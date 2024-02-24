交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2652 1...264526462647264826492650265126522653265426552656265726582659...3399 新评论 mytarmailS 2022.05.28 08:56 #26511 Aleksey Nikolayev #:我在那里写过代数数据类型。它们概括了复杂的数据类型，如列表和树。它们结合了一个复杂的离散结构和存储在这个结构中的一组实数（事实证明它的大小是不固定的）。因此，我们必须以某种方式将对结构的离散优化和对结构中存储的数字的连续优化结合起来。至少从理论上讲，我完全不知道如何做到这一点。 我是个底层程序员，所以在概念上游刃有余。 如何在谷歌上正确搜索？ Aleksey Nikolayev 2022.05.28 08:56 #26512 mytarmailS #: 关于多样化的力量比方说，我们有一位 TC，他的收入并不高，甚至可以说很低。下面是它的收益曲线实际上，这是一个随机噪声，其中加入了一个非常微弱的趋势，这个趋势非常小，小到在噪声中肉眼无法看到。这是趋势。是的，我们不会让这样的策略进行交易 ))但是，如果我们有 100 个这样不相关的策略同时在一个账户上交易呢？这不太好，如果我们有 1000 个策略呢？100,000 个策略呢？那就太酷了。有可能用 MO 生成这么多策略吗？.... 投资组合理论）由于几乎所有工具都有很强的相关性，因此在实践中效果并不好。 有可能用相关工具构建不相关的 TS 吗？我对此深表怀疑。 Aleksey Nikolayev 2022.05.28 09:04 #26513 mytarmailS #:我是一个底层程序员，所以我在概念中游刃有余。这个组合叫什么名字？ 我怎样才能正确地用谷歌搜索它？ 它叫代数数据类型。一般来说，它也由相应的语法定义。 mytarmailS 2022.05.28 09:22 #26514 Aleksey Nikolayev #:投资组合理论），由于几乎所有工具都有很强的相关性，因此在实践中效果并不好。是否有可能利用相关工具构建不相关的 TS？我对此深表怀疑。 已登陆 )) Aleksey Nikolayev#: 这就是所谓的代数数据类型。在一般形式下，它也由相应的语法规定。 是的，没有这样的东西( mytarmailS 2022.05.28 09:33 #26515 Aleksey Nikolayev #:投资组合理论），由于几乎所有工具都有很强的相关性，因此在实践中效果并不好。是否有可能利用相关工具构建不相关的 TS？我对此深表怀疑。 不过，我们谈论的是策略，而不是市场...... 我会试试看的。 [删除] 2022.05.28 12:49 #26516 给你个表扬，优雅的小东西。 很高兴为您服务。 我应该写一篇关于它的文章。 Valeriy Yastremskiy 2022.05.28 12:53 #26517 Maxim Dmitrievsky #:这里有一个值得称赞的小东西，很有品位。乐意效劳我应该写一篇关于它的文章。 我的... 文章)))) [删除] 2022.05.28 13:24 #26518 Valeriy Yastremskiy #:我的... 文章)))) 是的，文章中有现成的框架，可以得到这样的表格 ) Aleksey Nikolayev 2022.05.28 13:50 #26519 Maxim Dmitrievsky #:这里有一个值得称赞的小东西，很有品位。乐意效劳我应该写一篇关于它的文章。 恭喜你！ 你要对整个分支机构负责（从有可证明的实际产出的意义上来说）！:) [删除] 2022.05.28 14:01 #26520 Aleksey Nikolayev #:祝贺你你是整个主题的负责人（从有可证明的实际产出的意义上来说）！:) 谢谢 ) 这只是后台的一部分。您还可以将开放源代码推送给有很多额外资金的外国人。 1...264526462647264826492650265126522653265426552656265726582659...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我在那里写过代数数据类型。它们概括了复杂的数据类型，如列表和树。它们结合了一个复杂的离散结构和存储在这个结构中的一组实数（事实证明它的大小是不固定的）。因此，我们必须以某种方式将对结构的离散优化和对结构中存储的数字的连续优化结合起来。至少从理论上讲，我完全不知道如何做到这一点。
我是个底层程序员，所以在概念上游刃有余。
如何在谷歌上正确搜索？
关于多样化的力量
比方说，我们有一位 TC，他的收入并不高，甚至可以说很低。
下面是它的收益曲线
实际上，这是一个随机噪声，其中加入了一个非常微弱的趋势，这个趋势非常小，小到在噪声中肉眼无法看到。
这是趋势。
是的，我们不会让这样的策略进行交易 ))
但是，如果我们有 100 个这样不相关的策略同时在一个账户上交易呢？
这不太好，如果我们有 1000 个策略呢？
100,000 个策略呢？
那就太酷了。
有可能用 MO 生成这么多策略吗？....
投资组合理论）由于几乎所有工具都有很强的相关性，因此在实践中效果并不好。
有可能用相关工具构建不相关的 TS 吗？我对此深表怀疑。
我是一个底层程序员，所以我在概念中游刃有余。
这个组合叫什么名字？ 我怎样才能正确地用谷歌搜索它？
它叫代数数据类型。一般来说，它也由相应的语法定义。
投资组合理论），由于几乎所有工具都有很强的相关性，因此在实践中效果并不好。
是否有可能利用相关工具构建不相关的 TS？我对此深表怀疑。
已登陆 ))
这就是所谓的代数数据类型。在一般形式下，它也由相应的语法规定。
是的，没有这样的东西(
投资组合理论），由于几乎所有工具都有很强的相关性，因此在实践中效果并不好。
是否有可能利用相关工具构建不相关的 TS？我对此深表怀疑。
不过，我们谈论的是策略，而不是市场......
我会试试看的。
给你个表扬，优雅的小东西。
很高兴为您服务。
我应该写一篇关于它的文章。
这里有一个值得称赞的小东西，很有品位。
乐意效劳
我应该写一篇关于它的文章。
我的... 文章))))
我的... 文章))))
这里有一个值得称赞的小东西，很有品位。
乐意效劳
我应该写一篇关于它的文章。
恭喜你！
你要对整个分支机构负责（从有可证明的实际产出的意义上来说）！:)
祝贺你
你是整个主题的负责人（从有可证明的实际产出的意义上来说）！:)