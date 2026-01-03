指定
价格面仪。具体细节和要求。我们电话沟通。我不是经常在线。看到信息 我会找你。留下你的联系方式 谢谢
反馈
1
等级
项目
0
0%
仲裁
0
逾期
0
空闲
相似订单
MT5黄金EA量化交易系统 开发 200 - 500 USD核心要求 ：趋势共振策略 + 严格风控，严禁马丁格尔 / 网格无限加仓 一、基础配置 项目 要求 开发平台 MetaTrader 5 （ MT5 ） 开发语言 MQL5 交易品种 XAUUSD/XAUUSD.c （兼容标准 / 美分账户） 核心周期 M30 （决策） + D1 （趋势过滤） 账户适配 ECN/STP 、标准、美分账户 禁止逻辑 马丁格尔加倍加仓、网格无限扛单 二、核心策略逻辑 1. 指标组合与开仓条件（需同时满足） 模块 指标参数 触发条件 趋势判断 D1 EMA200 （收盘价） 多头： M30 收盘价＞ EMA200 空头： M30 收盘价＜ EMA200 位置信号 M30 布林带（ 20,2 ） 多头：价格触碰 / 略下穿下轨空头：价格触碰略上穿上轨 震荡过滤 M30 MFI （ 14 ） 开仓仅允许 20≤MFI≤80MFI ＞ 80 禁多； MFI ＜ 20 禁空 量价验证 M30 OBV 多头：价涨
基于三根均线（MA）的EA交易 450+ USD交易品种是伦敦金，用的指标是三根均线，策略本身并不复杂，非常简单，但是需要非常注重细节，把我的文字策略转化为准确的编程语言，并进行历史回测，请已经接过50个以上项目的人联系我，谢谢，希望你非常具有编程经验，并且注重细节，因为细节决定成败
MQL5现货黄金EA开发 - 多时间框架动量突破策略 200 - 1000 USD【交易品种】XAUUSD（现货黄金） 【平台】MetaTrader 5 【时间框架】H1为主，M15为辅 【策略需求】： 1. 入场：价格突破前20根K线高点做多，突破低点做空 2. 过滤：需RSI>50确认多单，RSI<50确认空单 3. 出场：固定止盈100点，止损50点 4. 风控：单笔最大风险1%，每日最大亏损3% 【功能要求】： 1. 可配置参数面板 2. 支持回测 3. 交易记录保存 4. 新闻时间暂停交易功能 【交付要求】： 1. 完整MQ5源代码 2. 使用说明文档 3. 回测报告 【预算】$150-200 【周期】7天内完成
需要一个自动自动交易XAU的EA程序 100+ USD尽可能的稳中求胜，胜率比达70以上 可以多开账号 多设备登录
Mt4 量化拆解 300+ USD我只有信号源，也是量化，想要复制一个
求购黄金ea脚本价格可议 30 - 600 USD可以回测数据、模拟盘实盘测试，价格可谈，面谈
7喜指标 30+ USD交易策略 Trend Catcher EA Pro 包含两种主要策略和一些可选模式，这些模式会改变 EA 的行为方式。 1交替单向趋势 这种模式专注于趋势跟踪，并控制风险。它每次只在一个方向上建仓，避免反向对冲交易。这使其成为长期自动化交易更安全、更稳定的选择。 最适合喜欢平稳、持续增长且回撤较小的交易者。 全方位同步交易 2.这种模式更加激进，交易速度也更快。当市场行情快速变化时，EA会同时抓住买入和卖出的机会。它还可以运用对冲逻辑，这有助于平衡风险敞口，但同时也会增加交易频率。 对于喜欢刺激交易并希望探索算法检测到的每一个信号的交易者来说，这堪称理想之选。 交易策略和时间 1选择交易策略类型——在“交替单向趋势”（安全）或“所有方向同时交易”（激进）之间进行选择。 2选择交易模式——选择EA是否可以同时开立买入和卖出仓位，还是只能开立单边仓位。 3工作时间/交易日–
项目信息
预算
100+ USD
客户
所下订单5
仲裁计数0