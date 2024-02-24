交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 132 1...125126127128129130131132133134135136137138139...3399 新评论 mytarmailS 2016.09.04 18:14 #1311 阿列克谢-伯纳科夫。 你还能说什么呢？你在等待结果吗？我还能说什么呢？如果我从未接触过卷积网络。我不是你sanych....我只能说，这很有趣...===================Youri Tarshecki 你的帖子消失到哪里去 了？ mytarmailS 2016.09.04 18:32 #1312 尤里-塔舍基。 为什么有这个必要？如果一个模式在历史上有一个类似物，那么它就应该在时间上与之对应。至少我在做图案搜索时，是在寻找相称的部分。我对这个概念越来越明智了，从目前历史上的模式 "B "中，我们寻找与 "A "相似的模式。使用DTW算法，我们寻找相似性...可悲的是，我们不知道 "B "和 "A "最终可能是什么尺寸。而这导致了很多头痛的问题。你不仅需要搜索本身，而且还需要动态地扩展/收缩这些模式...如果有人有任何想法，如何使这种搜索尽可能有效，我很想听听......。 Youri Tarshecki 2016.09.04 18:38 #1313 mytarmailS: 可悲的是，我们不知道 "B "或 "A "在搜索中最终会是什么尺寸。并因此有很多令人头痛的问题。如果有人对如何使这种搜索尽可能有效有任何建议，我很想听听...所以这里没有大小之分，有一个模式，你必须寻找一个模式。就个人而言，我使用比率和极值序列来达到这个目的。虽然我也使用一个事件的持续时间，但不是在唯一的意义上，而是相反，在平均意义上。也就是说，如果持续时间比平均值长，我就会增加发生的机会，反之亦然。但可以说是从最近的模式中学习，而不是在历史中寻找。 mytarmailS 2016.09.04 18:47 #1314 尤里-塔舍基。 因此，这里没有大小之分，有一种模式，我们应该寻找一种模式。我不明白你的意思...尺寸是存在的，但我们只有在找到模式 "A "和 "B "时才能得到它们，如果我们以上图为例，结果是 "B "由例如13个烛台组成，"A "由53个烛台组成。 Youri Tarshecki 2016.09.04 18:53 #1315 mytarmailS:我不明白你的意思...尺寸是存在的，但我们只有在找到模式 "A "和 "B "时才能得到它们，如果我们以上图为例，就会发现 "B "由例如13个烛台组成，"A "由53个烛台组成。这就是为什么我只是简单地纠正了波动性。更高的波动率意味着对平均数的期望值更高。反之亦然。但模式本身是某种 极值 序列（如我所认知的）。这就是如果把它归纳起来。在我的时间里，我对这种序列做了很多实验，得出的结论是，只有最简单的法则才有效，但我们必须同时 考虑水平和水平存在的时间，波动性和相关性。然后有些东西就开始起作用了。在你的例子中，即使你可靠地学会了识别这些形态，价格也不一定会向虚线的方向发展，因为这个形态太复杂了（尽管很容易抓住它）！你可以在你的例子中看到，你的价格是在虚线上。(最后两个只是除以2，不是极值，你可以直接取一些系数来代替-) Vladimir Suslov 2016.09.04 20:59 #1316 阿列克谢-伯纳科夫。 你的观点是什么，乘客？你不想尝试，或者你自己的方式。我正在做自己的任务，我很感兴趣。 你自己也是一名乘客。我并没有要求成为你的旅行伙伴。你想得到免费的测试者吗？ Vladimir Perervenko 2016.09.04 21:03 #1317 阿列克谢-伯纳科夫。谁试过了？我和我的同事想训练一个卷积NS。有一些绘图正在进行中。我们希望。对于这些目的，LSTM会更适合。 mytarmailS 2016.09.06 07:47 #1318 尤里-塔舍基。这就是为什么我只是对波动性进行了调整。更高的波动率意味着对平均水平有更多的期望。反之亦然。但模式本身是某种 极值 序列（如我所认知的）。这就是如果把它归纳起来。在我的时间里，我对这种序列做了很多实验，得出的结论是，只有最简单的法则才有效，但我们必须同时 考虑水平和水平存在的时间，波动性和相关性。然后有些东西就开始起作用了。在你的例子中，即使你可靠地学会了识别这些形态，价格也不一定会向虚线的方向发展，因为这个形态太复杂了（尽管很容易抓住它）！你可以在你的例子中看到，你的价格是在虚线上。(最后两个只是除以2，不是极值，你可以直接取一些系数来代替-)我明白你的意思....但你的整个模型很容易被打破，例如，在任何一个波1...5里面有一些随机的之字形波，人眼会忽略它，DTW也是如此，因此会保存图像，但你的算法会立即从 "头和肩 "中做出其他东西...p.s. 我已经在慢慢放弃DTW了，因为它没有达到我的期望。 Youri Tarshecki 2016.09.06 11:23 #1319 mytarmailS:但你的算法会立即把 "头和肩 "做成别的东西...所以这就是我的帖子的 "悲怆 "之处。-)是我们人类看到了一些符号和标志。但如果我们把它们正式化为简单的规则，它们就是1.在大多数情况下，将作为可识别的模式在我们的感知中消失。2.结果会发现，即使我们能够或多或少地检测到它们，也完全没有作用，因为复杂的模式并不像人们期望的那样发挥作用。相信模式是人类心理学的一种现象。市场的神话之一。顺便说一下，这并没有消除在 一般情况下在某一特定部分上 寻找特定图表属性 的问题--例如，它可能有助于在跳跃力方面的优化。 Dr. Trader 2016.09.06 13:18 #1320 Youri Tarshecki: 对模式的信仰是人类心理学的一种现象。市场的神话之一。MT中的标准指标 "Bill Williams'Fractals "也是对某种模式的搜索，而且没有DTW，只是通过条形图。它曾经非常好用，直到因为它的流行而消失（在D1的一些符号上，它仍然可以使用，虽然利润很小）。但使用该指标的交易策略比 "在1个柱子上买入/卖出 "更复杂。它使用的是挂牌，tp和sl，所以除了寻找模式，我们还需要寻找它们适用的交易策略。 1...125126127128129130131132133134135136137138139...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你还能说什么呢？你在等待结果吗？
我还能说什么呢？如果我从未接触过卷积网络。我不是你sanych....
我只能说，这很有趣...
===================
Youri Tarshecki 你的帖子消失到哪里去 了？
为什么有这个必要？如果一个模式在历史上有一个类似物，那么它就应该在时间上与之对应。至少我在做图案搜索时，是在寻找相称的部分。
我对这个概念越来越明智了，从目前历史上的模式 "B "中，我们寻找与 "A "相似的模式。使用DTW算法，我们寻找相似性...
可悲的是，我们不知道 "B "和 "A "最终可能是什么尺寸。而这导致了很多头痛的问题。
你不仅需要搜索本身，而且还需要动态地扩展/收缩这些模式...
如果有人有任何想法，如何使这种搜索尽可能有效，我很想听听......。
可悲的是，我们不知道 "B "或 "A "在搜索中最终会是什么尺寸。并因此有很多令人头痛的问题。
如果有人对如何使这种搜索尽可能有效有任何建议，我很想听听...
所以这里没有大小之分，有一个模式，你必须寻找一个模式。
就个人而言，我使用比率和极值序列来达到这个目的。
虽然我也使用一个事件的持续时间，但不是在唯一的意义上，而是相反，在平均意义上。也就是说，如果持续时间比平均值长，我就会增加发生的机会，反之亦然。
但可以说是从最近的模式中学习，而不是在历史中寻找。
因此，这里没有大小之分，有一种模式，我们应该寻找一种模式。
我不明白你的意思...
尺寸是存在的，但我们只有在找到模式 "A "和 "B "时才能得到它们，如果我们以上图为例，结果是 "B "由例如13个烛台组成，"A "由53个烛台组成。
我不明白你的意思...
尺寸是存在的，但我们只有在找到模式 "A "和 "B "时才能得到它们，如果我们以上图为例，就会发现 "B "由例如13个烛台组成，"A "由53个烛台组成。
这就是为什么我只是简单地纠正了波动性。更高的波动率意味着对平均数的期望值更高。反之亦然。
但模式本身是某种 极值 序列（如我所认知的）。这就是如果把它归纳起来。
在我的时间里，我对这种序列做了很多实验，得出的结论是，只有最简单的法则才有效，但我们必须同时 考虑水平和水平存在的时间，波动性和相关性。然后有些东西就开始起作用了。
在你的例子中，即使你可靠地学会了识别这些形态，价格也不一定会向虚线的方向发展，因为这个形态太复杂了（尽管很容易抓住它）！你可以在你的例子中看到，你的价格是在虚线上。
(最后两个只是除以2，不是极值，你可以直接取一些系数来代替-)
你的观点是什么，乘客？你不想尝试，或者你自己的方式。我正在做自己的任务，我很感兴趣。
谁试过了？我和我的同事想训练一个卷积NS。有一些绘图正在进行中。我们希望。
对于这些目的，LSTM会更适合。
这就是为什么我只是对波动性进行了调整。更高的波动率意味着对平均水平有更多的期望。反之亦然。
但模式本身是某种 极值 序列（如我所认知的）。这就是如果把它归纳起来。
在我的时间里，我对这种序列做了很多实验，得出的结论是，只有最简单的法则才有效，但我们必须同时 考虑水平和水平存在的时间，波动性和相关性。然后有些东西就开始起作用了。
在你的例子中，即使你可靠地学会了识别这些形态，价格也不一定会向虚线的方向发展，因为这个形态太复杂了（尽管很容易抓住它）！你可以在你的例子中看到，你的价格是在虚线上。
(最后两个只是除以2，不是极值，你可以直接取一些系数来代替-)
我明白你的意思....但你的整个模型很容易被打破，例如，在任何一个波1...5里面有一些随机的之字形波，人眼会忽略它，DTW也是如此，因此会保存图像，但你的算法会立即从 "头和肩 "中做出其他东西...
p.s. 我已经在慢慢放弃DTW了，因为它没有达到我的期望。
但你的算法会立即把 "头和肩 "做成别的东西...
所以这就是我的帖子的 "悲怆 "之处。-)是我们人类看到了一些符号和标志。但如果我们把它们正式化为简单的规则，它们就是
1.在大多数情况下，将作为可识别的模式在我们的感知中消失。
2.结果会发现，即使我们能够或多或少地检测到它们，也完全没有作用，因为复杂的模式并不像人们期望的那样发挥作用。相信模式是人类心理学的一种现象。市场的神话之一。
顺便说一下，这并没有消除在 一般情况下在某一特定部分上 寻找特定图表属性 的问题--例如，它可能有助于在跳跃力方面的优化。
对模式的信仰是人类心理学的一种现象。市场的神话之一。
MT中的标准指标 "Bill Williams'Fractals "也是对某种模式的搜索，而且没有DTW，只是通过条形图。它曾经非常好用，直到因为它的流行而消失（在D1的一些符号上，它仍然可以使用，虽然利润很小）。
但使用该指标的交易策略比 "在1个柱子上买入/卖出 "更复杂。它使用的是挂牌，tp和sl，所以除了寻找模式，我们还需要寻找它们适用的交易策略。