mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 106

Stanislav Korotky 2018.10.17 21:31 #1051

Alain Verleyen: 它不起作用，因为全局变量是用MT5 Tester模拟的。他们也使用TimeCurrent（）。对不起，与MT4混淆了。在MT4中工作，但不在MT5中。

Alexey Navoykov 2018.10.17 23:31 #1052

fxsaber: 应用HH 有没有一种更简单的方法来获取测试器中个人电脑的当地时间？这样做是不合理的，你只需要获得一次实时时间，然后通过GetTickCount或GetMicrosecondCount 计算出差值。

fxsaber 2018.10.17 23:40 #1053

阿列克谢-纳沃伊科夫。你只需要获得一次实时时间，然后用GetTickCount或GetMicrosecondCount来计算差异。是的，我同意。

Алексей Тарабанов 2018.10.17 23:53 #1054

代码呢？

Alexey Navoykov 2018.10.18 01:09 #1055

阿列克谢-塔拉巴诺夫。 代码呢？

Nikolai Semko 2018.10.18 03:06 #1056

阿列克谢-纳沃伊科夫。你只需要获得一次实时时间，然后用GetTickCount或GetMicrosecondCount来计算差异。测试器中的时间密度是相当不同的。这是不可能的。

fxsaber 2018.10.18 06:34 #1057

阿列克谢-塔拉巴诺夫。 代码呢？已更新。

TheXpert 2018.10.18 09:35 #1058

fxsaber:已更新。 GetTickCount应考虑溢出

Slava 2018.10.18 09:43 #1059

TheXpert。 GetTickCount应该能够考虑到溢出的情况如果一个UINT减去另一个UINT，结果总是正确的，即使有溢出。

插图

void OnStart()
{
//---
uint first=UINT_MAX-5;
uint second=first+100;
PrintFormat("%u - %u = %u",second,first,second-first);
}

原木

2018.10.18 10:48:12.775 TestUint (EURUSD,M1) 94 - 4294967290 = 100

fxsaber 2018.10.18 09:45 #1060

Slava: 如果你从UINT中减去另一个UINT，结果总是正确的，甚至在溢出的情况下。也许，它的意思是，一个通道可能会持续超过~50天（然后GetTickCount 会经历整个周期）。但这已经超出了实践的范畴。
它不起作用，因为全局变量是用MT5 Tester模拟的。他们也使用TimeCurrent（）。
对不起，与MT4混淆了。在MT4中工作，但不在MT5中。
应用
HH 有没有一种更简单的方法来获取测试器中个人电脑的当地时间？
这样做是不合理的，你只需要获得一次实时时间，然后通过GetTickCount或GetMicrosecondCount 计算出差值。
是的，我同意。
代码呢？
测试器中的时间密度是相当不同的。这是不可能的。
已更新。
GetTickCount应该能够考虑到溢出的情况
如果一个UINT减去另一个UINT，结果总是正确的，即使有溢出。
也许，它的意思是，一个通道可能会持续超过~50天（然后GetTickCount 会经历整个周期）。但这已经超出了实践的范畴。