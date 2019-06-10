"新神经 "是MetaTrader 5平台的一个开源神经网络引擎项目。 - 页 8 123456789101112131415...100 新评论 --- 2011.10.19 19:13 #71 TheXpert。 我并不是偶然犯错的 :)蜡是指蜡，非常有象征意义。我不知道它有错误的字母，直到你指出来:) 如果它确实是我认为的意思（Volvox 和它的推论），那也是相当有象征意义的。 Reaper 2011.10.19 19:19 #72 Renat: 听到这方面的批评和想法是很有意思的。 任何有助于改善服务的事情都是好事，而这些建议是有贡献的，所以它非常有用。 MQL5的SVN是一个好主意，在这一点上迟早是不需要的。项目 共享和网络空间，这很好。 所有这些都很好地帮助了开发者，甚至MQL5.com中包含的MindMap也很好。 Renat Fatkhullin 2011.10.19 19:20 #73 死神。它需要工作端口，但不是从头开始探索新的解决方案，创建神经网络"，使 "是一个很好的基础开始，因为只有转换工作，然后可以更深入，在其他神经网络为那些谁想要去进一步。是的，实施与现有神经包的直接整合是一个好主意。 这将吸引那些已经习惯于使用某种工具箱而不想改变它的用户。但是，我们想开始为MetaTrader 5平台的复杂系统的公开开发过程。它是为了准备联合工作的基础设施，并启动不是一个项目，而是几十个或几百个项目。 前段时间，我们为MQL4/MQL5 开发者推出了专门的自由职业者服务。许多人持怀疑态度，不相信其可行性。但它现在已经成功启动并运行。同样，也有怀疑论者不相信创建云计算系统来优化交易策略的可能性。但我们已经创建了这样一个系统--它确实是一场面向大众的金融市场分析的革命。现在，我们有一个想法，要推出一个平台，以吸引开发人员，他们将能够快速和方便地进行MetaTrader 5的团体开发。如果我们成功，它将成为市场分析技术长期发展的基础。我们需要的不是一次性的项目，而是大规模的方法，数以百计的努力。而对于这样的项目，我们需要一个培育的环境--在一个地方的用户社区，整合到大量的流程中。 Renat Fatkhullin 2011.10.19 19:22 #74 sergeev: 顺便说一下，雷纳特， 我很想知道Wox这个前缀是怎么来的，是什么意思？ 它是其他词的一个结尾吗（听起来像Volvox） ？只要我一直在工作，我就一直想知道 :) 这很简单--《作品》的简化，加上拉丁文的Vox（Vox populi--人民的声音）。 TheXpert 2011.10.19 19:23 #75 雷纳特。但我们希望启动MetaTrader 5平台复杂系统的公开开发进程。这是为了准备合作工作的基础设施，并启动不仅仅是一个项目，而是几十个、几百个项目。 哈，我们有一个MT5的插件项目，Joo处于低迷状态。我们的想法是整合半自动化的库，它们实现了特定的接口。我想它也会很有用 :) Reaper 2011.10.19 19:45 #76 Renat: 但我们希望启动MetaTrader 5平台复杂系统的公开开发进程。确切地说，是为合作工作准备基础设施，不仅要启动一个项目，而且要启动几十个、几百个项目。这是一个非常雄心勃勃的项目，很光荣，而且可以做到，我看到了这个项目的前景，很多程序员都很感兴趣。前段时间，我们为MQL4/MQL5开发者推出了专门的自由职业者服务。许多人持怀疑态度，不相信其可行性。然而，它现在已经成功启动并运行。显然，我知道这是一个项目，我认为它是非常聪明、诚实和革命性的。因为除了它的重要性外，还为自己拥有一份工作创造了条件，那些真正优秀的人。同样，也有怀疑者不相信创造云计算来优化交易策略的可能性。但我们已经创建了这样一个系统--它确实是一场面向大众的金融市场分析的革命。我一直认为这是金融市场研究史上的一场革命，它的革命性和科学性比你第一眼看到的要强得多，这就是像MetaTrader5磁铁一样攻击我的原因。 多么大的一个独特项目，我从来没有怀疑过，因为我在这里看到了一个大的未来，以及在这个现代时代迟早会发生什么。未来在很大程度上基于云计算，MQL5显然是该领域的领导者，我没有看到任何其他解决方案。基础设施非常完善。没有其他方法可以让这个系统被认为比这更好。现在有一个想法，就是推出一个平台，吸引那些能够快速、方便地为MetaTrader 5进行小组开发的开发者。，如果成功的话，这将成为市场分析技术长期发展的基础。很好。我看不出它有什么理由不工作。这也是一个伟大的想法，对研究人员和行业专家来说是一个很好的机会。需要的不是一次性的项目，而是大规模的项目，数量达到数百个。 而这样的项目需要一个培育的环境--在一个地方的用户社区，整合到大量的流程中。我同意......，这是一个非常雄心勃勃的项目，也是一个革命性的项目，程序员、网站开发和独特语言的集中为简化和改进创造了条件。 让我们来看看...所有这些都非常有趣。 Reaper 2011.10.19 19:58 #77 Urain。不是一个问题。但如果你使用在线翻译，请在MS Word中检查句子的正确性。只有结构正确的句子才能被正确翻译。谢谢你。 我理解你的句子。1个音节也会影响这个词的翻译。 幸运的是，你不需要像MS Word这样的外部程序，因为我可以直接用我的母语写到mql5.com的信息编辑器，当有那个词的时候，文字会用红色的下划线（我想这是浏览器设置和Windows自动语言校正的工作）。 我将尽力沟通，幸运的是，我们在2011年有翻译--人工学习，在线 :D 在1995年，这个伟大的机会并不存在。 TheXpert 2011.10.19 20:25 #78 描述一个神经元和一个层。我的解释与生物学观点略有不同神经元本身是一个输入x到输出y的简单转换器。我的方案中的神经元没有突触。只有输入（x）、输出（y）、误差（e）和阈值（t）。误差是神经元的内在属性，是学习的必要条件。可选的是，它可以通过迭代来实现可视化。 相同的神经元可以被组合成一个层。一个层是一组相同的神经元的集合（向量）。神经元的输入和输出构成该层的输入和输出缓冲区。缓冲器是一个单独的实体，用于连接神经元和突触，是简化通信方案的间隔物。结合神经元可以在许多情况下过渡到矢量数学，而且往往可以简化和加快操作。该层至少由一个神经元组成。... Mykola Demko 2011.10.19 20:33 #79 TheXpert。描述一个神经元和一个层。..............抓住第一个巴掌，如果一个层中有不同类型的神经元怎么办？并请详细说明 "缓冲区 "实体是什么？澄清后的其余部分。 TheXpert 2011.10.19 21:11 #80 Urain。抓住第一个巴掌，如果该层中有不同类型的神经元怎么办？这不可能是正确的。不同的类型在不同的层次。我告诉你，你甚至可以让每个神经元成为一个独立的层。关于缓冲区，我宁愿用一个例子。让我到房子里去。 123456789101112131415...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我并不是偶然犯错的 :)蜡是指蜡，非常有象征意义。我不知道它有错误的字母，直到你指出来:)
听到这方面的批评和想法是很有意思的。
MQL5的SVN是一个好主意，在这一点上迟早是不需要的。
项目 共享和网络空间，这很好。
所有这些都很好地帮助了开发者，甚至MQL5.com中包含的MindMap也很好。
它需要工作端口，但不是从头开始探索新的解决方案，创建神经网络"，使 "是一个很好的基础开始，因为只有转换工作，然后可以更深入，在其他神经网络为那些谁想要去进一步。
是的，实施与现有神经包的直接整合是一个好主意。
这将吸引那些已经习惯于使用某种工具箱而不想改变它的用户。
但是，我们想开始为MetaTrader 5平台的复杂系统的公开开发过程。它是为了准备联合工作的基础设施，并启动不是一个项目，而是几十个或几百个项目。
前段时间，我们为MQL4/MQL5 开发者推出了专门的自由职业者服务。许多人持怀疑态度，不相信其可行性。但它现在已经成功启动并运行。
同样，也有怀疑论者不相信创建云计算系统来优化交易策略的可能性。但我们已经创建了这样一个系统--它确实是一场面向大众的金融市场分析的革命。
现在，我们有一个想法，要推出一个平台，以吸引开发人员，他们将能够快速和方便地进行MetaTrader 5的团体开发。
如果我们成功，它将成为市场分析技术长期发展的基础。
我们需要的不是一次性的项目，而是大规模的方法，数以百计的努力。
而对于这样的项目，我们需要一个培育的环境--在一个地方的用户社区，整合到大量的流程中。
顺便说一下，雷纳特， 我很想知道Wox这个前缀是怎么来的，是什么意思？ 它是其他词的一个结尾吗（听起来像Volvox） ？
只要我一直在工作，我就一直想知道 :)
但我们希望启动MetaTrader 5平台复杂系统的公开开发进程。这是为了准备合作工作的基础设施，并启动不仅仅是一个项目，而是几十个、几百个项目。
但我们希望启动MetaTrader 5平台复杂系统的公开开发进程。确切地说，是为合作工作准备基础设施，不仅要启动一个项目，而且要启动几十个、几百个项目。
这是一个非常雄心勃勃的项目，很光荣，而且可以做到，我看到了这个项目的前景，很多程序员都很感兴趣。
前段时间，我们为MQL4/MQL5开发者推出了专门的自由职业者服务。许多人持怀疑态度，不相信其可行性。然而，它现在已经成功启动并运行。
显然，我知道这是一个项目，我认为它是非常聪明、诚实和革命性的。因为除了它的重要性外，还为自己拥有一份工作创造了条件，那些真正优秀的人。
同样，也有怀疑者不相信创造云计算来优化交易策略的可能性。但我们已经创建了这样一个系统--它确实是一场面向大众的金融市场分析的革命。
我一直认为这是金融市场研究史上的一场革命，它的革命性和科学性比你第一眼看到的要强得多，这就是像MetaTrader5磁铁一样攻击我的原因。 多么大的一个独特项目，我从来没有怀疑过，因为我在这里看到了一个大的未来，以及在这个现代时代迟早会发生什么。未来在很大程度上基于云计算，MQL5显然是该领域的领导者，我没有看到任何其他解决方案。基础设施非常完善。没有其他方法可以让这个系统被认为比这更好。
现在有一个想法，就是推出一个平台，吸引那些能够快速、方便地为MetaTrader 5进行小组开发的开发者。
，如果成功的话，这将成为市场分析技术长期发展的基础。
很好。我看不出它有什么理由不工作。这也是一个伟大的想法，对研究人员和行业专家来说是一个很好的机会。
需要的不是一次性的项目，而是大规模的项目，数量达到数百个。
而这样的项目需要一个培育的环境--在一个地方的用户社区，整合到大量的流程中。
我同意......
，这是一个非常雄心勃勃的项目，也是一个革命性的项目，程序员、网站开发和独特语言的集中为简化和改进创造了条件。
让我们来看看...所有这些都非常有趣。
不是一个问题。但如果你使用在线翻译，请在MS Word中检查句子的正确性。
只有结构正确的句子才能被正确翻译。
谢谢你。
我理解你的句子。1个音节也会影响这个词的翻译。
幸运的是，你不需要像MS Word这样的外部程序，因为我可以直接用我的母语写到mql5.com的信息编辑器，当有那个词的时候，文字会用红色的下划线（我想这是浏览器设置和Windows自动语言校正的工作）。
我将尽力沟通，幸运的是，我们在2011年有翻译--人工学习，在线 :D
在1995年，这个伟大的机会并不存在。
描述一个神经元和一个层。
我的解释与生物学观点略有不同
神经元本身是一个输入x到输出y的简单转换器。我的方案中的神经元没有突触。只有输入（x）、输出（y）、误差（e）和阈值（t）。误差是神经元的内在属性，是学习的必要条件。可选的是，它可以通过迭代来实现可视化。
相同的神经元可以被组合成一个层。一个层是一组相同的神经元的集合（向量）。
神经元的输入和输出构成该层的输入和输出缓冲区。缓冲器是一个单独的实体，用于连接神经元和突触，是简化通信方案的间隔物。
结合神经元可以在许多情况下过渡到矢量数学，而且往往可以简化和加快操作。
该层至少由一个神经元组成。
...
描述一个神经元和一个层。...........
...
抓住第一个巴掌，如果一个层中有不同类型的神经元怎么办？
并请详细说明 "缓冲区 "实体是什么？
澄清后的其余部分。
抓住第一个巴掌，如果该层中有不同类型的神经元怎么办？
这不可能是正确的。不同的类型在不同的层次。我告诉你，你甚至可以让每个神经元成为一个独立的层。
关于缓冲区，我宁愿用一个例子。让我到房子里去。