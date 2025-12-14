自由职业者部分

帮我写一个TV的Pine Script的副图指标

Other 专家 JavaScript

指定

只请熟悉Pine Script的人接单

把我的指标方式可视化出来，并且以副图的形式显示信号

每根K线对应一个网格信号

信号名称
第五个型号
第四个信号
第三个信号
第二个i信号
第一个信号


反馈

1
开发者 1
等级
(2)
项目
4
0%
仲裁
3
33% / 67%
逾期
2
50%
空闲
2
开发者 2
等级
项目
0
0%
仲裁
0
逾期
0
空闲
3
开发者 3
等级
(174)
项目
199
12%
仲裁
38
37% / 34%
逾期
5
3%
工作中
发布者： 2 代码
4
开发者 4
等级
(27)
项目
37
24%
仲裁
14
0% / 93%
逾期
4
11%
空闲
相似订单
《出售》自动下单结算交易系统（量化）看图说话：《出售》 300 - 30000 USD

项目信息

预算
30 - 200 USD

客户

(2)
所下订单12
仲裁计数0