交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易

不，我没有遇到过这种问题。如果闲置一段时间，计算核心肯定会关闭
是的，我已经看过了。
笔记本电脑可以运行 Colab 多长时间？
Colab 优先考虑交互式计算。 如果闲置，运行时间就会过期。
在 Colab 免费版中，笔记本电脑 最多可运行 12 小时，具体取决于可用性和您的使用模式。 Colab Pro、Pro+ 和 "即用即付 "可根据您计算单元的平衡情况提供更多可用计算资源。
一般来说，笔记本电脑最多可运行 12 小时或更短时间，具体取决于可用性和使用模式。 如果您用完了 Pro、Pro+ 或 "即用即付 "计划中的可用计算单元，服务器端可能会停止工作。
如果有足够的计算单元，Colab Pro+ 支持长达 24 小时的连续代码执行。 停机超时仅适用于代码执行终止的情况。
通过从 GCP Marketplace 购买专用虚拟机，您可以完全放宽运行时间限制和停机超时。
关于 OOS 的解释问题。
右边的 OOS 非常好，左边的则非常差。如何评估这种 "稳健性 "尚不清楚。6K 个非重叠位置。
什么叫 "非重叠位置"？
这就是随机性。在这种情况下，采样前的结果与采样后的结果相同也是随机的，反之亦然。
你说的 "不重叠位置 "是什么意思？
在任何时候，位置的数量都不会超过一个。
在任何时候，职位数量都不会超过一个。
1) 有必要对这种奴隶制进行严重评估。
事实上，从图中我们可以清楚地看到系统的三种不同状态，而我们应该看到的是一种状态。
我没有看到 TC 状态。这只是优化后最佳集的回测平衡图。
五个。
Maxim Dmitrievsky #:
Ну слева связь индикаторов к сделкам осталась, но удрейфоввла. Тренд изменился или что там. Условно годная ТС, если связь в будущем будет такой же как справа. Но на нее много не надо ставить, наверное.
这样才能解释任何事情。显然，现在还没有什么具体的说法。我自己认为这是一种调整。因为向左 "漂移 "的起点与样本起点非常吻合。在这种情况下，OOS 当然是可以解释的。
Anatoli Kazharski, 2024.01.03 18:52
这只是随机性。当 Sample 之前有一个结果时，你也可以偶然得到一个结果，就像本例中的 Sample 之后，反之亦然。
这也是欧元兑美元。右侧的 OOS 是 2023 年的最后四个月。优化 - 2023 年剩余时间。
我没有看到任何 TC 状态。这只是优化后最佳集的回测平衡图。
事实上是有状态的，其中有三种状态：正常交易、非常好和刚刚好
五件
数值是常量还是动态的？