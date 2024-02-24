交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 355

新评论
[删除]  
尤里-阿索连科

包的源代码。下载它，修复它，编译它。有时成功，有时不成功。也许只有2行需要纠正，也可能有很多）。

SZZ最简单的选择，下载R的前一个版本。


install.packages("drat", repos="https://cran.rstudio.com")
drat::addRepo("dmlc")
install.packages("mxnet")

像这样安装 )

剩下的就是弄清楚放什么和不放什么，并能获得乐趣。

如果我们能弄清楚如何在visual studio中使用P，那就更有意思了。


 
弗拉基米尔-佩雷文科
校准使 "硬 "分类器变成 "软 "分类器 ......

如果你给它分析色情文件，它又会变得很难......。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

如果你能弄清楚如何在Visual Studio中使用P，那就更有意思了

你以前可以这样做。在P上和互联网上都有很多副本。几个h文件，你就可以开始了。如果你想用老方法工作，你就得把Rcpp包。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

这是一个关于R的问题，如何使版本兼容？
有必要安装R，它来自微软--MRO Microsoft R Open。他们落后于时代，但他们一直在跟踪软件包的版本。然后你就可以锁定和栅栏式的进展。
 
尤里-阿索连科
这在过去是可能的。在R和互联网上都有很多副本。几个h文件，你就可以开始运行了。如果你用老式的方法，你将需要Rcpp包。

如果你这样做，请分享你的经验。我很好奇。我不明白RStudio如何更好。
 
桑桑尼茨-弗门科

如果你安装了它，请分享你的经验。我很感兴趣。我不明白RStudio怎么会更好。

Rstudio，我也不明白它是干什么的。我也不明白。

与MS-R-我不知道它是什么样的东西。那里的图形是可伸缩的吗？在R中最不方便的是--不可能在不重新排列的情况下拉伸图形。

PS 我看了MS的R在VS中的图片。非常体面。想放，但VS 2017崩溃了，显然是又有更新了。试图修复它，它不会修复它 - 它踢出。

解除了。段VS2017不再安装。安装程序给出了一个错误。在这里，我们走了。))

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基


一篇关于LSTM的文章正在筹备中。

我将完成一篇关于darch_0.12新版本的文章（已承诺），之后还有两篇文章。

1.自动化的机器学习（使用TPOT::Python）。

2.LSTM - 它是如何工作的（R/Python）。

时间是非常短暂的。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基


install.packages("drat", repos="https://cran.rstudio.com")
drat::addRepo("dmlc")
install.packages("mxnet")

像这样安装 )

剩下的就是弄清楚放什么进去，放什么出来，然后你就可以玩了。

我希望我能够弄清楚如何在visual studio中使用P，这将是更有趣的。


1.mxnet与其他R语言的机器学习包的主要区别在于，它是为Python开发的，后来在R语言中加入了API。由于R有 "面向列的 "数据（colmagor），而Python有面向行的数据（rowmagor）。
数据准备是具体的。最新版本的mxnet_0.9.4似乎能自动识别，但我还没有真正检查过。

顺便说一下，有很多应用实例。

2) Rstudio有什么问题？它是一个功能齐全的集成开发环境，正在开发中并得到良好的支持。

如果你在那里感到舒服的话，不过。

祝好运

 
尤里-阿索连科

Rstudio，我也不明白它是干什么的。我也不明白。

与MS-R-我不知道它是什么样的东西。那里的图形是可伸缩的吗？R最不方便的地方是，不可能在不重新调整比例的情况下拉伸图形。


1.Rstudio允许你完成从编写和调试脚本到准备文件的整个工作周期。

2. 图形有什么问题？我们谈论的是什么样的缩放比例？澄清一下，也许我们可以给你一个提示。

祝好运

 
桑桑尼茨-弗门科
你应该安装R，它来自微软--MRO Microsoft R Open。他们落后于时代，但他们也在跟踪软件包的版本。然后你就可以锁定和栅栏式的进展。

MPO的选择是好的。

为了修复脚本中使用的包和它们的版本，我使用它们相同的检查点// 包工作正常。

祝好运

1...348349350351352353354355356357358359360361362...3399
新评论