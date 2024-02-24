交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3292

Maxim Dmitrievsky #:

不可能反过来，在实验的基础上，完全按照书上写的去做

基于什么实验？- 你可以回答 "个人"，但这不是一个很好的答案。

Andrey Dik #:

你和阿列克谢不会对现阶段的任何答案感到满意。因为你们不熟悉这些技术。

 
Maxim Dmitrievsky #:

你只是在陈述一个假设，而我在陈述我的假设。

我的假设是，在量变到质变的过程中，存在着一个特定的临界点。而你的假设恰恰相反（如果你觉得 "相反 "这个词令人不快，那么我的假设就是相反的）。

在我的假设中，你还没有达到临界点。


数量不会转化为质量，估算器在高维度下停止工作。你无法估计过度训练模型的效果。训练不足的模型可以。
 
根据你的假设，如果质量急剧下降，你只需做更多的事情......

如果工厂里的螺母是歪的，那么无论如何都要生产更多的螺母--然后螺母的数量就会变成质量，共产主义和普遍繁荣就会到来。

 
Maxim Kuznetsov #:

不，不是这样的。 这样是不可能实现共产主义的。 如果你不相信，那就试着生产坚果吧，时间率会下降，你会挣得更少，干得更多（在共产主义中，应该是反过来的）。
信息不是坚果。
在 MO 中，使用的是不同的图形

在 Kozol 推理中，偏差比方差更容易处理。因此，可以得出这样一个非假设性的结论：模型的复杂性或特征数量的增加是弊大于利。


 
Andrey Dik #:
整个论坛都是这样。

"我的程序/方法/计算/模型比别人做得更快/更大/更漂亮/更深入！......但却吃了亏"，而且这些创作的频率越来越高。

制造垃圾变得越来越容易，他们制造垃圾的频率越来越高，评估的标准也越来越低......

 
我说的不是这个，你不是在拿手指和手指比。

