我发现了问题，在将时间/价格坐标转换为图表像素时，我没有考虑到图表坐标，但我需要将其转换为我所绘制的画布的坐标 ))
只有在有DEAL_ENTRY_INOUT(DEAL_ENTRY_OUT_BY)的交易时，POSITION_TICKET才可能不等于POSITION_IDENTIFIER。
如果没有这样的交易，这些位置参数将始终是相同的。
并非如此。我看到，当激活一个待定订单时，票据和ID不一致，即使在账户测试器中也是如此。
因此，要获得属于某个头寸的订单和交易列表，我们应该始终使用ID，而不是头寸的票据。
这从来不是重点。问题的关键在于其他方面。
在期货市场，如何确定前一天市场的收盘时间，以不同的变体寻找当前的时间区间。
1.我们在周六至周日的间隔期；我们需要周五晚间交易时段 的关闭时间。
2.我们处于周一至周五的封闭市场；我们需要周一至周四晚间交易时段的收盘时间
3.周一至周五的交易区间；我们需要周五晚间交易 时段的关闭时间
4.在周二至周五的时间范围内，我们需要周一至周四晚间 会议的闭幕时间
也许有人写了一个类似的功能，我不想重新发明轮子))
更确切地说，它是反过来的。
如果有一个INOUT-deal，那么100% TICKET != IDENTIFIER。
这是毋庸置疑的。虽然在Hedge账户上，INOUT交易是通过反关闭而产生的。
这是值得怀疑的。这甚至是非常值得怀疑的。
在这一点上，我向你告别。我无权阻止你迷路......。
也许这个会有用？虽然，在外汇中，这并不总是正确的。