交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1617

新评论

Mihail Marchukajtes 2020.03.17 16:47 #16161

mtyvnel:

请帮助我，写出如何使EA只在GBPJPY上开仓交易。并分析图表中的情况。谢谢你!

用 "GBPJPY "替换_符号

Кеша Рутов 2020.03.17 19:02 #16162

Mihail Marchukajtes:

是的，他们会的。很快。当我开始准备讲座时，我不小心写了一本书，但主要的是，我想向你介绍再培训的理论。我想把它拿出来让公众评判，可以这样说 :-)

我再也无法相信了，你就像那个喊着 "狼来了，狼来了...... "的男孩，然后没有人相信他（）。

Кеша Рутов 2020.03.17 19:07 #16163

Mihail Marchukajtes:

雷舍托夫的最后一个版本是第14版。我鼓起勇气，将优化器完成到15版，这是我个人的决定。

尤拉，不要再躲了，大家早就明白了一切 :)

我从一开始就不相信关于死亡或去找守望者的版本。

Evgeny Dyuka 2020.03.17 19:26 #16164

我想为MT5制作我的神经系统指标。问题：如果该指标有这样的局限性，是否会通过正式程序被纳入指标库？

1. 用户必须在MT设置中允许WebRequest。

2.回溯测试将不工作，但在启动时将加载一个小的历史记录--从蜡烛的当前时刻开始回溯100。

Evgeny Dyuka 2020.03.17 19:32 #16165

...还是应该以顾问的身份进行？这样的顾问会不会被列入目录？

Mihail Marchukajtes 2020.03.18 03:35 #16166

凯沙-鲁托夫。

尤拉，不要再躲了，大家早就明白了一切 :)

我从一开始就不相信死亡或看守人的版本。

你真的是个傻瓜。看看我的名字。我的名字是米哈伊尔，而且我的姓氏分分钟就完全不同。不要胡说八道....

Aliaksandr Hryshyn 2020.03.18 06:00 #16167

凯沙-鲁托夫。

尤拉，不要再躲了，大家早就明白了一切 :)

我从一开始就不相信死亡或看守人的版本。

卖家有他们的真实姓名显示，他们使用他们的护照。

Mihail Marchukajtes 2020.03.18 08:49 #16168

阿里克桑德-赫里辛。

卖家确实有一个真实的名字和姓氏，他们使用的是护照。

这就是我所说的。这就是我如何从MKUL5论坛中得到我的钱。谁会让我用假名来做？同时，问题是。如何不相信这个畜生？

mtyvnel 2020.03.18 10:22 #16169

你好！我已经做了大约11年的交易员，在Gunn上手动交易，但我也学过神经网络。我已经解决了这个问题 !我只是想帮助你，你有错误的商业方法。我向上帝发誓这不是一个玩笑，这里是这篇文章的作者，我在这里找到了我所有问题的答案，他只是在顾问和脚本的代码中犯了一个错误，我重写了一切，我已经在所有货币对和时间框架上交易了将近一年，我尝试了不少于15分钟。该程序给你一个价格预测，价格会去多少点，去哪里。https://www.mql5.com/ru/articles/830 ...所有的工作，你只需要重写代码，它在那里有一个错误。我不卖任何东西，也不做任何广告，我只是每天来阅读你们的电子邮件，我想以任何方式帮助你们。

Нейросети бесплатно и сердито - соединяем NeuroPro и MetaTrader 5

www.mql5.com

Программа NeuroPro создана в одном из российских институтов в 98-м году, но не теряет своей актуальности и по сей день. Она успешно работает и на Windows XP, и на Vista, и на 7-ке. Проверить ее работу на более новых Windows я пока не имел возможности. Версия 0.25 распространяется бесплатно, ее можно найти на многих сайтах в Интернете. NeuroPro...

mtyvnel 2020.03.18 10:27 #16170

在这里，他的交易我被准确地告知，所以在一个半自动的机器上有一个程序。在MYFXBOOK Leo23找到他。这也是一个神经网络。
请帮助我，写出如何使EA只在GBPJPY上开仓交易。并分析图表中的情况。谢谢你!
是的，他们会的。很快。当我开始准备讲座时，我不小心写了一本书，但主要的是，我想向你介绍再培训的理论。我想把它拿出来让公众评判，可以这样说 :-)
我再也无法相信了，你就像那个喊着 "狼来了，狼来了...... "的男孩，然后没有人相信他（）。
雷舍托夫的最后一个版本是第14版。我鼓起勇气，将优化器完成到15版，这是我个人的决定。
尤拉，不要再躲了，大家早就明白了一切 :)
我从一开始就不相信关于死亡或去找守望者的版本。
我想为MT5制作我的神经系统指标。问题：如果该指标有这样的局限性，是否会通过正式程序被纳入指标库？
1. 用户必须在MT设置中允许WebRequest。
2.回溯测试将不工作，但在启动时将加载一个小的历史记录--从蜡烛的当前时刻开始回溯100。
卖家确实有一个真实的名字和姓氏，他们使用的是护照。
这就是我所说的。这就是我如何从MKUL5论坛中得到我的钱。谁会让我用假名来做？同时，问题是。如何不相信这个畜生？
在这里，他的交易我被准确地告知，所以在一个半自动的机器上有一个程序。在MYFXBOOK Leo23找到他。这也是一个神经网络。