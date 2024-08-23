mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 106

Alain Verleyen:
它不起作用，因为全局变量是用MT5 Tester模拟的。他们也使用TimeCurrent（）。

对不起，与MT4混淆了。在MT4中工作，但不在MT5中。

 
fxsaber:


应用


HH 有没有一种更简单的方法来获取测试器中个人电脑的当地时间？

这样做是不合理的，你只需要获得一次实时时间，然后通过GetTickCount或GetMicrosecondCount 计算出差值。

 
阿列克谢-纳沃伊科夫

你只需要获得一次实时时间，然后用GetTickCount或GetMicrosecondCount来计算差异。

是的，我同意。

 
代码呢？
 
阿列克谢-塔拉巴诺夫
代码呢？
 
阿列克谢-纳沃伊科夫

你只需要获得一次实时时间，然后用GetTickCount或GetMicrosecondCount来计算差异。

测试器中的时间密度是相当不同的。这是不可能的。

 
阿列克谢-塔拉巴诺夫
代码呢？

已更新。

 
fxsaber:

已更新。

GetTickCount应考虑溢出
 
TheXpert
GetTickCount应该能够考虑到溢出的情况

如果一个UINT减去另一个UINT，结果总是正确的，即使有溢出。

插图

void OnStart()
  {
//---
   uint first=UINT_MAX-5;
   uint second=first+100;
   PrintFormat("%u - %u = %u",second,first,second-first);
  }

原木

2018.10.18 10:48:12.775 TestUint (EURUSD,M1)    94 - 4294967290 = 100
 
Slava:
如果你从UINT中减去另一个UINT，结果总是正确的，甚至在溢出的情况下。

也许，它的意思是，一个通道可能会持续超过~50天（然后GetTickCount 会经历整个周期）。但这已经超出了实践的范畴。

