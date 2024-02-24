交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3362

Maxim Dmitrievsky #:

不，我没有遇到过这种问题。

如果闲置一段时间，计算核心肯定会关闭

是的，我已经看过了。


笔记本电脑可以运行 Colab 多长时间？

Colab 优先考虑交互式计算。 如果闲置，运行时间就会过期。

在 Colab 免费版中，笔记本电脑 最多可运行 12 小时，具体取决于可用性和您的使用模式。 Colab Pro、Pro+ 和 "即用即付 "可根据您计算单元的平衡情况提供更多可用计算资源。

一般来说，笔记本电脑最多可运行 12 小时或更短时间，具体取决于可用性和使用模式。 如果您用完了 Pro、Pro+ 或 "即用即付 "计划中的可用计算单元，服务器端可能会停止工作。

如果有足够的计算单元，Colab Pro+ 支持长达 24 小时的连续代码执行。 停机超时仅适用于代码执行终止的情况。

通过从 GCP Marketplace 购买专用虚拟机，您可以完全放宽运行时间限制和停机超时。

 

关于 OOS 的解释问题。

右边的 OOS 非常好，左边的则非常差。如何评估这种 "稳健性 "尚不清楚。6K 个非重叠位置。

 
fxsaber #:

关于 OOS 解释的问题。

右边的 OOS 非常好，左边的则非常差。如何评估这种 "稳健性 " 尚不清楚。6K 个非重叠位置

什么叫 "非重叠位置"？

这就是随机性。在这种情况下，采样前的结果与采样后的结果相同也是随机的，反之亦然。

 
Anatoli Kazharski #:

你说的 "不重叠位置 "是什么意思？

在任何时候，位置的数量都不会超过一个。

 
fxsaber #:

在任何时候，职位数量都不会超过一个。

啊哈哈哈哈哈哈哈

[删除]  
fxsaber #:

关于 OOS 解释的问题。

右边的 OOS 非常好，左边的则非常差。如何评估这种 "稳健性 "尚不清楚。6K 非重叠头寸。

在左侧，指标与交易之间的联系依然存在，但却发生了变化。趋势发生了变化或其他什么的。如果未来的联系与右侧相同，那么这是一个有条件的好 TS。但我想，你不应该对此下太大的赌注。

在过去的一个月里，我在欧洲货币上也得到了类似的曲线。前面很好，后面不太好。
 
fxsaber #:

关于 OOS 解释的问题。

右边的 OOS 非常好，左边的则非常差。如何评估这种 "稳健性 "尚不清楚。6K 非重叠位置。

1）有必要对这种鲁棒性进行糟糕的评估。
事实上，从图中我们可以清楚地看到系统的三种不同状态，而我们应该只看到一种状态。

2) 您有优化参数吗？
有多少个？
 
mytarmailS #:
1) 有必要对这种奴隶制进行严重评估。

事实上，从图中我们可以清楚地看到系统的三种不同状态，而我们应该看到的是一种状态

我没有看到 TC 状态。这只是优化后最佳集的回测平衡图。

2) 你有优化参数吗？
有多少个？

五个。

 

Maxim Dmitrievsky #:


这样才能解释任何事情。显然，现在还没有什么具体的说法。我自己认为这是一种调整。因为向左 "漂移 "的起点与样本起点非常吻合。在这种情况下，OOS 当然是可以解释的。

交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易

Anatoli Kazharski, 2024.01.03 18:52

这只是随机性。当 Sample 之前有一个结果时，你也可以偶然得到一个结果，就像本例中的 Sample 之后，反之亦然。


上个月，我的 eurobucks 也出现了类似的曲线。前面很好，后面就不太好了。

这也是欧元兑美元。右侧的 OOS 是 2023 年的最后四个月。优化 - 2023 年剩余时间。

 
fxsaber #:

我没有看到任何 TC 状态。这只是优化后最佳集的回测平衡图。

事实上是有状态的，其中有三种状态：正常交易、非常好和刚刚好

fxsaber#

五件

数值是常量还是动态的？

