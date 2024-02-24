交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 355 1...348349350351352353354355356357358359360361362...3399 新评论 [删除] 2017.05.17 21:39 #3541 尤里-阿索连科。包的源代码。下载它，修复它，编译它。有时成功，有时不成功。也许只有2行需要纠正，也可能有很多）。SZZ最简单的选择，下载R的前一个版本。 install.packages("drat", repos="https://cran.rstudio.com") drat::addRepo("dmlc") install.packages("mxnet")像这样安装 )剩下的就是弄清楚放什么和不放什么，并能获得乐趣。如果我们能弄清楚如何在visual studio中使用P，那就更有意思了。 nowi 2017.05.17 21:56 #3542 弗拉基米尔-佩雷文科。 校准使 "硬 "分类器变成 "软 "分类器 ...... 如果你给它分析色情文件，它又会变得很难......。 Yuriy Asaulenko 2017.05.17 22:02 #3543 马克西姆-德米特里耶夫斯基。如果你能弄清楚如何在Visual Studio中使用P，那就更有意思了 你以前可以这样做。在P上和互联网上都有很多副本。几个h文件，你就可以开始了。如果你想用老方法工作，你就得把Rcpp包。 СанСаныч Фоменко 2017.05.17 22:07 #3544 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 这是一个关于R的问题，如何使版本兼容？ 有必要安装R，它来自微软--MRO Microsoft R Open。他们落后于时代，但他们一直在跟踪软件包的版本。然后你就可以锁定和栅栏式的进展。 СанСаныч Фоменко 2017.05.17 22:09 #3545 尤里-阿索连科。 这在过去是可能的。在R和互联网上都有很多副本。几个h文件，你就可以开始运行了。如果你用老式的方法，你将需要Rcpp包。 如果你这样做，请分享你的经验。我很好奇。我不明白RStudio如何更好。 Yuriy Asaulenko 2017.05.17 22:13 #3546 桑桑尼茨-弗门科。 如果你安装了它，请分享你的经验。我很感兴趣。我不明白RStudio怎么会更好。Rstudio，我也不明白它是干什么的。我也不明白。与MS-R-我不知道它是什么样的东西。那里的图形是可伸缩的吗？在R中最不方便的是--不可能在不重新排列的情况下拉伸图形。PS 我看了MS的R在VS中的图片。非常体面。想放，但VS 2017崩溃了，显然是又有更新了。试图修复它，它不会修复它 - 它踢出。解除了。段VS2017不再安装。安装程序给出了一个错误。在这里，我们走了。)) Vladimir Perervenko 2017.05.18 08:19 #3547 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 一篇关于LSTM的文章正在筹备中。我将完成一篇关于darch_0.12新版本的文章（已承诺），之后还有两篇文章。1.自动化的机器学习（使用TPOT::Python）。2.LSTM - 它是如何工作的（R/Python）。时间是非常短暂的。 Vladimir Perervenko 2017.05.18 08:33 #3548 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 install.packages("drat", repos="https://cran.rstudio.com") drat::addRepo("dmlc") install.packages("mxnet")像这样安装 )剩下的就是弄清楚放什么进去，放什么出来，然后你就可以玩了。我希望我能够弄清楚如何在visual studio中使用P，这将是更有趣的。1.mxnet与其他R语言的机器学习包的主要区别在于，它是为Python开发的，后来在R语言中加入了API。由于R有 "面向列的 "数据（colmagor），而Python有面向行的数据（rowmagor）。 数据准备是具体的。最新版本的mxnet_0.9.4似乎能自动识别，但我还没有真正检查过。顺便说一下，有很多应用实例。2) Rstudio有什么问题？它是一个功能齐全的集成开发环境，正在开发中并得到良好的支持。如果你在那里感到舒服的话，不过。祝好运 Vladimir Perervenko 2017.05.18 08:40 #3549 尤里-阿索连科。Rstudio，我也不明白它是干什么的。我也不明白。与MS-R-我不知道它是什么样的东西。那里的图形是可伸缩的吗？R最不方便的地方是，不可能在不重新调整比例的情况下拉伸图形。1.Rstudio允许你完成从编写和调试脚本到准备文件的整个工作周期。2. 图形有什么问题？我们谈论的是什么样的缩放比例？澄清一下，也许我们可以给你一个提示。祝好运 Vladimir Perervenko 2017.05.18 08:44 #3550 桑桑尼茨-弗门科。 你应该安装R，它来自微软--MRO Microsoft R Open。他们落后于时代，但他们也在跟踪软件包的版本。然后你就可以锁定和栅栏式的进展。MPO的选择是好的。为了修复脚本中使用的包和它们的版本，我使用它们相同的检查点// 包工作正常。祝好运 1...348349350351352353354355356357358359360361362...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
包的源代码。下载它，修复它，编译它。有时成功，有时不成功。也许只有2行需要纠正，也可能有很多）。
SZZ最简单的选择，下载R的前一个版本。
install.packages("drat", repos="https://cran.rstudio.com")
drat::addRepo("dmlc")
install.packages("mxnet")
像这样安装 )
剩下的就是弄清楚放什么和不放什么，并能获得乐趣。
如果我们能弄清楚如何在visual studio中使用P，那就更有意思了。
校准使 "硬 "分类器变成 "软 "分类器 ......
如果你给它分析色情文件，它又会变得很难......。
如果你能弄清楚如何在Visual Studio中使用P，那就更有意思了
这是一个关于R的问题，如何使版本兼容？
这在过去是可能的。在R和互联网上都有很多副本。几个h文件，你就可以开始运行了。如果你用老式的方法，你将需要Rcpp包。
如果你这样做，请分享你的经验。我很好奇。我不明白RStudio如何更好。
如果你安装了它，请分享你的经验。我很感兴趣。我不明白RStudio怎么会更好。
Rstudio，我也不明白它是干什么的。我也不明白。
与MS-R-我不知道它是什么样的东西。那里的图形是可伸缩的吗？在R中最不方便的是--不可能在不重新排列的情况下拉伸图形。
PS 我看了MS的R在VS中的图片。非常体面。想放，但VS 2017崩溃了，显然是又有更新了。试图修复它，它不会修复它 - 它踢出。
解除了。段VS2017不再安装。安装程序给出了一个错误。在这里，我们走了。))
一篇关于LSTM的文章正在筹备中。
我将完成一篇关于darch_0.12新版本的文章（已承诺），之后还有两篇文章。
1.自动化的机器学习（使用TPOT::Python）。
2.LSTM - 它是如何工作的（R/Python）。
时间是非常短暂的。
install.packages("drat", repos="https://cran.rstudio.com")
drat::addRepo("dmlc")
install.packages("mxnet")
像这样安装 )
剩下的就是弄清楚放什么进去，放什么出来，然后你就可以玩了。
我希望我能够弄清楚如何在visual studio中使用P，这将是更有趣的。
1.mxnet与其他R语言的机器学习包的主要区别在于，它是为Python开发的，后来在R语言中加入了API。由于R有 "面向列的 "数据（colmagor），而Python有面向行的数据（rowmagor）。
数据准备是具体的。最新版本的mxnet_0.9.4似乎能自动识别，但我还没有真正检查过。
顺便说一下，有很多应用实例。
2) Rstudio有什么问题？它是一个功能齐全的集成开发环境，正在开发中并得到良好的支持。
如果你在那里感到舒服的话，不过。
Rstudio，我也不明白它是干什么的。我也不明白。
与MS-R-我不知道它是什么样的东西。那里的图形是可伸缩的吗？R最不方便的地方是，不可能在不重新调整比例的情况下拉伸图形。
1.Rstudio允许你完成从编写和调试脚本到准备文件的整个工作周期。
2. 图形有什么问题？我们谈论的是什么样的缩放比例？澄清一下，也许我们可以给你一个提示。
你应该安装R，它来自微软--MRO Microsoft R Open。他们落后于时代，但他们也在跟踪软件包的版本。然后你就可以锁定和栅栏式的进展。
MPO的选择是好的。
为了修复脚本中使用的包和它们的版本，我使用它们相同的检查点// 包工作正常。
