Other 专家 JavaScript
指定
只请熟悉Pine Script的人接单
把我的指标方式可视化出来，并且以副图的形式显示信号
每根K线对应一个网格信号
|信号名称
|多
|空
|多
|空
|多
|多
|空
|空
|多
|多
|空
|多
|空
|第五个型号
|多
|空
|多
|空
|多
|空
|多
|空
|多
|空
|多
|空
|第四个信号
|多
|空
|多
|空
|空
|多
|多
|多
|多
|空
|第三个信号
|多
|空
|多
|空
|多
|多
|空
|多
|空
|多
|空
|第二个i信号
|多
|空
|多
|空
|多
|空
|多
|空
|多
|多
|空
|第一个信号
