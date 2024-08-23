mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 162 1...155156157158159160161162163164165166167168169...247 新评论 Maxim Kuznetsov 2020.01.27 01:30 #1611 Nikolai Semko: 对于包括字符串或动态数 组或类引用的结构和类，sizeof()会把矛头指向天空。 而且我可以理解 :-) Roman 2020.01.27 01:36 #1612 Nikolai Semko: mql中的字符串类型非常复杂，而且在文档中没有完全披露。 但从C语言中可以猜到，char数组（缓冲区）被包裹在字符串类型中 然后你开始跳舞，了解它的工作原理 )) Nikolai Semko 2020.01.27 01:39 #1613 Roman: mql中的字符串类型是非常棘手的，在文档中没有完全披露。 但C语言表明，字符串类型是一个char数组（缓冲区）。 然后你开始跳舞，了解它的工作原理 )) C语言中没有字符串。 Nikolai Semko 2020.01.27 01:41 #1614 Maxim Kuznetsov: 对于包括字符串或动态数 组或类引用的结构和类，sizeof()会把矛头指向天空。 而且我可以理解 :-) 但为什么呢？ 对于任何动态数组，它将显示动态数组对象的大小，在MQL5中是52字节。 Roman 2020.01.27 01:43 #1615 Nikolai Semko: C中没有丁字裤。 我认为已经有了，但这不是问题的关键。 是的，C语言有char[]，它被包裹在mql字符串中 Maxim Kuznetsov 2020.01.27 01:48 #1616 Nikolai Semko: 但为什么呢？ 对于任何动态数组，它将显示动态数组对象的大小，在MQL5中是52字节。 它将显示什么和谁的尺寸？ 52字节是他们的内部设备而已。 为什么不是64是不清楚的，他们可能已经对齐了:-) Nikolai Semko 2020.01.27 01:52 #1617 Roman: 我认为已经有了，但这不是问题的关键。 是的，C语言有char[]，它被包裹在mql字符串中 嗯，我理解。 我根本不使用字符串函数。我立即用StringToCharArray函数将它们转换为一个char数组，然后用这个数组工作。我发现它的效率要高得多。 特别是当涉及到解析的时候。 Nikolai Semko 2020.01.27 01:56 #1618 Maxim Kuznetsov: 它将显示什么和谁的尺寸？ 52个字节只是他们的内部结构。 不清楚为什么不是64，他们可以把它对齐 :-) 可能是某种具有不同类型的结构。例如，5个ulong和3个uint。也许时间是存在于内部处理和最后访问的时间。我不知道。谁知道这个结构可能包含什么。 Roman 2020.01.27 01:59 #1619 Nikolai Semko: 嗯，这是可以理解的。 我根本不使用字符串函数。我立即用StringToCharArray函数将它们转换为一个char数组，然后用这个数组工作。我发现它的效率要高得多。 最有可能的是，mql字符串是short[] 或wchar_t[] 或wchar_t*。 毕竟，mql字符串是Unicode的，而utf是2字节的。 而StringToCharArray从short[]转换为char[]。 Nikolai Semko 2020.01.27 02:08 #1620 Roman: 而且很可能在mql字符串下有short[] 。 毕竟，在mql中，Unicode中的字符串有2个字节。 而StringToCharArray是将short[]转换为char[]。 我没有注意到。虽然我不排除在某些情况下（在使用Unicode时）是可以的。例如，在Java中，char类型是2字节。 我试着用两种方式解析加密交易所的数据：通过这个JSON库 和通过使用char数组工作。 结果发现，按速度计算，差异是700(!!!)倍。我很震惊。也许这远远不是最好的JSON实现。 1...155156157158159160161162163164165166167168169...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
mql中的字符串类型非常复杂，而且在文档中没有完全披露。
但从C语言中可以猜到，char数组（缓冲区）被包裹在字符串类型中
然后你开始跳舞，了解它的工作原理 ))
C语言中没有字符串。
但为什么呢？
对于任何动态数组，它将显示动态数组对象的大小，在MQL5中是52字节。
C中没有丁字裤。
嗯，我理解。
我根本不使用字符串函数。我立即用StringToCharArray函数将它们转换为一个char数组，然后用这个数组工作。我发现它的效率要高得多。
特别是当涉及到解析的时候。
可能是某种具有不同类型的结构。例如，5个ulong和3个uint。也许时间是存在于内部处理和最后访问的时间。我不知道。谁知道这个结构可能包含什么。
最有可能的是，mql字符串是short[] 或wchar_t[] 或wchar_t*。
毕竟，mql字符串是Unicode的，而utf是2字节的。
而StringToCharArray从short[]转换为char[]。
我没有注意到。虽然我不排除在某些情况下（在使用Unicode时）是可以的。例如，在Java中，char类型是2字节。
我试着用两种方式解析加密交易所的数据：通过这个JSON库 和通过使用char数组工作。
结果发现，按速度计算，差异是700(!!!)倍。我很震惊。也许这远远不是最好的JSON实现。