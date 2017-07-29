天真的初学者的策略。 - 页 19

新评论
 
Retag Konow:

如果你已经成功地在两个MA上赚到了钱，那么这个策略真的没有什么天真之处。但是，仍然是初学者喜欢它。

我不知道是否应该把它从 "天真 "的名单中写出来......

摘自对埃德-西考特的采访。

- 你的交易计划在实践中表现如何？
- 该计划工作得很好。问题在于管理层，他们忍不住要调整系统的信号。例如，我记得有一次，节目组发出了购买糖的信号，当时糖的价格是5美分。老板们认为市场已经超买了，所以没有理会这个信号。当市场继续上涨时，做出了一个新的决定，在第一次20点回撤时买入[100点为1美分]。但回调并没有实现，在第一次30点的反应中，决定改为买入。但市场顽强地上涨，没有大幅回调，老板们把回调水平改为50点，然后是100点。最后，当糖在9美分左右时，人们决定市场看涨，因此最好在价格大幅上涨前买入。而在这个水平上，我们在管理账户中建立了多头头寸。
你可以猜到，市场很快就达到了顶峰。管理层无视卖出信号，加重了他们的错误--而这也可能是非常有利可图的。
由于所有这些干预措施，今年最有利可图的交易最终败下阵来。结果，相当多的客户没有得到理论上60%的年收入，而是以亏损告终。最后，这种武断的行为是我离开的主要原因之一。
...

- 你的第一个交易系统是什么？
- 我的第一个系统是Doncian的移动平均线品种之一。在这里，我使用了一种指数平均 的方法，它简化了计算，随着时间的推移，几乎消除了计算错误的影响。这在当时是非常新鲜的事情。

- 从我所说的第一个系统来看，之后还有其他系统。你如何确定系统需要被改变？
- 系统不需要被改变。诀窍是设计一个你作为一个交易员所能适应的系统。

Д.D. Schwager交换魔术师。

 
安德鲁-佩特拉斯

摘自对埃德-塞科塔的采访。

- 你的交易方案在实践中表现如何？
- 该方案运作完美。问题在于管理层，他们忍不住要调整系统的信号。例如，我记得有一次，节目组发出了购买糖的信号，当时糖的价格是5美分。老板们认为市场已经超买了，所以没有理会这个信号。当市场继续上涨时，做出了一个新的决定，在第一次20点回撤时买入[100点为1美分]。但回调并没有实现，在第一次30点的反应中，决定改为买入。但市场顽强地上涨，没有大幅回调，老板们把回调水平改为50点，然后是100点。最后，当糖在9美分左右时，人们决定市场看涨，因此最好在价格大幅上涨之前买入。而在这个水平上，我们在管理账户中建立了多头头寸。
你可以猜到，市场很快就达到了顶峰。管理层无视卖出信号，加重了他们的错误--而这也可能是非常有利可图的。
由于所有这些干预措施，今年最有利可图的交易最终败下阵来。结果，相当多的客户没有得到理论上60%的年收入，而是以亏损告终。最后，这种武断的行为是我离开的主要原因之一。
...

- 你的第一个交易系统是什么？
- 我的第一个系统是Doncian的移动平均线品种之一。在这里，我使用了一种指数平均 的方法，它简化了计算，随着时间的推移，几乎消除了计算错误的影响。这在当时是非常新鲜的事情。

- 从我所说的第一个系统来看，之后还有其他系统。你如何确定系统需要被改变？
- 系统不需要被改变。诀窍是设计一个你作为一个交易员所能适应的系统。

Д.D. Schwager交换魔术师。

非常有趣和有启示意义。谢谢你提供的例子。

我的结论是。

1.人们将自己的决定自动化，然后与执行这些决定的软件发生冲突。心理学的规律。

2.关于平均数：简单没有什么天真，但有意识，本身就是。只有天真的是初学者对自己的准备工作和对事情的理解有信心。他们愚蠢的决策决心，他们对市场自命不凡的看法，以及他们傲慢的无能。


他们需要帮助看清自己，让他们有机会在实践中不断地让自己的幻想失望，这样他们才能更快地成长。

 
我从滑行开始。很多人都是这样开始的。而且我认为，如果有一天我征服了这些MAs，这将是最好的交易方案。
 
标签 Konow:

非常有趣和有启示意义。谢谢你提供的例子。

我的结论是。

1.人们将自己的决定自动化，然后与执行这些决定的程序发生冲突。 心理学的规律。

2.关于平均数：简单而有意识，这本身就没有什么天真可言。幼稚的是新人对自己的准备工作和对事情的理解有信心。他们愚蠢的决策决心，他们对市场自命不凡的看法，以及他们傲慢的无能。


他们需要帮助看清自己，让他们有机会在实践中不断对自己的幻想感到失望，这样他们才能更快地成长。

金玉良言!+1000 000 000

新手需要心理学，但和新手一起工作并不容易，有些人就是很狂热。我们可以联合起来，我将通过新人的心理工作，而你则负责编程。

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫
我从滑行开始。很多人都是从他们开始的。我认为，如果我有一天能够使用MAs，这将是最好的交易解决方案。
MAs确实是指标中最好的。大多数其他指标最终都是由MAs构成的。它们也很容易被制成特定需求的指标。
 

一个天真的策略，实际写的是一个指标。

如果每日收盘价（绿线）在当天结束时高于高点（蓝线），第二天当价格高于高点时--卖出。


如果每天的收盘价（绿线）以低于低点（红线）的价格收盘，第二天，当价格低于低点时--买入。


这是一个非常天真的策略。


 
利利塔-博加奇科娃

一个天真的策略，实际写的是一个指标。

如果每天的收盘价（绿线）在当天结束时高于高点（蓝线），第二天价格高于高点时--卖出。


如果每天的收盘价（绿线）以低于低点（红线）的价格收盘，第二天，当价格低于低点时--买入。


这是一个非常天真的策略。


谢谢你提供这个例子。我会牢记在心。
 
利利塔-博加奇科娃

一个天真的策略，实际写的是一个指标。

如果每天的收盘价（绿线）在当天结束时高于高点（蓝线），第二天价格高于高点时--卖出。


如果每天的收盘价（绿线）以低于低点（红线）的价格收盘，第二天，当价格低于低点时--买入。


这是一个非常天真的策略。


高点和低点是每日蜡烛的高点和低点的平均值吗？
 
利利塔-博加奇科娃

是的，但要从与欧元报价的货币对，如EURAUD和AUDUSD。

你对战略的想法是什么？
 
标签 Konow:
该战略的想法是你的吗？

我不知道是否有人在我之前发布过这样的想法--我很抱歉我没有读过，因此我不认为自己是剽窃者。

1...121314151617181920
新评论