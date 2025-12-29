全部订单 规则 请观看如何订购自动交易 阅读 规则 在您发布或执行一个命令之前 怎样购买一个基于MQL5或者MQL4的交易机器人 参见样品需求规格来订购EA 类别中的新订单: 30 - 200 USD 帮我写一个TV的Pine Script的副图指标 200 - 1000 USD MQL5现货黄金EA开发 - 多时间框架动量突破策略 100+ USD 需要一个自动自动交易XAU的EA程序 300+ USD Mt4 量化拆解 30+ USD 想买一个mt4指标（形态查找） 30 - 50 USD 收一个突破ea 30 - 600 USD 求购黄金ea脚本价格可议 30+ USD 7喜指标 300 - 30000 USD 《出售》自动下单结算交易系统（量化）看图说话：《出售》 30 - 50 USD 虚拟币交易所自动交易带策略的 基于三根均线（MA）的EA交易 6 小时前 MQL5 专家 自动交易/指标调试 MySQL 描述 指定 交易品种是伦敦金，用的指标是三根均线，策略本身并不复杂，非常简单，但是需要非常注重细节，把我的文字策略转化为准确的编程语言，并进行历史回测，请已经接过50个以上项目的人联系我，谢谢，希望你非常具有编程经验，并且注重细节，因为细节决定成败 反馈 1 开发者 1 1 一小时前 等级 (433) 项目 686 34% 仲裁 32 72% / 9% 逾期 22 3% 工作中 相似订单 《出售》自动下单结算交易系统（量化）看图说话：《出售》 300 - 30000 USD 项目信息 预算 450+ USD 客户 所下订单6 仲裁计数0 为客户评分 规格质量 结果检查质量 可用性和沟通技巧 全部描述