回测盈亏曲线偏差 ≤20%

3. 验收验证

1. 代码审查：无禁止逻辑，风控代码完整

2. 日志核查：关键事件记录清晰

3. 异常测试：点差超限 / 滑点 / 休市场景下 EA 无崩溃

反馈

1
开发者 1
等级
(40)
项目
71
8%
仲裁
18
11% / 56%
逾期
18
25%
空闲
2
开发者 2
等级
(31)
项目
41
41%
仲裁
2
100% / 0%
逾期
4
10%
空闲
3
开发者 3
等级
项目
0
0%
仲裁
0
逾期
0
空闲
相似订单
基于三根均线（MA）的EA交易 450+ USD
交易品种是伦敦金，用的指标是三根均线，策略本身并不复杂，非常简单，但是需要非常注重细节，把我的文字策略转化为准确的编程语言，并进行历史回测，请已经接过50个以上项目的人联系我，谢谢，希望你非常具有编程经验，并且注重细节，因为细节决定成败
MQL5现货黄金EA开发 - 多时间框架动量突破策略 200 - 1000 USD
【交易品种】XAUUSD（现货黄金） 【平台】MetaTrader 5 【时间框架】H1为主，M15为辅 【策略需求】： 1. 入场：价格突破前20根K线高点做多，突破低点做空 2. 过滤：需RSI>50确认多单，RSI<50确认空单 3. 出场：固定止盈100点，止损50点 4. 风控：单笔最大风险1%，每日最大亏损3% 【功能要求】： 1. 可配置参数面板 2. 支持回测 3. 交易记录保存 4. 新闻时间暂停交易功能 【交付要求】： 1. 完整MQ5源代码 2. 使用说明文档 3. 回测报告 【预算】$150-200 【周期】7天内完成
需要一个自动自动交易XAU的EA程序 100+ USD
尽可能的稳中求胜，胜率比达70以上 可以多开账号 多设备登录
Mt4 量化拆解 300+ USD
我只有信号源，也是量化，想要复制一个
求购黄金ea脚本价格可议 30 - 600 USD
可以回测数据、模拟盘实盘测试，价格可谈，面谈
7喜指标 30+ USD
交易策略 Trend Catcher EA Pro 包含两种主要策略和一些可选模式，这些模式会改变 EA 的行为方式。 1交替单向趋势 这种模式专注于趋势跟踪，并控制风险。它每次只在一个方向上建仓，避免反向对冲交易。这使其成为长期自动化交易更安全、更稳定的选择。 最适合喜欢平稳、持续增长且回撤较小的交易者。 全方位同步交易 2.这种模式更加激进，交易速度也更快。当市场行情快速变化时，EA会同时抓住买入和卖出的机会。它还可以运用对冲逻辑，这有助于平衡风险敞口，但同时也会增加交易频率。 对于喜欢刺激交易并希望探索算法检测到的每一个信号的交易者来说，这堪称理想之选。 交易策略和时间 1选择交易策略类型——在“交替单向趋势”（安全）或“所有方向同时交易”（激进）之间进行选择。 2选择交易模式——选择EA是否可以同时开立买入和卖出仓位，还是只能开立单边仓位。 3工作时间/交易日–
《出售》自动下单结算交易系统（量化）看图说话：《出售》 300 - 30000 USD
求购 30 - 200 USD
远程帮助我，安装EA并进行历史回测，告诉我详细的步骤和每一个细节
虚拟币交易所自动交易带策略的 30 - 50 USD
需要创建一个虚拟币自动交易带策略的，api

项目信息

预算
200 - 500 USD
截止日期
 7  10 天

客户

所下订单1
仲裁计数0