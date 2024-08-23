mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 44

在成功的OrderSend(Async)之后，Result.request_id字段包含了自终端启动 以来发送到交易服务器的请求数（不是登录）。
 

我不明白，由于某些原因，CCanvas类只在图表放大时正常绘制画布上的线条，而当你放大时，只有画布本身被绘制，线条没有被绘制。

 
康斯坦丁

我什么都不明白，由于某些原因，CCanvas类通常只在放大时在画布上画线，而在放大时只画画布，但不画线。


但不要在这里发布你的代码--以防我们发现错误））。一代人的小丑...

 

我发现了问题，在将时间/价格坐标转换为图表像素时，我没有考虑到图表坐标，但我需要将其转换为我所绘制的画布的坐标 ))


 

只有在有DEAL_ENTRY_INOUT(DEAL_ENTRY_OUT_BY)的交易时，POSITION_TICKET才可能不等于POSITION_IDENTIFIER

如果没有这样的交易，这些位置参数将始终是相同的。

 
并非如此。我看到，当激活一个待定订单时，票据和ID不一致，即使在账户测试器中也是如此。

因此，要获得属于某个头寸的订单和交易列表，我们应该始终使用ID，而不是头寸的票据。

 
阿列克谢-维克多罗夫

错了。我遇到过这样的情况，当激活一个待定订单时，票据和ID不匹配，甚至在hange账户测试器中也是如此。

请为测试者提供代码。

因此，我们应该始终使用标识符，而不是头寸的票据，来获取属于该头寸的订单和交易列表。

这从来不是重点。问题的关键在于其他方面。

  • 如果TICKET != IDENTIFIER，那么100%有一个INOUT-trade（BY-case并不有趣，所以我不写）。
  • 否则就没有INOUT交易。
SZY 因此，在对冲账户中始终使用POSITION_TICKET ==POSITION_IDENTIFIER，除非使用CloseBy。
 

期货市场，如何确定前一天市场的收盘时间，以不同的变体寻找当前的时间区间。

1.我们在周六至周日的间隔期；我们需要周五晚间交易时段 的关闭时间。
2.我们处于周一至周五的封闭市场；我们需要周一至周四晚间交易时段的收盘时间
3.周一至周五的交易区间；我们需要周五晚间交易 时段的关闭时间
4.在周二至周五的时间范围内，我们需要周一至周四晚间 会议的闭幕时间

也许有人写了一个类似的功能，我不想重新发明轮子))

 
fxsaber:

请提供测试员代码。


拿着任何有开仓挂单的代码，争分夺秒，总有一天你会走运。

我帖子中的关键词

关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛

mql5的特殊性，技巧和窍门

Alexey Viktorov, 2017.06.19 10:53

我已经看到了

没有依赖性，也不可能有依赖性。因此，也不可能有什么特别的代码。
fxsaber:

  • 如果TICKET != IDENTIFIER，那么100%有一个INOUT交易（BY-case没有意义，所以我不写）。

更确切地说，它是反过来的。

如果有一个INOUT-deal，那么100% TICKET != IDENTIFIER。

这是毋庸置疑的。虽然在Hedge账户上，INOUT交易是通过反关闭而产生的。

fxsaber:


  • 否则就没有INOUT交易。

这是值得怀疑的。这甚至是非常值得怀疑的。

在这一点上，我向你告别。我无权阻止你迷路......。

 
康斯坦丁

也许这个会有用？虽然，在外汇中，这并不总是正确的。

