"新神经 "是MetaTrader 5平台的一个开源神经网络引擎项目。 - 页 6

Mykola Demko 2011.10.19 17:37 #51

TheXpert 2011.10.19 17:48 #52

Renat Fatkhullin 2011.10.19 18:04 #53

Встроенные возможности работы с графикой в TeamWox www.teamwox.com В статье рассматривается работа с графическими изображениями, используя встроенные возможности системы TeamWox.

TheXpert 2011.10.19 18:07 #54

Reaper 2011.10.19 18:16 #55

Using Neural Networks In MetaTrader - MQL4 Articles www.mql5.com Using Neural Networks In MetaTrader - MQL4 Articles: features of automated forex trading and strategy tester

Renat Fatkhullin 2011.10.19 18:19 #56

Renat Fatkhullin 2011.10.19 18:22 #57

TheXpert 2011.10.19 18:31 #58

TheXpert 2011.10.19 18:41 #59

2011.10.19 18:46 #60

Как заказать торгового робота на MQL5 и MQL4 2010.06.18MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com С запуском сервиса "Работа" MQL5.community становится идеальным местом для размещения заказов и оказания услуг программирования. Тысячи трейдеров и разработчиков ежедневно посещают этот ресурс и с легкостью могут помочь друг другу. Для трейдера сервис "Работа" - это легкая возможность получить свой собственный эксперт. Для MQL5-разработчика это возможность легко найти новых клиентов. В данной статье мы рассмотрим возможности этого сервиса.
谁能推荐一些在线绘图软件？
问问米什卡，他是绘图软件方面的专家。我是用PaintNet画的，纯粹的方案不多，但要学一个新的方案是很无奈的。
ZS：就用铅笔涂鸦，然后扫描。不是为了宣传 :o)
一个笔试 :)
我将在晚上概述所有的共同实体和通过它们的概念网络。
谁能提供一些在线绘图工具，用于绘制图表或其他东西？
我们在TeamWox中内置了MindMap、图表和Visio块。如果我们在MQL5.com做一个项目部分，我们将很容易在内置编辑器中包括这些功能。
如果我们在MQL5.com做一个项目部分，我们可以很容易地在标准编辑器中包括这些功能。
你能成为这个项目开放的一部分吗？
例如，你认为使用FANN 库版本的MT4，转换MQL5的一个良好开端是什么？
快速人工神经网络 是一个很好的开始基础，已经实施。
你对模糊逻辑有什么看法？
Renat, 你要启动这个项目吗？如果是的话，那么至少要告诉我们一点关于发射的进展情况 :) 。
我们当然会，基础设施方面的工作已经开始。
我们要推出的第一件事是为任何用户提供内置存储的子版本，可从编辑器中访问。
到目前为止，对存储库有一个简单的想法。
为了维护每个MQL5账户使用subversion的信息，我们将添加"MQL5存储"标志字段。它可以从网站的网络界面或编辑器启用。默认情况下，有两个主要的物理库--合作项目的项目 库和个人 项目的个人 库。
用户的项目 存储被映射到/MQL5/MQL5项目，来自Personal/renat 的个人文件夹被映射到/MQL5根，其他人的共享文件夹（作者不是同一个人）被映射到/MQL5/MQL5共享。MQL5项目和MQL5共享在代码编辑器中以单独的图标显示，并且总是在列表的顶部。
当你点击这些文件夹时，"你可以连接到MQL5存储代码的在线存储库，无需注册。这里是授权。如果你没有账户，请注册并获得2美元奖金"。
如果您有授权，但没有启用存储，会出现 "激活免费的MQL5存储，您可以存储您的数据并参与联合项目 "的窗口。
用户可以通过选择 "与这个用户（如rosh）分享这个文件夹（如 indicators/share）"来与其他用户分享他们的任何子目录。
因此，版本库将授予 rosh 对指定文件夹 /Personal/renat/indicators/share 的访问权。
用户rosh开始在他/她的编辑器中看到来自renat的文件（同步后）在/MQL5/MQL5 Shared/renat/indicators/share。
听到这方面的批评和想法很有意思。
一个用户可以通过说 "与这个用户（如rosh）分享这个文件夹（如 indicators/share）"来与另一个用户分享他的任何子目录。
有了指定的权限？非常酷，那么 :)有可能组织联合开发。
追踪方面仍有一个问题。至少在普通项目 中是这样。最好是每次修改都能学会整体任务，而不仅仅是评论中的几个长词。
你打算连接TeamWax吗？
到目前为止没有批评，只能欢迎这些可能性，为未来打下非常好的基础，这是正确的事情。两只手赞成。
至于想法，你的计划中没有任何关于开发者之间的沟通手段。
你必须沟通和讨论....好吧，不要在这个论坛上的共同大锅饭里做。所以我们已经在追寻主题了，如果项目主题也加入，那就是了，告别屋顶。
我们需要一个单独的论坛板块，在这里，伙伴们不仅可以在一个主题中讨论项目（就像现在的工作板块），而且每个人都可以对新的分支进行讨论。而这一切在加入项目后都可以得到yukher。
总的来说，我希望论坛能有一个新的 "项目 "板块，这个板块至少能大致实现层次化，有子主题等。