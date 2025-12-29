指定

交易品种是伦敦金，用的指标是三根均线，策略本身并不复杂，非常简单，但是需要非常注重细节，把我的文字策略转化为准确的编程语言，并进行历史回测，请已经接过50个以上项目的人联系我，谢谢，希望你非常具有编程经验，并且注重细节，因为细节决定成败

反馈 1 开发者 1 等级 (433) 项目 686 34% 仲裁 32 72% / 9% 逾期 22 3% 工作中