交易品种是伦敦金，用的指标是三根均线，策略本身并不复杂，非常简单，但是需要非常注重细节，把我的文字策略转化为准确的编程语言，并进行历史回测，请已经接过50个以上项目的人联系我，谢谢，希望你非常具有编程经验，并且注重细节，因为细节决定成败

