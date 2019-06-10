"新神经 "是MetaTrader 5平台的一个开源神经网络引擎项目。 - 页 6

谁能推荐一些在线绘图软件？

问问米什卡，他是绘图软件方面的专家。我是用PaintNet画的，纯粹的方案不多，但要学一个新的方案是很无奈的。

ZS：就用铅笔涂鸦，然后扫描。不是为了宣传 :o)

 

一个笔试 :)

我将在晚上概述所有的共同实体和通过它们的概念网络。

 
我们在TeamWox中内置了MindMap、图表和Visio块。如果我们在MQL5.com做一个项目部分，我们将很容易在内置编辑器中包括这些功能。





雷纳特

如果我们在MQL5.com做一个项目部分，我们可以很容易地在标准编辑器中包括这些功能。

雷纳特，你打算启动这个项目 吗？如果是这样的话，请至少告知我们一点有关发射的进展情况 :) 。
 
大家好。
你能成为这个项目开放的一部分吗？

例如，你认为使用FANN 库版本的MT4，转换MQL5的一个良好开端是什么？

快速人工神经网络 是一个很好的开始基础，已经实施。

你对模糊逻辑有什么看法？

http://ru.wikipedia.org/wiki/Нечёткая_логика
TheXpert:
Renat, 你要启动这个项目吗？如果是的话，那么至少要告诉我们一点关于发射的进展情况 :) 。

我们当然会，基础设施方面的工作已经开始。

我们要推出的第一件事是为任何用户提供内置存储的子版本，可从编辑器中访问。


到目前为止，对存储库有一个简单的想法。

  • 颠覆（1.7版）将在svn.mql5.com：443

  • 为了维护每个MQL5账户使用subversion的信息，我们将添加"MQL5存储"标志字段。它可以从网站的网络界面或编辑器启用。

    默认情况下，有两个主要的物理库--合作项目的项目 库和个人 项目的个人 库。

    用户的项目 存储被映射到/MQL5/MQL5项目，来自Personal/renat 的个人文件夹被映射到/MQL5根，其他人的共享文件夹（作者不是同一个人）被映射到/MQL5/MQL5共享。MQL5项目和MQL5共享在代码编辑器中以单独的图标显示，并且总是在列表的顶部。



  • 当你点击这些文件夹时，"你可以连接到MQL5存储代码的在线存储库，无需注册。这里是授权。如果你没有账户，请注册并获得2美元奖金"。

    如果您有授权，但没有启用存储，会出现 "激活免费的MQL5存储，您可以存储您的数据并参与联合项目 "的窗口。

  • 如果您同意激活存储，"MQL5存储 "标志将为该账户启用，并自动创建一个具有个人访问权限的个人目录。

  • 用户可以通过选择 "与这个用户（如rosh）分享这个文件夹（如 indicators/share）"来与其他用户分享他们的任何子目录。

    因此，版本库将授予 rosh 对指定文件夹 /Personal/renat/indicators/share 的访问权。

    用户rosh开始在他/她的编辑器中看到来自renat的文件（同步后）在/MQL5/MQL5 Shared/renat/indicators/share。

  • 当创建一个项目时，它被放在项目库中，从网站上管理，并允许多个开发人员一起工作。

  • 主要的想法是为源和数据的版本控制做一个非常简单和方便的存储库，并有可能实现快速同步。


听到这方面的批评和想法很有意思。

 
死神
大家好。
你能成为这个项目开放的一部分吗？

例如，您认为使用FANN 库的MT4版本，转换MQL5的良好开端是什么？
如果转换为本地的MQL5，那就很有意思了。带DLL的变体（如现在的MT4）将无法工作，因为它没有大规模实施的前景。


快速人工神经网络 是一个很好的开始基础，已经实施。

你对模糊逻辑有什么看法？

http://ru.wikipedia.org/wiki/Нечёткая_логика
实施这样的项目，如果能直接进入交易本身，那就太好了。这是MT5很适合的一个领域。
 
死神
大家好。
你的母语是什么？
 
雷纳特

有意思的是，想听听这方面的批评和想法。

咳咳，你在开玩笑吗？:)

雷纳特

一个用户可以通过说 "与这个用户（如rosh）分享这个文件夹（如 indicators/share）"来与另一个用户分享他的任何子目录。

有了指定的权限？非常酷，那么 :)有可能组织联合开发。

追踪方面仍有一个问题。至少在普通项目 中是这样。最好是每次修改都能学会整体任务，而不仅仅是评论中的几个长词。

你打算连接TeamWax吗？

 
雷纳特

听到这方面的批评和想法是很有意思的。

到目前为止没有批评，只能欢迎这些可能性，为未来打下非常好的基础，这是正确的事情。两只手赞成。

至于想法，你的计划中没有任何关于开发者之间的沟通手段。

你必须沟通和讨论....好吧，不要在这个论坛上的共同大锅饭里做。所以我们已经在追寻主题了，如果项目主题也加入，那就是了，告别屋顶。
我们需要一个单独的论坛板块，在这里，伙伴们不仅可以在一个主题中讨论项目（就像现在的工作板块），而且每个人都可以对新的分支进行讨论。而这一切在加入项目后都可以得到yukher。

总的来说，我希望论坛能有一个新的 "项目 "板块，这个板块至少能大致实现层次化，有子主题等。

