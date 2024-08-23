mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 162

新评论
 
Nikolai Semko:


对于包括字符串或动态数 组或类引用的结构和类，sizeof()会把矛头指向天空。

而且我可以理解 :-)

 
Nikolai Semko:


mql中的字符串类型非常复杂，而且在文档中没有完全披露。
但从C语言中可以猜到，char数组（缓冲区）被包裹在字符串类型中
然后你开始跳舞，了解它的工作原理 ))

 
Roman:

mql中的字符串类型是非常棘手的，在文档中没有完全披露。
但C语言表明，字符串类型是一个char数组（缓冲区）。
然后你开始跳舞，了解它的工作原理 ))

C语言中没有字符串。

 
Maxim Kuznetsov:

对于包括字符串或动态数 组或类引用的结构和类，sizeof()会把矛头指向天空。

而且我可以理解 :-)

但为什么呢？
对于任何动态数组，它将显示动态数组对象的大小，在MQL5中是52字节。


 
Nikolai Semko:

C中没有丁字裤。

我认为已经有了，但这不是问题的关键。
是的，C语言有char[]，它被包裹在mql字符串中

 
Nikolai Semko:

但为什么呢？
对于任何动态数组，它将显示动态数组对象的大小，在MQL5中是52字节。

它将显示什么和谁的尺寸？

52字节是他们的内部设备而已。

为什么不是64是不清楚的，他们可能已经对齐了:-)

 
Roman:

我认为已经有了，但这不是问题的关键。
是的，C语言有char[]，它被包裹在mql字符串中

嗯，我理解。
我根本不使用字符串函数。我立即用StringToCharArray函数将它们转换为一个char数组，然后用这个数组工作。我发现它的效率要高得多。

特别是当涉及到解析的时候。

 
Maxim Kuznetsov:

它将显示什么和谁的尺寸？

52个字节只是他们的内部结构。

不清楚为什么不是64，他们可以把它对齐 :-)

可能是某种具有不同类型的结构。例如，5个ulong和3个uint。也许时间是存在于内部处理和最后访问的时间。我不知道。谁知道这个结构可能包含什么。

 
Nikolai Semko:

嗯，这是可以理解的。
我根本不使用字符串函数。我立即用StringToCharArray函数将它们转换为一个char数组，然后用这个数组工作。我发现它的效率要高得多。

最有可能的是，mql字符串是short[] 或wchar_t[] 或wchar_t*。
毕竟，mql字符串是Unicode的，而utf是2字节的。
而StringToCharArray从short[]转换为char[]。

 
Roman:

而且很可能在mql字符串下有short[] 。
毕竟，在mql中，Unicode中的字符串有2个字节。
而StringToCharArray是将short[]转换为char[]。

我没有注意到。虽然我不排除在某些情况下（在使用Unicode时）是可以的。例如，在Java中，char类型是2字节。
我试着用两种方式解析加密交易所的数据：通过这个JSON库 和通过使用char数组工作。
结果发现，按速度计算，差异是700(!!!)倍。我很震惊。也许这远远不是最好的JSON实现。

1...155156157158159160161162163164165166167168169...247
新评论