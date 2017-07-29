天真的初学者的策略。 - 页 14 1...7891011121314151617181920 新评论 Реter Konow 2017.06.23 21:23 #131 我认为这不是了解情况的最好地方。没有人感兴趣。相信我。 Evgeny Belyaev 2017.06.23 21:35 #132 瓦西里-佩雷佩尔金。不，不，你误解了我和马克思的关系结构，他自己私下来找我，开始哭诉他在交易中的失败，说MO不起作用，下一根蜡烛的颜色无法预测，而且在python上没有实现雷舍托夫的机器。我给他提供了几本关于心理学的书，他就发飙了，他开始像最后一个流浪汉一样骂我，说他和我母亲上床等等，我真的被这样的不足吓得失去了理智，对话当时就停止了，他给我发了一些东西，我都没有看。我不相信你。我不相信你，马克西姆是一个正常的人，他不会屈服于肮脏的懦夫的水平。瓦西里-佩雷佩尔金。我不敢和他私下交谈。 为什么？你害怕上网络吗？那你是怎么出去的呢？ Victor Ziborov 2017.06.23 21:44 #133 当人们分享他们的经验，他们的模式时，这很有趣。而当他们变得个人化，说脏话，打架时，就不再有趣了。"无聊，女孩。" [删除] 2017.06.23 21:56 #134 瓦西里-佩雷佩尔金。不，不，你误解了我和马克思的关系结构，他自己私下来找我，开始哭诉他在交易中的失败，说MO不起作用，下一根蜡烛的颜色无法预测，而且在python上没有实现雷舍托夫的机器。我给了他几本关于心理学的书，他就生气了，他开始像最后一个流浪汉一样说脏话，说他和我母亲睡觉等等，我真的被这样的不足吓到了，对话就停止了，他给我发了一些东西，我甚至没有看，我害怕和他私下交谈。"他开始像个流浪汉一样骂我，说他和我妈妈睡在一起，等等。 这是唯一的真理，它是由E.沃尔诺夫从恶作剧塔斯那里借来的，他相当擅长对讨厌的人发牢骚。上述文本中的其他内容都是公然的谎言。" Evgeny Belyaev 2017.06.23 22:50 #135 现在一切都说得通了。你可以看到谁是男人，谁是小胡子。https://youtu.be/ZpIzmiXCpWA?t=1632 nowi 2017.06.23 22:56 #136 nnda...新郎是一个美妙的do......b...他要教))))，这样一个低劣的...可悲的...你不知道该哭还是该笑 Dmitry Belov 2017.06.23 23:21 #137 标签 Konow:在我看来，任何通过收集统计数据找到模式的方法，在默认情况下，都不如用逻辑找到模式的方法有效。毕竟，统计是第一位的。选择历史上80%以上的成功模式，你将永远处于盈利状态。市场往往不符合逻辑，或者说它有自己的逻辑，这与90%的赞助商的逻辑不同。)) Dmitry Belov 2017.06.23 23:27 #138 吉安尼。一个策略必须适合你个人，适合你对利润和风险的要求，机器无法找出你所适应的水平，而你又离不开它。你建议尝试多少种策略，以便找到适合你个人的策略？而你应该花多少时间来测试每一项？))你的建议类似于，如果你是个百万富翁，这是你余生的爱好)) Dmitry Belov 2017.06.23 23:35 #139 同事们，也许我们应该把明显的水灾从线程中剪掉？"关于这个话题的干货显然会更有用，你们怎么看？"版主可以这样做吗？ Yuriy Asaulenko 2017.06.23 23:44 #140 德米特里-贝洛夫。 你建议你尝试多少种策略，以便找到适合你个人的策略？那你想在每个人身上测试多长时间？))你的建议就好比说，如果你已经是个百万富翁，这里有一个你余生的爱好 ))实际上，你不必多做尝试。大多数策略（不是MO），无论它们建立在什么基础上，无论使用什么指标，都是大致相当的。基本原则是大致相同的。也就是说，我们只有几类常规的策略。一般来说，没有什么选择）。所有基于逻辑的策略的普遍问题是不可能以算法方式描述和系统化所有情况。即通过引入越来越多的新指标、条件和限制，将这类策略中的亏损交易降到最低。最终，这个系统变得难以忍受。这里是数据挖掘（MOE、神经网络等）真正必要的地方。 1...7891011121314151617181920 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在我看来，任何通过收集统计数据找到模式的方法，在默认情况下，都不如用逻辑找到模式的方法有效。
毕竟，统计是第一位的。选择历史上80%以上的成功模式，你将永远处于盈利状态。市场往往不符合逻辑，或者说它有自己的逻辑，这与90%的赞助商的逻辑不同。))
一个策略必须适合你个人，适合你对利润和风险的要求，机器无法找出你所适应的水平，而你又离不开它。
你建议尝试多少种策略，以便找到适合你个人的策略？而你应该花多少时间来测试每一项？))你的建议类似于，如果你是个百万富翁，这是你余生的爱好))
你建议你尝试多少种策略，以便找到适合你个人的策略？那你想在每个人身上测试多长时间？))你的建议就好比说，如果你已经是个百万富翁，这里有一个你余生的爱好 ))
实际上，你不必多做尝试。大多数策略（不是MO），无论它们建立在什么基础上，无论使用什么指标，都是大致相当的。基本原则是大致相同的。也就是说，我们只有几类常规的策略。一般来说，没有什么选择）。
所有基于逻辑的策略的普遍问题是不可能以算法方式描述和系统化所有情况。即通过引入越来越多的新指标、条件和限制，将这类策略中的亏损交易降到最低。最终，这个系统变得难以忍受。
这里是数据挖掘（MOE、神经网络等）真正必要的地方。