天真的初学者的策略。 - 页 19 1...121314151617181920 新评论 Andrew Petras 2017.06.24 18:07 #181 Retag Konow:如果你已经成功地在两个MA上赚到了钱，那么这个策略真的没有什么天真之处。但是，仍然是初学者喜欢它。 我不知道是否应该把它从 "天真 "的名单中写出来......摘自对埃德-西考特的采访。- 你的交易计划在实践中表现如何？- 该计划工作得很好。问题在于管理层，他们忍不住要调整系统的信号。例如，我记得有一次，节目组发出了购买糖的信号，当时糖的价格是5美分。老板们认为市场已经超买了，所以没有理会这个信号。当市场继续上涨时，做出了一个新的决定，在第一次20点回撤时买入[100点为1美分]。但回调并没有实现，在第一次30点的反应中，决定改为买入。但市场顽强地上涨，没有大幅回调，老板们把回调水平改为50点，然后是100点。最后，当糖在9美分左右时，人们决定市场看涨，因此最好在价格大幅上涨前买入。而在这个水平上，我们在管理账户中建立了多头头寸。 你可以猜到，市场很快就达到了顶峰。管理层无视卖出信号，加重了他们的错误--而这也可能是非常有利可图的。 由于所有这些干预措施，今年最有利可图的交易最终败下阵来。结果，相当多的客户没有得到理论上60%的年收入，而是以亏损告终。最后，这种武断的行为是我离开的主要原因之一。...- 你的第一个交易系统是什么？- 我的第一个系统是Doncian的移动平均线品种之一。在这里，我使用了一种指数平均 的方法，它简化了计算，随着时间的推移，几乎消除了计算错误的影响。这在当时是非常新鲜的事情。- 从我所说的第一个系统来看，之后还有其他系统。你如何确定系统需要被改变？- 系统不需要被改变。诀窍是设计一个你作为一个交易员所能适应的系统。Д.D. Schwager交换魔术师。 Реter Konow 2017.06.24 18:20 #182 安德鲁-佩特拉斯。摘自对埃德-塞科塔的采访。- 你的交易方案在实践中表现如何？- 该方案运作完美。问题在于管理层，他们忍不住要调整系统的信号。例如，我记得有一次，节目组发出了购买糖的信号，当时糖的价格是5美分。老板们认为市场已经超买了，所以没有理会这个信号。当市场继续上涨时，做出了一个新的决定，在第一次20点回撤时买入[100点为1美分]。但回调并没有实现，在第一次30点的反应中，决定改为买入。但市场顽强地上涨，没有大幅回调，老板们把回调水平改为50点，然后是100点。最后，当糖在9美分左右时，人们决定市场看涨，因此最好在价格大幅上涨之前买入。而在这个水平上，我们在管理账户中建立了多头头寸。 你可以猜到，市场很快就达到了顶峰。管理层无视卖出信号，加重了他们的错误--而这也可能是非常有利可图的。 由于所有这些干预措施，今年最有利可图的交易最终败下阵来。结果，相当多的客户没有得到理论上60%的年收入，而是以亏损告终。最后，这种武断的行为是我离开的主要原因之一。...- 你的第一个交易系统是什么？- 我的第一个系统是Doncian的移动平均线品种之一。在这里，我使用了一种指数平均 的方法，它简化了计算，随着时间的推移，几乎消除了计算错误的影响。这在当时是非常新鲜的事情。- 从我所说的第一个系统来看，之后还有其他系统。你如何确定系统需要被改变？- 系统不需要被改变。诀窍是设计一个你作为一个交易员所能适应的系统。Д.D. Schwager交换魔术师。非常有趣和有启示意义。谢谢你提供的例子。我的结论是。 1.人们将自己的决定自动化，然后与执行这些决定的软件发生冲突。心理学的规律。2.关于平均数：简单没有什么天真，但有意识，本身就是。只有天真的是初学者对自己的准备工作和对事情的理解有信心。他们愚蠢的决策决心，他们对市场自命不凡的看法，以及他们傲慢的无能。他们需要帮助看清自己，让他们有机会在实践中不断地让自己的幻想失望，这样他们才能更快地成长。 Renat Akhtyamov 2017.06.24 20:14 #183 我从滑行开始。很多人都是这样开始的。而且我认为，如果有一天我征服了这些MAs，这将是最好的交易方案。 Vasily Perepelkin 2017.06.24 20:21 #184 标签 Konow:非常有趣和有启示意义。谢谢你提供的例子。我的结论是。 1.人们将自己的决定自动化，然后与执行这些决定的程序发生冲突。 心理学的规律。2.关于平均数：简单而有意识，这本身就没有什么天真可言。幼稚的是新人对自己的准备工作和对事情的理解有信心。他们愚蠢的决策决心，他们对市场自命不凡的看法，以及他们傲慢的无能。他们需要帮助看清自己，让他们有机会在实践中不断对自己的幻想感到失望，这样他们才能更快地成长。金玉良言!+1000 000 000新手需要心理学，但和新手一起工作并不容易，有些人就是很狂热。我们可以联合起来，我将通过新人的心理工作，而你则负责编程。 Yuriy Asaulenko 2017.06.24 20:58 #185 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。 我从滑行开始。很多人都是从他们开始的。我认为，如果我有一天能够使用MAs，这将是最好的交易解决方案。 MAs确实是指标中最好的。大多数其他指标最终都是由MAs构成的。它们也很容易被制成特定需求的指标。 Lilita Bogachkova 2017.06.24 20:59 #186 一个天真的策略，实际写的是一个指标。如果每日收盘价（绿线）在当天结束时高于高点（蓝线），第二天当价格高于高点时--卖出。如果每天的收盘价（绿线）以低于低点（红线）的价格收盘，第二天，当价格低于低点时--买入。这是一个非常天真的策略。 Реter Konow 2017.06.24 21:08 #187 利利塔-博加奇科娃。一个天真的策略，实际写的是一个指标。如果每天的收盘价（绿线）在当天结束时高于高点（蓝线），第二天价格高于高点时--卖出。如果每天的收盘价（绿线）以低于低点（红线）的价格收盘，第二天，当价格低于低点时--买入。这是一个非常天真的策略。 谢谢你提供这个例子。我会牢记在心。 khorosh 2017.06.24 21:20 #188 利利塔-博加奇科娃。一个天真的策略，实际写的是一个指标。如果每天的收盘价（绿线）在当天结束时高于高点（蓝线），第二天价格高于高点时--卖出。如果每天的收盘价（绿线）以低于低点（红线）的价格收盘，第二天，当价格低于低点时--买入。这是一个非常天真的策略。 高点和低点是每日蜡烛的高点和低点的平均值吗？ Реter Konow 2017.06.24 21:34 #189 利利塔-博加奇科娃。 是的，但要从与欧元报价的货币对，如EURAUD和AUDUSD。 你对战略的想法是什么？ Lilita Bogachkova 2017.06.24 21:38 #190 标签 Konow: 该战略的想法是你的吗？我不知道是否有人在我之前发布过这样的想法--我很抱歉我没有读过，因此我不认为自己是剽窃者。 1...121314151617181920 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果你已经成功地在两个MA上赚到了钱，那么这个策略真的没有什么天真之处。但是，仍然是初学者喜欢它。
我不知道是否应该把它从 "天真 "的名单中写出来......
摘自对埃德-西考特的采访。
- 你的交易计划在实践中表现如何？
- 该计划工作得很好。问题在于管理层，他们忍不住要调整系统的信号。例如，我记得有一次，节目组发出了购买糖的信号，当时糖的价格是5美分。老板们认为市场已经超买了，所以没有理会这个信号。当市场继续上涨时，做出了一个新的决定，在第一次20点回撤时买入[100点为1美分]。但回调并没有实现，在第一次30点的反应中，决定改为买入。但市场顽强地上涨，没有大幅回调，老板们把回调水平改为50点，然后是100点。最后，当糖在9美分左右时，人们决定市场看涨，因此最好在价格大幅上涨前买入。而在这个水平上，我们在管理账户中建立了多头头寸。
你可以猜到，市场很快就达到了顶峰。管理层无视卖出信号，加重了他们的错误--而这也可能是非常有利可图的。
由于所有这些干预措施，今年最有利可图的交易最终败下阵来。结果，相当多的客户没有得到理论上60%的年收入，而是以亏损告终。最后，这种武断的行为是我离开的主要原因之一。
...
- 你的第一个交易系统是什么？
- 我的第一个系统是Doncian的移动平均线品种之一。在这里，我使用了一种指数平均 的方法，它简化了计算，随着时间的推移，几乎消除了计算错误的影响。这在当时是非常新鲜的事情。
- 从我所说的第一个系统来看，之后还有其他系统。你如何确定系统需要被改变？
- 系统不需要被改变。诀窍是设计一个你作为一个交易员所能适应的系统。
Д.D. Schwager交换魔术师。
摘自对埃德-塞科塔的采访。
- 你的交易方案在实践中表现如何？
- 该方案运作完美。问题在于管理层，他们忍不住要调整系统的信号。例如，我记得有一次，节目组发出了购买糖的信号，当时糖的价格是5美分。老板们认为市场已经超买了，所以没有理会这个信号。当市场继续上涨时，做出了一个新的决定，在第一次20点回撤时买入[100点为1美分]。但回调并没有实现，在第一次30点的反应中，决定改为买入。但市场顽强地上涨，没有大幅回调，老板们把回调水平改为50点，然后是100点。最后，当糖在9美分左右时，人们决定市场看涨，因此最好在价格大幅上涨之前买入。而在这个水平上，我们在管理账户中建立了多头头寸。
你可以猜到，市场很快就达到了顶峰。管理层无视卖出信号，加重了他们的错误--而这也可能是非常有利可图的。
由于所有这些干预措施，今年最有利可图的交易最终败下阵来。结果，相当多的客户没有得到理论上60%的年收入，而是以亏损告终。最后，这种武断的行为是我离开的主要原因之一。
...
- 你的第一个交易系统是什么？
- 我的第一个系统是Doncian的移动平均线品种之一。在这里，我使用了一种指数平均 的方法，它简化了计算，随着时间的推移，几乎消除了计算错误的影响。这在当时是非常新鲜的事情。
- 从我所说的第一个系统来看，之后还有其他系统。你如何确定系统需要被改变？
- 系统不需要被改变。诀窍是设计一个你作为一个交易员所能适应的系统。
Д.D. Schwager交换魔术师。
非常有趣和有启示意义。谢谢你提供的例子。
我的结论是。
1.人们将自己的决定自动化，然后与执行这些决定的软件发生冲突。心理学的规律。
2.关于平均数：简单没有什么天真，但有意识，本身就是。只有天真的是初学者对自己的准备工作和对事情的理解有信心。他们愚蠢的决策决心，他们对市场自命不凡的看法，以及他们傲慢的无能。
他们需要帮助看清自己，让他们有机会在实践中不断地让自己的幻想失望，这样他们才能更快地成长。
非常有趣和有启示意义。谢谢你提供的例子。
我的结论是。
1.人们将自己的决定自动化，然后与执行这些决定的程序发生冲突。 心理学的规律。
2.关于平均数：简单而有意识，这本身就没有什么天真可言。幼稚的是新人对自己的准备工作和对事情的理解有信心。他们愚蠢的决策决心，他们对市场自命不凡的看法，以及他们傲慢的无能。
他们需要帮助看清自己，让他们有机会在实践中不断对自己的幻想感到失望，这样他们才能更快地成长。
金玉良言!+1000 000 000
新手需要心理学，但和新手一起工作并不容易，有些人就是很狂热。我们可以联合起来，我将通过新人的心理工作，而你则负责编程。
我从滑行开始。很多人都是从他们开始的。我认为，如果我有一天能够使用MAs，这将是最好的交易解决方案。
一个天真的策略，实际写的是一个指标。
如果每日收盘价（绿线）在当天结束时高于高点（蓝线），第二天当价格高于高点时--卖出。
如果每天的收盘价（绿线）以低于低点（红线）的价格收盘，第二天，当价格低于低点时--买入。
这是一个非常天真的策略。
一个天真的策略，实际写的是一个指标。
如果每天的收盘价（绿线）在当天结束时高于高点（蓝线），第二天价格高于高点时--卖出。
如果每天的收盘价（绿线）以低于低点（红线）的价格收盘，第二天，当价格低于低点时--买入。
这是一个非常天真的策略。
一个天真的策略，实际写的是一个指标。
如果每天的收盘价（绿线）在当天结束时高于高点（蓝线），第二天价格高于高点时--卖出。
如果每天的收盘价（绿线）以低于低点（红线）的价格收盘，第二天，当价格低于低点时--买入。
这是一个非常天真的策略。
是的，但要从与欧元报价的货币对，如EURAUD和AUDUSD。
该战略的想法是你的吗？
我不知道是否有人在我之前发布过这样的想法--我很抱歉我没有读过，因此我不认为自己是剽窃者。