不可能反过来，在实验的基础上，完全按照书上写的去做
基于什么实验？- 你可以回答 "个人"，但这不是一个很好的答案。
你和阿列克谢不会对现阶段的任何答案感到满意。因为你们不熟悉这些技术。
你只是在陈述一个假设，而我在陈述我的假设。
我的假设是，在量变到质变的过程中，存在着一个特定的临界点。而你的假设恰恰相反（如果你觉得 "相反 "这个词令人不快，那么我的假设就是相反的）。
在我的假设中，你还没有达到临界点。
根据你的假设，如果质量急剧下降，你只需做更多的事情......
如果工厂里的螺母是歪的，那么无论如何都要生产更多的螺母--然后螺母的数量就会变成质量，共产主义和普遍繁荣就会到来。
在 MO 中，使用的是不同的图形
在 Kozol 推理中，偏差比方差更容易处理。因此，可以得出这样一个非假设性的结论：模型的复杂性或特征数量的增加是弊大于利。
整个论坛都是这样。
"我的程序/方法/计算/模型比别人做得更快/更大/更漂亮/更深入！......但却吃了亏"，而且这些创作的频率越来越高。
制造垃圾变得越来越容易，他们制造垃圾的频率越来越高，评估的标准也越来越低......
我说的不是这个，你不是在拿手指和手指比。